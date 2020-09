Ministro de Salud: “Creo que el Festival de Viña no se puede hacer”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación que envuelve a la próxima edición del Festival de Viña, cuya realización se mantiene en total incertidumbre hasta ahora a raíz de la pandemia por el Covid-19.

Consultado por la realidad que vive el mundo artístico frente a la emergencia sanitaria, desde el teatro a los conciertos, en el programa A esta hora se improvisa de Canal 13, el titular de la cartera aludió al evento viñamarino “porque nos han pedido que hagamos de jueces prácticamente", expresó.

"Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, ahí no hay cómo controlar a la gente”, sentenció el ministro.

Hasta ahora la edición 2021 del certamen musical está en duda y evalúa su postergación por la emergencia sanitaria. Tal como ha revelado La Tercera, los canales organizadores, TVN y Canal 13, han manifestado al municipio de la Ciudad Jardín su preocupación y aprehensiones para la realización del evento, mientras desde la Municipalidad de Viña han solicitado se cumplan los contratos, buscando una alternativa viable con la situación país.

Según reveló este medio la semana pasada, los directores ejecutivos de TVN y Canal 13, Francisco Guijón y Maximiliano Luksic respectivamente, enviaron una nueva carta al municipio encabezado por la alcaldesa, Virginia Reginato, donde expresan que hasta el momento no se ha podido cerrar una fecha para el evento debido a la “total incertidumbre” respecto a las medidas que exigirá la autoridad sanitaria para febrero, cuando se realiza tradicionalmente la cita, en cuanto a la movilidad de personas en la zona y los protocolos para eventos masivos.