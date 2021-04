Una vuelta con cara de revancha: La Calera cita a Jorge Valdivia para el duelo ante Unión Española

Jorge Valdivia está listo para volver a la cancha. El técnico de Unión La Calera, Luca Marcogiuseppe, ya dio la primera señal: convocó al Mago para el partido que los cementeros disputarán, a las 19 horas, frente a Unión Española. No está claro si lo hará desde el primer minuto o si esperará su oportunidad en la banca. Lo concreto es que el ex volante de Colo Colo está en condiciones de disputar un partido que, en lo personal, reviste carácter de revancha.

Hace un mes, el campeón de América estuvo a punto de convertirse en refuerzo de los hispanos. Sin embargo, la operación se cayó a última hora. Valdivia no se presentó a la revisión médica que antecedía a la firma del contrato. Ese fue el inicio de declaraciones cruzadas y cada vez más virulentas de lado y lado.

Golpes de ida y vuelta

“(No dio) ninguna explicación. La postura nuestra es que cuando un jugador no cumple su palabra y deja plantada a una institución como la de nosotros, con la que estaba cerrado, la conclusión que uno saca y queda claro es que no era un buen elemento”, declaró el gerente general de los hispanos, Luis Baquedano. “Acá buscamos a buenos futbolistas y verdaderos profesionales. Él nos demostró de que no es un buen elemento para nosotros”, amplió el funcionario.

Valdivia reaccionó a través de su cuenta en Twitter, en la que reveló las condiciones que había acordado con los rojos y la aprensión que lo llevó a frenar la operación, al menos hasta tener claridad respecto de un punto específico relacionado con los eventuales problemas físicos que pudiera sufrir. “Teníamos un acuerdo económico que consistía en que, por x minutos por partidos jugados, me rendiría un valor adicional a mi renta líquida mensual de 1,5 millones ofrecida por Luis Baquedano. Ese sería mi sueldo: 1 millón 500 mil pesos”, publicó.

Otra imagen de Jorge Valdivia en el día en que firmó por La Calera. (Foto: @ulc_oficial)

“Adicional venían el estímulo por partidos jugados (35 minutos). Hasta ahí todo bien. Pero mi pregunta fue la siguiente: ¿Sin estar yo lesionado o sin ningún inconveniente para jugar (que más importante era el tema lesión) y el entrenador en este caso Jorge Pellicer estimaba que yo debía o él pensaba que no debería jugar un cuarto partido seguido, y descansar o cuidarme para el siguiente partido al ya mencionado, qué pasaría con mi bonificación por partido jugado?”, añadió para especificar el origen de la controversia.

En ese escenario, el ex mediocampista de Colo Colo enfocó su ataque final en Baquedano. “Decidí que no correspondía hacerme la revisión. Entonces Luis Baquedano, no es cierto que fui poco serio. Fui muy serio. Poco serio hubiera sido ir a la revisión, hacer todo el show que conlleva y después decirles que no”, sentenció.