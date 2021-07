Tomás González y su despedida de Tokio: “Analizaré si quiero cerrar mi carrera pronto o darle un par de años más”

Ver a Tomás González sobre el tapete de Tokio 2020 fue un hecho histórico. La última rutina del mejor gimnasta chileno de todos los tiempos en unos Juegos Olímpicos. Un momento que trajo sonrisas y aplausos, pero también reflexión.

“Estoy contento, por lo que hice hoy día... arriesgamos un poco más, tuve un error que me costó bastante caro en la puntuación, pero estoy feliz porque logré una rutina muy buena en general fuera de ese detalle. Técnicamente me sentí bien. Son mis terceros juegos y los disfruté”, comenzó declarando Tomás a los micrófonos de TVN luego de su participación.

Ese detalle fue el que lo dejó sin otra final olímpica, algo que de todas formas no desmotiva al chileno. Estar en sus terceros Juegos ya era un sueño. “Mi carrera fue mejor que cualquier sueño que había tenido. Mi sueño era llegar a unos Juegos y ya llevo tres en un deporte donde es muy difícil llegar. Me siento un campeón habiendo clasificado. Estoy feliz de estar a mis 35 años haciendo la rutina que hice”. agregó en la zona mixta.

Una carrera larga, pero que puede estar viviendo sus últimos momentos. “Esto queda para la historia. No sé que haré en mi futuro próximo pero siempre estaré ligado al deporte. Espero haberle dado unos minutos de alegría a nuestro país. No tengo claro que voy a hacer, pero no me proyecto para Santiago 2023 ni para los próximos Juegos. Llegaré a analizar si quiero cerrar mi carrera pronto o darle un par de años más de competencias”, lanzó el mejor gimnasta que ha tenido el país.

Para finalizar hizo un llamado al Estado a mejorar el enfoque que tienen con los deportistas. “Tienen que tener una estructura más eficiente. No priorizan lo que realmente se debe priorizar. Hay que darle más apoyo al alto rendimiento, somos los que inspiramos para tener estilos de vida saludables”, concluyó.

