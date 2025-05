El Ropero Paula 2018 abre sus puertas

El jueves 24 de mayo parte la octava versión de Ropero Paula, en el segundo piso del mall Portal La Dehesa, con más de 150 stands con moda, zapatos, carteras y accesorios varios de temporada.

El énfasis este año está puesto en el reciclaje, en esa ropa de marca que merece un segundo uso. Es la tendencia que repleta las cuentas de Instagram.

Sarika Rodrik

Imagen-sakira.jpg la-tercera

En las últimas dos décadas, esta tienda se ha transformado en un referente de la moda de lujo y, por eso, su presencia en Ropero Paula ha generado expectativa (stand 28).

A la feria, eso sí, llegará con prendas más casuales y fáciles de probar, ropa para usar de día y a precios que parten en los $ 58.000.

¿Por qué tan accesibles? Porque son de colecciones de años anteriores -sobre todo de 2016-, pero no por eso obsoletas: al ser creaciones de casas de alta costura son clásicas, escapan al tiempo y a lo efímero.

En su puesto se encontrará con varios percheros para que sea más fácil mirar cada pieza. Ponga ojo a los suéteres de cachemira de Alexander McQueen, que vienen en colores blanco y azul, y en las entalladas parkas de la marca francesa Moncler.

Si le gusta la simpleza de Stella McCartney, anote: Rodrik tendrá ahí un blazer clásico en gris con blanco y polerones de la misma diseñadora en varios colores.

No deje de mirar las minifaldas de Armani y Moschino; estarán a buen precio.

Momchic

Imagen-mom-chic.jpg la-tercera

Lo de esta tienda (stand 140) es un estilo clásico y urbano, pero sus diseñadoras Francesca Voss y Carola Miccono le añadieron notas rockeras para hacerlo más entretenido.

Toda es ropa diseñada y hecha en Chile, y entre los diseños destacan los pantalones pitillo elasticados en tela denim (desde $ 30.000) y los petos con pasamanería y cómodos de usar, que vienen en tonos como camel, negro y rojo ($ 28.000).

Quedan muy bien con unas túnicas abotonadas también en denim ($ 39.000) o unos oversize (en la foto), esos abrigos anchos, pero en versión ligera ($ 35.000).

Ojo también con los seis modelos de sombreros que las mismas dueñas mandan a hacer en paja natural, que son especiales para protegerse del sol, incluso el de invierno.

Vienen con formas de viseras y pamelas de ala ancha para resguardarse también los hombros en verano (desde $ 10.000).

Luau Shoes

(Foto por @luau_shoes)

Esta es una marca de zapatos que nació hace cuatro años con un sello bien vanguardista de bototos y zapatillas hechos en cuero.

Estos son precisamente los que han hecho famosa a la marca que tiene tiendas en Luis Pasteur, el Paseo Los Dominicos y el mismo Portal La Dehesa.

Este fin de semana estará en el stand 21 estrenando el modelo “Alaska”, un bototo en charol negro y rojo que lleva pequeñas tachas como decoración ($ 84.990).

También llevarán un modelo más delicado, el “jopi”, un botín negro de media caña con una capellada en varias texturas, como el charol y la imitación cocodrilo ($ 84.990).

Camille

Imagen-Zapatos-CAMILLE.jpg la-tercera

Esta es la cuarta vez de Camille en la feria. Sus modelos de vanguardia hechos con cueros chilenos e italianos, combinados con madera y delicadas piezas de metal, los encontrará en el stand 24.

Son modelos confeccionados por la diseñadora Camila Herrera, quien hizo conocida su marca gracias al modelo “Cassandra”, unos mocasines que llevan un lazo encima y que ahora debutan en gamuza negra con textura de cotelé.

Dé un vistazo también a los botines “Amalia”, con taco de madera delicado y cómodo (desde $ 75.900). Ojo, que acaba de abrir una tienda propia en Av. Nueva Costanera.

Milah

(Foto por @milah_chile)

Todo es hecho a mano en esta tienda ubicada en Las Tranqueras y que a Ropero Paula lleva, además de las botas que la han hecho conocida, sus carteras, mochilas y zapatos de cuero (stand 84).

Si es de las que cargan con varias cosas a cuestas, acá tendrá varios modelos de maxibolsos (desde $ 80.000), en tonos fuertes y más naturales, y también espaciosas mochilas en colores chocolate, camel y verde grisáceo ($ 95.000).

