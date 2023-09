Un gol y nada más: la UC supera con lo mínimo a Magallanes con un Peranic figura

En entrevista con La Tercera, Nicolás Núñez afirmó que “mi idea futbolística se puede trabajar, pero los resultados condicionan”. En esa dirección, el partido ante Magallanes era importante para Universidad Católica no sólo por lo estadístico y entrar en la pelea por clasificar a las copas, sino que también para ganar en confianza de cara a la recta final del Torneo Nacional. En Santa Laura, a puertas cerradas, la UC se impuso con lo mínimo. No fue algo convincente, pero sirve. Ganar siempre sirve.

El choque contra los carabeleros tenía una dificultad para Núñez: no contaba con sus dos factores diferenciadores en delantera. Tanto Fernando Zampedri como Alexander Aravena fueron bajas por suspensión. Por lo mismo, la oportunidad recayó en el discutido Franco Di Santo en ser el centrodelantero titular, apoyado desde las bandas por Ortiz y Montes. Una vez más, el punta argentino no fue relevante en el equipo.

A los cruzados les costó profundizar en ataque. El DT dispuso un esquema 4-3-3, con Rovira y Cuevas de interiores. Más allá de los nombres y las ubicaciones, la generación de fútbol estaba al debe. La ausencia de un enlace propiamente tal le ha hecho falta al equipo franjeado todo el año. Un duelo de escaso vuelo tuvo un quiebre en los 26 minutos, con la expulsión de Julián Alfaro. El jugador magallánico le hizo una fuerte falta al Cimbi Cuevas y el árbitro José Cabero lo amonestó. Luego, a instancias del VAR, revisa la acción y cambia su decisión, mostrando roja directa por juego brusco.

Uno podía suponer que, con la superioridad numérica, el partido podía ser más amigable para la Católica. Nada de aquello. Magallanes continuó buscando, con sus armas. A la vez, la UC no demostraba un plus extra de mitad hacia arriba. A la larga, el sostén de los cruzados era Nicolás Peranic.

El exgolero de Melipilla tiene contrastes: bajo los palos responde con eficacia y con intervenciones llamativas, pero muestra deficiencias en el juego con los pies (una diferencia fundamental con Matías Dituro). El portero tuvo un par de atajadas notables en el primer tiempo. La mejor fue antes del entretiempo, sacándole un remate a Felipe Flores con mano cambiada.

Una grieta en la zaga le permitió a la UC dar con el arco rival. En el inicio del segundo periodo, Cuevas convirtió el 1-0 cruzado, definiendo con la zurda tras un pase del colombiano Rovira. Magallanes estaba mal parado en el fondo y los universitarios sacaron réditos al espacio que tenían. Esa ventaja tempranera no implicó que los pupilos de Nicolás Núñez ejercieran una marcada superioridad. En absoluto. El cotejo se mantuvo parejo, más allá de que la Academia estaba con 10.

El show de Peranic continuó. En los 59′, otra intervención destacada del meta, rechazando un potente tiro libre de Tomás Aránguiz. Cada vez que fue requerido, respondió. El argentino necesitaba una actuación más convincente en el arco, toda vez que en participaciones anteriores dejó dudas.

El trámite estaba totalmente abierto. En el desenlace podía pasar cualquier cosa. En la recta final del juego, el ataque cruzado tenía a los juveniles Rossel y Corral, más Gonzalo Tapia, quien falló un par de veces de frente al portero contrario.

En definitiva, Católica lo ganó por 1-0 y arremete en la pelea por la clasificación a las copas, llegando a los 34 puntos. El próximo desafío será complejo: Colo Colo, en el Monumental. Por contraparte, Magallanes se queda en la lucha por la permanencia, más aún con el triunfo de Copiapó sobre la U.

Ficha del partido

U. Católica: N. Peranic; D. González, G. Burdisso, G. Kagelmacher, A. Parot; B. Rovira, I. Saavedra, C. Cuevas (84′, B. Nieto); J. Ortiz (52′, G. Tapia), F. Di Santo (84′, D. Corral) y C. Montes (72′, J. F. Rossel). DT: N. Núñez.

Magallanes: D. Tapia; M. Vásquez (62′, S. Contreras), C. Vilches, N. Berardo, F. Espinoza; C. Jorquera (62′, M. Vicuña), A. Canales, T. Aránguiz (78′, C. Villanueva); J. Alfaro, F. Flores y Y. Zapata (68′, T. Jones). DT: M. Salas.

Goles: 1-0, 48′, Cuevas, define tras pase de Rovira.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Burdisso, Rovira (UC); Espinoza, Canales (M). En los 27′, expulsa a Alfaro (M) con roja directa.

Estadio Santa Laura. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.