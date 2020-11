Zaldivia: “No hay un ejemplo en el mundo de un jugador que le hayan dado licencia”

Matías Zaldivia está convencido de que su caso es único. Que se haya lesionado y su club, Colo Colo, lo haya enviado con licencia a la isapre, lo que solo se frenó luego de que se hizo pública la polémica determinación. Aunque ya esté solucionado el asunto, aún le duele. ”Me sorprendió porque no creo que haya ejemplo en el mundo que algun jugador se haya lesionado y le hayan dado licencia. Creo que por mala suerte soy el único ejemplo que va a haber”, señaló este martes al CDF.

En la misma entrevista, agregó: “Quedé sorprendido, dolido, no entendía la situacion porque es un club al que llegué hace cinco años, no llegué hace 10 minutos, me gané mi lugar, gané títulos, la gente me tiene un cariño enorme”.

De paso, el defensa hizo una diferencia respecto de otras lesiones. “En las anteriores lesiones no me había pasado. Las otras dos veces Colo Colo se había portado excelente conmigo, de hecho, la primera vez me renueva estando lesionado”, recordó.

Zaldivia confirmó en Todos Somos Técnicos que todo el asunto “está solucionado” gracias a “los abogados del Sifup” y sobre las complicada situación de los albos en la tabla de posiciones, dijo: “Lo que me come la cabeza es no poder estar en este momento. Sí estoy en el día a día con ellos, pero lo mío termina siendo chiquitito. Mi ayuda tendría que ser dentro del campo, donde me gustaría aportar”.

El zaguero dijo también que “por más que nosotros hayamos tenido cosas, como de dinero, que se hicieron públicas, nunca le quisimos hacer mal al club ni nada por el estilo, pero todo repercute en la cancha”.

Finalmente, al jugador se le consultó por la posibilidad de refuerzos. Al respecto, primero dijo que “hoy en día los chilenos buenos son muy caros para el club y el extranjero no puede venir por el cupo. Se hace complejo y traer gente para no jugar, no veo que sirva en este momento, más sirve el trabajo y afrontar la realidad que se tiene”. Eso sí, al poner el nombre de Jorge Valdivia como ese posible refuerzo, agregó: “El Mago sería una ayuda tremenda, de su calidad no hay en el fútbol chileno. Si está bien físicamente sería terrible (gran) refuerzo, sería una solución, para mí”.