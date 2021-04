El control de Colo Colo al mejor postor: Mosa y Vial quieren salir de ByN

En noviembre, se supo con certeza que Leonidas Vial estaba decidido a dejar su propiedad en Blanco y Negro. “Cansado y en otra”, como publicó El Deportivo el 21 de noviembre de 2020. Razones similares, básicamente por la presión familiar que le pidió dejar su cargo, esgrimió hoy Aníbal Mosa para tomar una medida en la misma dirección: vender sus acciones y abandonar Colo Colo.

El mismo actual presidente de Blanco y Negro le reconoció su decisión a Marcelo Barticciotto, quien lo hizo público en Radio Cooperativa. Y con eso, se presentó un escenario que hace mucho no se veía en el Monumental. El control de Colo Colo está a la venta. El mercado, por ende, se mueve irremediablemente. Aunque para el Cacique no mucho. Su acción este jueves quedó en $ 179,99, el mismo valor del miércoles. Vale decir que el anuncio de Mosa no generó mucho en la Bolsa, más allá del revuelo mediático.

“Mis acciones están a disposición de todos los colocolinos”, reconoció el mismo Vial, cuyo bloque es dueño de cuatro asientos en la mesa que administra la concesionaria del cuadro popular. Otros tres asientos pertenecen al empresario portomontino y los últimos dos cupos los llenan, por contrato, los representantes del Club Social y Deportivo. Por la tarde circuló la versión del interés del bloque opositor a Mosa para adquirir más poder en la institución, comprando los papeles de su rival. Desde el grupo de Vial, sin embargo, lo descartan.

En ese sentido, la Corporación, aliada de Mosa en sus dos procesos como presidente del club, se alejó del actual timonel y anunció su deseo de pedir su salida del cargo en la Junta de Accionistas que se realizará en la segunda quincena de abril. A cambio de eso, sus votos evitaron que el sureño deje la presidencia a inicios de marzo, en un directorio extraordinario. Por ende, los días del millonario sirio en Macul estaban contados de todas formas, al menos como la máxima autoridad.

Por la tarde, en ESPN Radio, Barticciotto aseguró que la decisión de Mosa se produjo después de una reunión familiar. La presión y las críticas por los errores, aparentemente, lo saturaron. El ídolo albo también aseguró que el deseo de portomontino era que los hinchas colocolinos puedan adquirir sus papeles. Un discurso casi utópico, pensando en que faltan pocos días para la junta de accionistas y la suma que engloba las acciones de Mosa se acerca a los 13 milones de dólares. Eso es lo que invirtió el todavía mandamás de ByN, aunque por el actual valor de las acciones en la bolsa, su propiedad es cercana a los US$ 10 millones.

¿Cuánto vale Colo Colo hoy? Al valor que entrega la Bolsa de Santiago ($ 179,99), son $ 17.999.000.000, aproximadamente US$ 25 millones. Eso es lo que vale hoy compra, en teoría, los asientos de Mosa y Vial. El hincha sueña con recuperar el control del club de sus amores. La realidad es que ese sueño se entregará al mejor postor.