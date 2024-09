Va por todos los récords: los secretos de Haaland para regresar más fuerte de sus vacaciones

Erling Haaland está de vuelta. El delantero de Manchester City volvió a enseñar este fin de semana todo su poderío goleador. Tras partir cayendo contra Brentford, el noruego fue el encargado de anotar un doblete para darle la victoria y los tres puntos a los celestes en la Premier League.

Una muestra del buen trabajo que realizó en la pretemporada y que se suma a un especial fortalecimiento físico durante sus vacaciones, tal como lo señaló hace algunas semanas en diálogo con un funcionario del club.

Allí se le pudo ver realizando un entrenamiento con máquinas, donde reveló qué es lo que hizo durante su tiempo de descanso. “Cortar leña en las montañas es lo más Erling Haaland que he escuchado”, comentó el trabajador del City. El futbolista respondió que “es lo más noruego. Mi padre me obligó, no tuve opción”.

Las otras preparaciones

Esta particular práctica se suma a otras que había revelado hace algún tiempo, donde reflejó cómo aplicaba una rutina para tener un mejor sueño. Según indicó en un podcast, el atacante mencionó que sus horas de sueño no son negociables. De esta manera, se ha impuesto un horario para ir a la cama y para lograr cumplir con las horas, utiliza una serie de medidas.

Una de ellas es utilizar unos lentes que bloquean el ingreso de luz, los cuales ocupa desde tres horas antes de irse a dormir. Además, está el apagar todas las luces de la habitación, incluyendo los aparatos electrónicos. ya que según ha explicado no se trata solo de bloquear la luz solar, sino también la luz azul que emiten los aparatos electrónicos que afectan la calidad del descanso.

A lo anterior se suma el hecho de taparse la boca con una cinta para no hacer ruidos que puedan despertarlo. “Creo que dormir es lo más importante del mundo. Así que, para dormir bien, uso unos lentes especiales que bloquean la luz azul y apago todas las señales en el dormitorio. Hacer muchas cosas (antes de ir a dormir) no es bueno, pero hacer cosas pequeñas todos los días durante un período más largo realmente vale la pena”, explicó.

Alimentación

También Haaland ha contado cómo es su alimentación para mantenerse en el máximo nivel deportivo. En el marco del documental The big decisión (La gran decisión) sobre el desarrollo de su carrera, entregó detalles del asunto.

Allí Haaland reconoce que corazones e hígados son parte de su dieta habitual. En la película, el entrevistador no podía creer la respuesta del noruego hasta que le llevó a la mesa unos paquetes al vacío con la carne señalada. “Pero... ¿Esto es corazón?”, preguntó el entrevistador. “Sí, el corazón”, contestó Erling.

Una de las explicaciones que dan desde Inglaterra es que debe consumir cerca de seis mil calorías al día para mantener su físico apto para el nivel al que debe enfrentarse en las canchas de fútbol.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, señala más adelante.

Pero esta no es la única curiosidad, pues también confesó lo importante que es para él mantener una rutina en su vida. También destacó que tiene un sistema de purificación de agua y resaltó la importancia de la luz solar.

“Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos; es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, afirmó.