Kitsch Clutch

(Foto por @kitsch_clutch_)

La actriz Katyna Huberman siempre ha sido fanática de las manualidades, pero recién ahora partió con su emprendimiento, uno que junto a su socia, Daniela Lertora, llamó Kitsch Clutch, de carteras pequeñas.

Para fabricarlas, mandaron a hacer un telar especial en que van entrelazando trapillos -tiras de tela-, pasamanerías, pompones y cadenas, entre otros.

El resultado de su trabajo lo están estrenando en Ropero Paula, en el stand 24, con una edición limitada de 40 coloridas piezas, que también forran y cierran a mano.

No son baratas (rondan los $ 150.000), pero son exclusivas y fruto de una labor minuciosa; de hecho, hacer cada uno de estos clutches les toma cerca de una semana.

Lo mejor de todo es que son versátiles: pueden usarse con jeans y zapatillas, pero también como perfecto aliado de un vestido de cóctel.

En el stand 83 de la feria, hay un nuevo expositor. GMO llega por primera vez a mostrar las últimas tendencias con más de 200 modelos de anteojos, entre ellos los estilosos Vogue, los sofisticados Michael Kors y los deportivos Arnette, estos últimos diseñados para la vida al aire libre.

En la feria están a $ 59.990 y quien quiera podrá participar para ganar uno de ellos en la ruleta digital que tendrá la óptica en el mismo stand.

IMG_2229-1-300x169.jpg la-tercera

FeriaFerió

Imagen-javiera-acevedo.jpg la-tercera

Este fue el nombre que Javiera Sarratea y Martín Peñaloza le pusieron al primer marketplace de ropa creado en Chile hace seis años, una web en la que cualquiera puede vender y comprar ropa que no use (respuesta a la industria del fast fashion).

Al Portal La Dehesa traen prendas de gente “común y corriente” y otras sacadas de los clósets de famosas, como Mariana di Girólamo, Javiera Díaz de Valdés, Daniela Castro y Javiera Acevedo.

De esta última, hay chalecos y jeans Jazmín Chebar y Rapsodia, y unos bototos Dr. Martens que están como nuevos.

¿Los precios? De $ 2.000 a $ 100.000 por una chaqueta de terciopelo verde Bimba y Lola de Mariana di Girólamo (stand 27).

Prilov Chile

(Foto por @prilovchile)

En ese mismo stand, el 27, estará la selección de Prilov, otro marketplace que en este espacio tendrá también ropa de segundo uso, pero de cantantes e influenciadoras, entre ellas, la dueña de la marca Mibe, Bernardita Santa Cruz; las modelos Vanesa Borghi y Francesca Innocenti, y la cantante Camila Gallardo, que es una de las intérpretes pop más vendedora del momento en Chile.

De esta última destacan sus vestidos y pantalones Top Shop y otros de la marca española Bimba y Lola.

Eso, además de sus poleras y calzas de la colección Stella McCartney para Adidas. De Vanesa Borghi, verá sus jeans Studio F y sus polerones Puma. Las prendas en este stand parten en $ 5.000.

Vintage de Lujo

Eco Chic | En el stand 25, la apuesta es por la ropa, zapatos y accesorios superseleccionados de etiquetas como Lanvin, Alberta Ferretti y Armani. Una marca que es una de las puntas de lanza de esta feria, inspirada en el reciclaje. Tienen cerca de 200 piezas, entre ellas, vestidos Prada y los zapatos italianos Sergio Rossi.

El puesto lo reconocerá por su ambientación, hecha por la artista visual Matilde Huidobro, que le puso un toque delicado con unos cuadros pintados con vestidos y flores.

Reciclage I love | Las dueñas de esta marca virtual creada hace nuevos años recolectan ropa de lujo en varios países del mundo -entre ellos, Inglaterra, Italia y EE.UU.- y también en Chile. Este es su debut en Ropero Paula, con cerca de 300 prendas que van de los $ 8.990 a los $ 95.000 (stand 26).

Entre lo que exhiben en la feria destaca una selección de shearlings italianos, esos abrigos de gamuza forrados con chiporro y bien abrigadores (desde $ 50.000).

HORARIO: Vi. y sá., 11 AM a 10 PM; do., 11 AM a 9 PM PRECIO: Gral., $ 6.000; $ 5.000 con Club La Tercera (menores de 12 años no pagan) ESTACIONAMIENTO: En el mall, $ 12 el min.