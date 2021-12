Tony Mowbray, DT de Blackburn: “Brereton no se va por nada en el próximo verano”

Hace 3 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Ben Brereton Díaz es el jugador más seguido de Blackburn Rovers, aunque su técnico no lo ve fuera del club.

El adiestrador de los Rovers reconoció que el club tiene la opción de extender unilateralmente el contrato del jugador hasta junio de 2023, aunque no se pone en el escenario de no perder a su goleador. “¿Cuánto le debes pagar a Ben para mantenerlo feliz y quedarse?... No hemos llegado a esa etapa con él porque es un chico brillante, sin ego, trabaja muy duro para los muchachos”, aseguró el técnico.