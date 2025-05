El inocente: el nuevo thriller de Netflix donde nada ni nadie son lo que parecen

No hables con extraños, Bosque adentro y ahora El inocente, además de las próximas Gone for good y Stay close. Los cinco títulos que hasta el momento se han concretado tras la alianza multimillonaria que materializaron hace tres años Netflix y el escritor Harlan Coben.

Un pacto para llevar a pantalla 14 de las novelas del autor estadounidense, ya sea en forma serializada o como películas, conservando el suspenso y las vueltas de tuerca que caracterizan a sus libros, pero apostando por que su realización tuviera distintos orígenes.

Así, Francia, Reino Unido y Polonia han sido cuna de sus producciones, apostando por España para la concreción de El inocente. El título de ocho capítulos que debutó por la plataforma bajo la dirección de Oriol Paulo, con Mario Casas como su protagonista.

De esta manera, aquí el actor gallego se convierte en Mateo Vidal, o simplemente Mat, un joven barcelonés que en el inicio del relato estudia Derecho y decide irse temprano de la discoteca donde estaba con su hermano, ya que al otro día tiene un compromiso.

Sin embargo, la aparición de una atractiva chica hace que se quede otro rato. Una decisión que lamentará por siempre, ya que más tarde se hace parte de una pelea afuera del local, donde empuja a un muchacho llamado Dani (Eudald Font) y le provoca la muerte.

Las primeras piezas de un puzzle policial

“Todavía estabas en la universidad y nunca quisiste matarlo” se oye decir al mismo Mat en un primer episodio del cual es también el narrador en off. Donde se ve su comparecencia a un juicio en el que lo condenaron a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.

Un paso por la prisión donde fue víctima del maltrato, pero que llegó a su fin. Aunque durante su encierro sus padres murieron en un accidente y algunos años más tarde su hermano Isma (Jordi Coll) sufrió un derrame cerebral que le costó la vida.

Pero la alegría llega a Mat en la figura de Olivia Costa (Aura Garrido), con quien se reencuentra cuando ya está libre y trabajando en el bufete de su hermano, y se convierte en su pareja y futura madre de su hijo. Pero el destino pone un nuevo escollo en su camino.

Luego de que Olivia viaja a Berlín por motivos de trabajo, Mat recibe una fotografía desde el celular de su mujer. Sin embargo, esta no la envió ella, sino un desconocido que luego sigue mandando inquietantes fotos y videos relacionados con su esposa.

Una de las piezas del inquietante thriller de El inocente, al cual se suma, en su segundo capítulo, otro nombre clave: Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez), quien, como ella misma lo relata, perdió a su padre a los siete años y su mamá la envió a vivir y estudiar en un internado.

Varios personajes y aún más misterios

Fue en ese lugar donde Sor Irene (Susi Sánchez) suplió a su figura materna. La misma que varios años más tarde, cuando Lorena ya es inspectora de homicidios de la policía, le pide ayuda después de que una de las monjas del internado se suicida sin motivo aparente.

Algunos de los personajes, entre los que también se cuentan viejos enemigos de Mat, que van sumándose al puzzle de la serie, aportando claves que en algún momento permitirían saber la verdad, como también nuevas interrogantes en torno a sus protagonistas.

En una sucesión de misterios, muertes y culpables que logran ocultarse hasta el último momento, que dejan al espectador siempre al filo del asiento. Con instantes en que pareciera revelarse todo, pero que conducen nuevamente a un callejón sin salida.

Lo que transforma al trabajo de Oriol Paulo -conocido por el thriller de 2016 Contratiempo, también con Casas- en el efectivo traspaso de las páginas de la novela de Coben a una serie, donde, como lo afirma la premisa de El inocente, nadie escapa a su pasado.

A lo que se puede agregar que nada ni nadie son lo que parecen, en un espacio que tiene como su elemento clave los giros reiterados que da su historia. Los que confluyen en un final que con seguridad dejará a varios impactados y preguntándose por los límites de la inocencia.

