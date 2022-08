Don Francisco no liderará próxima Teletón: “Ha llegado el momento de dar un paso al costado”

A través de una carta a El Mercurio, el popular Mario Kreutzberger, Don Francisco, anunció que no estará al frente de la próxima Teletón.

“Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años, me parece responsable y necesario”.

Y a renglón seguido, Kreutzberger señaló que de todas maneras tendrá una presencia en la campaña. “No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con la Teletón dónde y cuándo me necesiten”.

Sabado 04 de diciembre 2021, Santiago Los animadores Don Francisco y a José Miguel viñuela entregan un nuevo cómputo para la Teletón 2021 Teleton/Agenciauno/Juan Farias

Don Francisco lideró la Teletón desde su primera edición, en 1978, y de eso hizo una breve reminiscencia en la misiva. “Cuando comenzamos en 1978, era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todas y todos. Chile hizo un esfuerzo, y siempre pudo. Los mejores sueños se han convertido en realidad gracias a los chilenos y chilenas”.

Por lo mismo, el animador se refirió al recambio. “Hoy, nuevas generaciones asumen distintos liderazgos, apoyados y acompañados por la experiencia y vivencias que hemos adquirido. Así es como Teletón continúa, por ejemplo, en los institutos gracias a la excelencia de más de mil trabajadores, la perseverancia, compromiso y ejemplo de cada uno de los pacientes y sus familias”.

Además, Kreutzberger destacó la fuerza colectiva de la obra, algo que por lo demás ha comentado en otras ocasiones. “Estoy convencido de que la Teletón no es la obra de una persona ni de un grupo determinado. Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile; le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos de lo que hemos logrado, actuando en comunidad y con solidaridad”.

De alguna manera, Kreutzberger ya se encuentra en una etapa más retrospectiva de su vida. Así lo comentó en entrevista con este medio, en octubre del 2021. “Acepto que los tiempos han cambiado. Cuántas cosas que eran importantes hace diez años hoy no lo son”.

Durante sus años animando la Teletón fue testigo y partícipe de momentos inolvidables. Como la presentación de Faith No More, en 2010, cuando el vocalista Mike Patton lo llamó “Don Corleone”, en referencia al inolvidable personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino.

La Teletón 2022, la primera sin su hombre ancla, está contemplada para los próximos 4 y 5 de noviembre.