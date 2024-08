Un round fuera del ring: J.K. Rowling decide borrar una serie de tuits contra Imane Khelif tras su denuncia por ciberacoso

Los Juegos Olímpicos terminaron, pero Imane Khelif continúa generando ruido. La boxeadora, que se quedó con la medalla de oro en el peso wélter (-66 kilos) desató una de las grandes polémicas de París 2024. La argelina se llevó la atención tras superar los niveles de testosterona normal en una mujer, además de arrojar la presencia de cromosomas XY. La situación provocó que estuviera en la palestra, pues recibió una serie de críticas y falsas acusaciones, llegando a enfrentar graves insultos misóginos, racistas y sexistas. De hecho, incluso fue erróneamente catalogada como transexual.

Hubo múltiples personalidades, tanto del deporte, cultura o política, que lanzaron sus dardos. El magnate Elon Musk, la escritora J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, el expresidente de Estados Unidos y actual candidato Republicano Donald Trump, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el mandatario argentino Javier Milei fueron algunas de las figuras públicas que arremetieron contra ella. Todo, además de los múltiples comentarios en redes sociales.

Por ende, Khelif presentó una denuncia por ciberacoso. Así lo anunció su abogado Nabil Boudi, quien aseguró que el reclamo fue presentado ante un grupo especial de la fiscalía de París que combate mensajes de odio a través de tecnologías digitales.

En un comunicado, el profesional describió la situación como una campaña “misógina, racista y sexista” contra su representada por “ciberacoso agravado”. Una investigación penal que tratará de investigar quién inició esta campaña de odio en línea, con el objetivo de hallar a los responsables.

Imane Khelif realiza demanda por acoso cibernético: J.K Rowling, Elon Musk y Donald Trump podrían caer.

Rowling borra sus tuits

La demanda de Khelif tiene expresamente incluida a los nombres de Musk y Rowling. En ese sentido, durante las últimas horas se descubrió que la escritora británica decidió borrar una serie de tuits (al menos 27) que le había dedicado a la boxeadora de 25 años.

La mayoría de las publicaciones de Joanne Rowling (su verdadero nombre), por no decir todas, propagaban un mensaje de odio contra la argelina. “Ustedes permitieron a un hombre subirse al ring a pelear contra una mujer”; “No me quejo porque Khelif sea trans, mi queja, como la de muchos, es por la violencia de un hombre sobre una mujer en un deporte olímpico”; “Es un hombre golpeando a una mujer”; “La sonrisa de un hombre que sabe que es protegido por el establishment de un deporte misógino, disfrutando la angustia de una mujer”, señalaban algunos de los escritos publicados en X.

Conforme señala la investigación, la escritora borró 27 tuis del mes de agosto. Del total, 23 fueron realizados entre el 15 y el 18 de ese mes, fecha de auge de la noticia.

Rowling, bastante activa en redes sociales, lleva más de un mes sin publicar en la plataforma. Aunque su último posteo fue la republicación de un video donde la boxeadora turca Esra Yıldız realizó el gesto de una X (referencia al cromosoma X) tras caer en los Juegos Olímpicos contra la taiwanesa Lin Yu Tin, quien también era señalada por su género, pero con menos atención mediática que Khelif.

Según lo que señala la prensa francesa, Rowling y el resto de los demandados podrían enfrentar penas que escalan hasta los cinco años y multas económicas que alcanzan los 250 mil dólares.