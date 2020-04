Un emocionado Don Francisco abre la Teletón: “Sabemos que hay muchas personas que en esta oportunidad no van a poder colaborar”

Emoción y uno que otro problema técnico han marcado los primeros momentos de la Teletón, versión que vive su entrega más difícil marcada por la emergencia del coronavirus.

La transmisión, con la mayoría de los animadores y artistas conectadas de manera virtual, comenzó con un video con imágenes de un Estadio Nacional vacío, lugar que tradicionalmente albergaba el cierre de cada cruzada solidaria, y que esta vez, debido a la contingencia, no podrá efectuarse. De fondo, la clásica arenga del fallecido Julio Martínez en la primera Teletón de 1978, más un emotivo discurso del propio Don Francisco en ese recinto. Posteriormente, aparecieron imágenes de los centros de rehabilitación y sus pacientes, y palabras de quienes se atienden ahí. “Son las familias de la Teletón las que también están pidiendo dignidad”, comentó una de las jóvenes que se atiende en la fundación.

Luego se dio paso a un Teatro Teletón vacío, sin público y ningún animador sobre el escenario. “Nunca me imaginé que tendría que dirigirme a ustedes desde mi casa”, comenzó un emocionado Don Francisco, con voz quebrada. “Hace muchos días que no me ponía un traje”, continuó ya en escena, en un móvil desde su hogar. “Me puse este porque es simbólico. Me lo puse el 2010 para el terremoto, cuando hicimos el Chile ayuda a Chile”, explicó. “Esa noche nos unimos todos, juntamos mucho dinero para hacer unas escuelas. Pero lo más importante era juntarnos para levantar el espíritu de Chile”.

Don Francisco desde su casa. Foto: Teletón.

Apelando a la coyuntura que enmarca la cita, agregó: “Hoy por eso, cuando hacemos este programa, nuestra primera meta es nuestra salud, la segunda meta es acompañarte solidariamente, y nuestra tercera meta es cumplir con la ilusión de aquellos niños que convocamos hace 40 años”.

Y siguió: “Sabemos que hay muchas personas que en esta oportunidad no van a pode colaborar porque han perdido el trabajo, porque les han rebajado el sueldo y tienen miedo del futuro”.

“Esto no es una una Teletón, una Teletón es con público, con risas, con estadio”, prosiguió, “hoy día tenemos solo el teatro vacío, pero tenemos ahí a todos mis compañeros, no hay ningún compañero que no haya querido estar con nosotros”, comentó, mientras en el teatro escuchaban sus palabras los animadores Julián Elfenbein y José Miguel Viñuela: los únicos animadores presentes desde ese recinto. El resto de las figuras televisivas convocadas, como Tonka Tomicic, Diana Bolocco, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, entre otros, están conectadas desde sus hogares.

Julián Elfenbein y José Miguel Viñuela en el Teatro Teletón. Foto: Teletón.

“Vamos acometer muchos errores, nunca hemos hecho esto, pero aquí estamos", prosiguió el animador y líder de la cruzada frente a esta inédita transmisión. Finalmente, tras presentar a sus colegas en el estudio, y con la misma emoción del inicio, cerró: “Siento que puedo ayudar más que en otra oportunidad, esto me motiva enormemente”.

Esta noche la Teletón se extenderá hasta las 02.00 horas, para continuar en el prime de este sábado, de 21.00 a 02.00 horas. La mañana de este sábado se sumará un bloque infantil, de 09.00 a 12.00 horas.