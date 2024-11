¿Vuelve a la U? Felipe Mora responde dónde jugará el próximo año

Uno de los grandes hitos de la campaña de Universidad de Chile de esta temporada es que volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por lo mismo, la gerencia deportiva de Azul Azul, encabezada por Manuel Mayo, ya planifica el año que viene.

Y, para competir y no sólo participar, como dicen en el Centro Deportivo Azul, una de sus principales prioridades es la llegada de un delantero centro que se quede definitivamente con la camiseta que hoy se disputan Carlos Palacios, Nicolás Guerra y en menos medida, Luciano Pons.

¿Nombres? Felipe Mora es uno de ellos. El artillero fue uno de los pilares en los que se construyó la última vuelta olímpica de los estudiantiles en el Clausura 2017, anotando 13 goles, y llenando las arcas del club con su venta a los Pumas de México.

Eso sin contar que el formado por Audax Italiano está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera en Norteamérica, pues es el máximo anotador del Portland Timbers (MLS) con 14 dianas en 33 compromisos (26 de ellos lo jugó de titular).

“Estoy muy contento por la temporada que tuve, pero, lamentablemente, no pudimos clasificar (a los playoffs de la liga estadounidense)... Me sentí bien, tuve la oportunidad de anotar varios goles, por lo que me siento feliz y espero seguir haciendo las cosas bien”, aseguró en una conversación con radio Cooperativa.

Diálogo donde respondió sin evasivas sobre el interés de los dirigidos por Gustavo Álvarez y la posibilidad de retornar a La Cisterna. “Me queda un año de contrato con Timbers”, lanzó el futbolista. Y luego, fue más tajante aún, para decepción de la hinchada laica: “seguimos allá”, enfatizó.

Mora se encuentra actualmente entrenando en Juan Pinto Durán, bajo las órdenes de Ricardo Gareca, y es la carta de gol que presentará la Roja en los duelos clasificatorios ante Perú (15 de noviembre) y Venezuela (19 de noviembre).

“Pasó mucho tiempo desde la última vez que vine (octubre 2023). Me pilla en un buen momento. Estoy muy contento de volver y representar a Chile. Sé que estamos en un momento difícil, pero aún se pueden lograr cosas y espero que lo hagamos en esta fecha de Eliminatorias”, aseguró en su llegada al campo de entrenamiento de la selección chilena.