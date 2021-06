Carabineros despliega 13 mil efectivos para resguardar perímetro de locales de votación

Con una dotación de 13.311 carabineros, divididos en tres anillos de seguridad, la policía uniformada se desplegó en las inmediaciones de los recintos de votación de 13 regiones del país donde se elegirá a los próximos gobernadores regionales.

Una menor cantidad de mesas de votación, a diferencia de los sufragios del 15 y 16 de mayo, donde se elegían gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales, permitirá a la policía custodiar los perímetros aledaños a las 41.799 mesas dispuestas a recibir a los poco más de 13 millones de votantes habilitados.

La estrategia, según detallan en la institución uniformada, consiste en utilizar tres anillos de seguridad para evitar que ocurran incidentes en los locales de sufragios. El primer perímetro estará custodiado por funcionarios de orden y seguridad, además de personal de tránsito. El segundo perímetro, en tanto, contará con personal especializado antidrogas y de investigación, además de patrullas de apoyo para colaborar en caso de que ocurran incidentes. Y el tercer anillo estará compuesto por personal de control de orden púbico (ex Fuerzas Especiales) que tienen la tarea de contener incidentes más graves.

“Los procesos están bastante afiatados. Carabineros desde el plebiscito del año pasado ha desplegado operativos bastante similares en todas las elecciones”, asegura el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Según la autoridad, desde hace algunos días la policía uniformada “se desplegó en resguardo de materiales electorales para poder llegar a todos los locales de votación y que estén resguardados, pero con una lógica similar a lo que hicimos en mayo, donde hay perímetros de seguridad a lo largo de los locales de votación y ya dentro de los locales son las Fuerzas Armadas las que hacen el resguardo”, detalla.

Niveles de riesgo de locales de votación

Del total de 13.311 policías que estarán dedicados a la custodia y el resguardo perimetral de los locales de votación, un grupo de 2.879 uniformados lo harán exclusivamente en recintos de la Región Metropolitana.

Visto desde la división geográfica que utiliza Carabineros para realizar sus planificaciones, los grupos de policías se dividirán en bloques dentro de la Zona Este (que abarca al sector oriente de la capital) y la Zona Oeste, compuesta por las comunas del área poniente de Santiago.

Bajo esta división geográfica, serán 1.445 carabineros quienes custodiarán los perímetros de 368 establecimientos de votación del sector oriente. Mientras que otros 1.434 policías lo harán en algunos de los 365 locales dispuestos en la Zona Poniente de la RM.

“También vamos a contar con un servicio de drones en algunos establecimientos, donde se levante algún riesgo. Habrá también vuelos por parte de la Prefectura Aeropolicial y vamos a ver desplazamientos de radiopatrullas que van a prestar apoyo en cada uno de estos lugares”, detalla el general de Carabineros Raúl Agurto, jefe de la plana mayor especial para las elecciones.

Para destinar a los uniformados necesarios para cada zona del país, Carabineros desarrolló un mapa que revela los “niveles de criticidad”, es decir, el riesgo de cada uno de los locales. Estos niveles de criticidad se dividen en “extremo”, “muy alto”, “alto”, “medio” y “bajo”.

En el caso de la Región Metropolitana, donde se habilitaron 733 locales de votación, Carabineros identificó 28 recintos con “nivel extremo” de criticidad.

En palabras del general Agurto, “estos de extremos no significa que tengan situaciones delictuales de alto impacto. Hay varias variables que se consideran, entre ellas la situación sociodelictual, pero hay otras variables como infraestructuras, la cantidad de votantes, la cantidad de autoridades que pueden ir a votar a ese establecimiento. Porque el hecho de que vaya una autoridad importante a un establecimiento, automáticamente implica un nivel de riesgo distinto hacia la autoridad o las personas que asisten”.

Desde Carabineros recordaron que para asistir a un local de votación no se requiere un permiso especial, sino que solo mostrar el carnet de identidad. Sin embargo, este permiso no habilita a las personas para, por ejemplo, realizar compras o salir a comunas donde no están habilitados para sufragar.