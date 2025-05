Los mejores panqueques: una dulce tentación que no pasa de moda

Divertimento Chileno ok

La Cabrera

La-Cabrera-38.jpg la-tercera

¿Qué hace una parrillada argentina en este artículo?

No te preocupes, no nos volvimos locos, es que en La Cabrera, la franquicia en Chile del célebre restaurante de carnes argentino,son en verdad de alto impacto.

Aquí, "los panqueques" ($ 6.900)son de masa delgadísima y con una cantidad obscena de dulce de leche.

Además de una buena cantidad de azúcar flor que se sopletea, cosa que se caramelice y el panqueque llegue a tu mesa tibio, perfecto.

HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 3.30 PM y 7 PM a 11.30 PM. Do., 1 PM a 4.30 PM FOTO: La Cabrera

La Panquequería

Panquequeria-OK.jpg la-tercera

Hace cuatro años que se instaló, en la esquina de Simón Bolívar con Chile España, este local especialista en todo tipo de panqueques y donde los hay, incluso, para vegetarianos y veganos.

Ahí —un lugar con mesas al aire libre, abrigadas con estufas en esta época— todo se hace en casa, con huevos de gallinas felices e ingredientes como nutella casera y salsas artesanales de chocolate y caramelo.

Entre los panqueques dulces, pide el "crepe suzette", en que la masa va bien remojada con una sabrosa salsa hecha con mantequilla, naranjas y triple sec. Encima, una bolita de helado de vainilla le da frescura ($ 4.490).

Otro imperdible aquí es el "goloso", que lleva manjar artesanal que traen de Villarrica, plátano, mix de frutos secos y un toque de cocoa ($ 4.490).

Para acompañar, puede ser un jugo natural de frutas de la estación, como manzanas, plátanos y peras ($ 2.190), o un té chai que preparan ahí mismo, bien energizante ($ 1.890).

Ojo, que el lugar es pet friendly y tiene el sistema de "café pendiente", que tú pagas y luego puede ordenar otra persona. También hay delivery.

HORARIO: Lunes a domingo, 1.30 PM a 9.30 PM.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Foto: Facebook La Panquequería.

La Leona

panqueque-ok.jpg la-tercera

Con la misma receta de hace 35 años, los panqueques de La Leona tienen "sabor de casa".

Ideales para un día de frío, en este restaurante de calle Noruega los sirven de a dos y en cinco variedades.

Una delicia es el que lleva mermelada de frambuesa, que combina perfecto con la masa muy equilibrada, ni muy gruesa ni muy delgada.

La cantidad de mermelada es generosa y eso se agradece, porque se puede untar mejor el panqueque y dejarlo más húmedo, impregnado de un sabor cítrico.

También está el relleno con manjar, un clásico ($ 2.200), que viene con una buena dosis de dulce.

Otro de los que piden harto es el relleno con manjar, pero bañado en salsa de chocolate ($ 2.400) y el que se acompaña con helado, que puede ser de vainilla o chocolate.

Y si te gustan con frutas, está el relleno con piña, cherry, triple sec y Cointreau ($ 3.500).

A tu mesa llegan en pocos minutos, sobre todo durante la semana, a la hora del té, porque no hay mucha gente.

HORARIO: Domingo a jueves, 12 PM a 1 AM. Viernes y sábado 12 PM a 2 AM. Feriados abiertos. ESTACIONAMIENTO: Es complejo, porque no hay públicos pagados. Prueba por calle Ibsen.

Divertimento Chileno

Panqueques-Divertimento-2.jpg la-tercera

Como buen restaurante de comida chilena, en este lugar a los pies del cerro San Cristóbal por supuesto que hay panqueques, y de los mejores de Santiago.

Eso sí, en la carta los encontrarás con el nombre de crepes y en dos variedades.

Unos son los clásicos "celestinos" ($ 3.600), que llevan harto manjar y azúcar flor, además un bolita de helado de vainilla.

Es el que los niños más piden, casi sin dudarlo.

Aunque el hit del Divertimento es el con alcayota ($ 3.400), que tiene mermelada de ese fruto con nueces, azúcar flor más helado de crema.

¡Lo probarás y de seguro se convertirá en tu favorito!

Si te consideras goloso, la carta de postres de este restaurante también tiene otros clásicos, como la leche nevada ($ 3.600) y la leche asada ($ 3.400).

HORARIO: Lunes a domingo, 1 PM a 11 PM

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina