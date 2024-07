El PartidoRepublicano inaugura este lunes la primera convención del ciclo electoral de este año en Estados Unidos. El evento de cuatro días se llevará a cabo en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Se espera que Donald Trump sea coronado oficialmente como el candidato de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, pero a diferencia de 2016 y 2020 -en las que el magnate había sido duramente criticado al interior de la colectividad-, ahora llega fortalecido y con todo el partido apoyándolo. Ello, mientras los demócratas pasan una dura crisis producto del estado de salud del Presidente Joe Biden y los crecientes cuestionamientos sobre si es apto o no para ser candidato.

Trump, que fue declarado culpable de un total de 34 cargos de delitos graves en su juicio penal de pago de dinero por el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels, arrasó en las primarias republicanas, superando a sus competidores y reuniendo una cantidad de delegados mucho mayor que la necesaria para asegurar la nominación. Además, en el promedio de sondeos de RealClear Politics le lleva una ventaja de 2,9 puntos porcentuales a Biden.

Durante los cuatro días que se extenderá la convención, los delegados, casi 2.400 de ellos, deben aprobar una plataforma y designar formalmente la fórmula presidencial: Trump y su vicepresidente, que aún no ha sido dado a conocer. Escucharán a ambos candidatos y a muchos otros que buscan apoyo para Trump.

Uno de ellos será el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien fue considerado en el pasado una estrella conservadora en ascenso, pero terminó su campaña presidencial después de las asambleas partidarias de Iowa e inmediatamente apoyó a Trump. Si bien no tenía previsto hablar, fuentes cercanas dijeron al portal Politico que ahora iba a dar un discurso.

El candidato presidencial republicano y ex presidente estadounidense Donald Trump asiste a un mitin de campaña en su complejo de golf en Doral, Florida, EE.UU., el 9 de julio de 2024. Foto: Reuters

Muchos en su entorno consideran a DeSantis como un probable candidato presidencial para 2028. Pero esa posición podría verse socavada por la elección de Trump para vicepresidente, especialmente si elige a otro republicano de Florida, como el senador Marco Rubio.

El tema de la primera jornada de la Convención Nacional Republicana será la economía: “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico”. Trump ha esbozado una agenda de aranceles radicales y un aumento de la producción de petróleo y gas, a pesar de que ya alcanzó un récord bajo el gobierno de Biden. Sostiene que sus planes de deportar a millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos reducirán la inflación, que ha caído desde niveles más altos al principio de la presidencia de Biden.

El martes, el tema es inmigración y delincuencia: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. Trump y los republicanos creen que el debate sobre la frontera es uno de sus temas más importantes. Han organizado discursos para los familiares de las personas asesinadas en los que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos se enfrentan a cargos penales, como parte de los intentos más amplios de Trump de culpar a las políticas fronterizas del crimen.

El miércoles se hablará de seguridad nacional: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser fuerte”. Los delegados y el público pueden esperar escuchar argumentos de que Biden es un comandante en jefe y jefe de Estado “débil” y “fracasado”. Este es el día, por lo general, en que los candidatos a vicepresidente se dirigen a la convención.

El encuentro concluirá el jueves con un discurso de Trump después de que los republicanos lo nominaran como su candidato. A juicio del portal The Hill, este discurso será el más importante que el exmandatario haya hecho, no será visto por millones de personas, sino que preparará el terreno para la elección.

Los participantes de la convención también tienen la oportunidad de socializar. En la Convención Nacional Republicana de este año, los asistentes pueden participar en un desayuno de oración, mesas redondas y una visita al museo local de motocicletas Harley-Davidson.

La gente lleva una bandera en apoyo del ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, mientras el presidente estadounidense Joe Biden visita Garage Grill y Fuel Bar en Northville, Michigan, EE.UU., el 12 de julio de 2024. Foto: Reuters

“El ambiente político no sólo es excelente para Donald Trump, sino que también es excelente para los republicanos que se postulan para el Senado, para gobernador, para la Cámara de Representantes y para todas las demás posiciones”, dijo a The Associated Press, Henry Barbour, un influyente miembro del Comité Nacional Republicano que en ocasiones ha criticado a Trump en el pasado.

“No creo que haya comparación con sus campañas anteriores”, comentó a la agencia de noticias el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, aliado de Trump. “Lo más importante es que Trump está a la ofensiva contra Biden y tiene tanta confianza, que su campaña prometió en una vista previa de la convención que ‘el presidente Donald J. Trump marcará el comienzo de una nueva era dorada para Estados Unidos’”, añadió.

Después de meses de estar notoriamente ausente de la campaña electoral, Melania Trump tiene previsto asistir a la convención. La exprimera dama no ha asistido a ninguno de los actos públicos ni eventos de Trump, y no lo acompañó a la corte durante su juicio en Nueva York.