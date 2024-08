Un nuevo embajador: Julián Álvarez se suma a la fiebre del pádel

Un nuevo embajador proveniente desde el fútbol que se suma a la fiebre del pádel. Se trata del argentino Julián Álvarez, campeón del mundo con la albiceleste que pasó del Manchester City al Atlético de Madrid, lo que fue la contratación más rimbombante del fútbol español.

En su arribo a los colchoneros, al atacante se le consultó por otro deporte que practique además del fútbol. Y sin dudarlo, la respuesta fue: “pádel”.

Álvarez se suma a otros exponentes del fútbol internacional que son fanáticos de la pala. Quizás los más ilustres con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En junio pasado, Messi desafió a su amigo y delantero uruguayo Luis Suárez a un partido de pádel. “No soy bueno, pero me gusta jugar. Intento pasarla como puedo, corro y soy de no dar una pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada. Simplemente intento devolverla y pasarla”, dijo Lio.

Y en el caso del portugués, en 2025 abrirá la Ciudad del Pádel en Oeiras, en las afueras de Lisboa. Y como si fuera poco, el luso está tomando clases durante sus vacaciones para perfeccionar la técnica.