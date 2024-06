Carolina Tohá: “No tenemos ningún interés en una confrontación, pero tampoco en eludir las materias que en todo el mundo se discuten”

“Los hombres primero”. Antes de enfilar al Congreso, la jefa del gabinete y ministra del Interior, Carolina Tohá, dio -de esta forma- un pase a su par de Hacienda, Mario Marcel, para que fijara los avances en materia económica. El diseño fijado por La Moneda -para esas primeras horas en el Palacio de Cerro Castillo, antes de la fotografía oficial- consideraba bloques de ministros sectoriales resaltando los logros. Tohá -a su turno- mencionaría algunos.

-Ministra, nos imaginamos que usted ha estado ayudando al Presidente en este mensaje, ¿qué estimación tiene usted, por ejemplo, en términos de tiempo?, le preguntaron

-No, no he hecho esa estimación. Todos van a poder ver el partido del Real Madrid, eso se pueden quedar tranquilos.

Horas más tarde, desde el Castillo Brunet, a un costado del Palacio presidencial en Viña del Mar, Tohá se explayaría con La Tercera sobre cómo ha enfrentado la difícil crisis de seguridad que vive el país y los principales anuncios del mensaje presidencial.

En su primera cuenta pública, en 2022, el Presidente llamó a ejecutar su programa; en la segunda, en 2023, a “reordenar las prioridades”. ¿Cómo calificaría el mensaje de ayer?

Como una perspectiva clara de hacia dónde va el país y cómo va a quedar al final de su mandato. Ya no estamos hablando de ideas, de sueños -como en las primeras-, sino de un camino que se apoya en una realidad. El Presidente hizo unos anuncios en seguridad y una agenda en materia policial de la cual yo no tengo recuerdo desde el retorno a la democracia. No tengo recuerdo, sinceramente.

Él dijo que ha sido el Presidente que ha enviado más proyectos desde la recuperación de la democracia....

No, yo estoy hablando de los anuncios. El Presidente ha anunciado un cambio a la carrera de Carabineros y de la PDI que va a significar un salto estructural en las dotaciones policiales del país en el mediano plazo, porque vamos a formar un tercio más de carabineros y vamos a incorporar al sistema 250 agentes policiales anuales extra, hasta llegar a 4 mil en los próximos años, Parlamento mediante, por supuesto. Y eso acompañado de medidas inmediatas que van a significar para el próximo año más de 1300 carabineros adicionales que van a ser sacados de funciones administrativas (...) Y va a ser acompañado, además, de algo muy necesario, que es un reconocimiento a las labores policiales más importantes para la ciudadanía y más peligrosas, con una ampliación que va a significar hasta un sueldo adicional anual por incremento de la asignación de riesgo que reciben los carabineros que están en la calle.

La ampliación de la dotación de Carabineros es un anuncio que han hecho muchos presidentes anteriormente y no se ha concretado.

No, sí se ha concretado. En el gobierno del Presidente Lagos se anunciaron seis mil carabineros adicionales y se concretaron. Pero nunca se había hecho un anuncio de esta naturaleza de cambio del reclutamiento de carabineros, de la planta de la PDI y de los incentivos en las remuneraciones de la policía y de carabineros. De todos esos elementos juntos en un anuncio nunca lo habíamos visto.

Algunos dirigentes de la oposición criticaron que no se haya referido al brutal asesinato de tres carabineros ocurrido en Cañete.

Sí se refirió, no puntualmente (a lo que pasó en Cañete), pero se refirió a las policías, se refirió a lo importante que se les remunere adecuadamente y que los carabineros tienen que ser valorados, apoyados en sus funciones, reconocidos y recompensados por el apoyo que hacen al país. Reconocidos adecuadamente y recompensados por el sacrificio y aporte que hacen al país.

Evelyn Matthei señaló “que fácil resulta quebrarle las piernas a alguien y después celebrar porque andan con muleta. Porque realmente fueron sumamente mezquinos, ciegos, en cuanto al problema que teníamos de seguridad ciudadana”.

Sí, bueno, la derecha gobernó hasta hace dos años atrás y parece haber encontrado como manera de explicar la historia de Chile el que la inflación, el déficit fiscal y la falta de presupuesto para la policía, la ocasionó la oposición de la época, y que el fracaso que ellos tuvieron al responder a la exigencia ciudadana en temas de seguridad hubiera sido un problema de la oposición de la época. Creo que esa manera de cerrar los ojos para mirar lo que uno ha hecho en política y para ponderar los desafíos del país no siembra futuro. Al menos no es la manera en que nosotros miramos la historia.

¿Pero no es una paradoja que Boric celebre como avances cosas que anteriormente hubieran sido como derrota para su sector? Me refiero a esta fuerte inversión en Carabineros y la PDI, etc.

Se entiende porque es el Presidente de Chile y se da cuenta de que hay un gran problema en esa materia y le tocó asumir la conducción del país con un deterioro de la seguridad y una debilidad de las instituciones de la cual sabe, debe hacerse cargo y dar respuesta. Y así lo ha hecho.

"No he tomado una decisión", señala Tohá sobre la posibilidad de ser candidata presidencial. FOTO: DEDVI MISSENE

Aborto: “La oposición se quedó en la sala y no se levantó de su asiento”

El Presidente anunció el envío de un proyecto de ley sobre aborto legal. ¿Está de acuerdo con agregar a la discusión política un tema que molesta a la oposición?

A ver, yo creo que toda esa época de los acuerdos que se recuerda hoy con tanto aprecio, fue una época marcada por debates valóricos en que la oposición tenía la misma actitud que tiene hoy respecto al aborto. La tuvo respecto del divorcio, la píldora del día después, la interrupción del embarazo por tres causales. Esa resistencia de la derecha a discutir estos temas ha acompañado nuestra vida política. Dicho eso, el que existan diferencias en estos temas -de las cuales no somos ignorantes- y que los pongamos en discusión, no quiere decir que queramos ir a una confrontación, quiere decir que creemos que es importante debatirlos de cara a la ciudadanía y dar respuestas.

Se lo pregunto de otra forma, ¿cómo se llama a la derecha a un acuerdo en pensiones, orden tributario, crecimiento económico, si al mismo tiempo se ponen proyectos valóricos que hacen ruido, como quedó demostrado ayer?

No tenemos ningún interés en una confrontación, pero tampoco en eludir las materias que en todo el mundo se discuten y que han acompañado la historia de la humanidad desde siempre.

¿Qué le pareció que varios diputados de oposición se hayan levantado sus asientos al escuchar este anuncio?

La oposición se quedó en la sala y no se levantó de su asiento. La oposición se mantuvo sentada en su puesto como representantes de la ciudadanía y continuaron escuchando al Presidente. Un par de parlamentarios se pararon, y los conocemos, son bastantes estridentes en general.

¿Tiene viabilidad este proyecto en el Parlamento, o es un hecho de carácter más simbólico?

Cuando se discutió en Chile el divorcio había este mismo tipo de reacciones y el oficialismo tenía minoría. ¿Por qué se terminó aprobando una Ley de divorcio? Porque a la sociedad no le parecía aceptable que estos temas no se discutieran y que estuviéramos en el grupo ultra chico de países excepcionales que no tenía, a la época, divorcio. Hoy día, con el aborto pasa algo similar. Nosotros no tenemos mayoría, pero probablemente la sociedad ya no le hace el quite a ningún debate ni le tiene miedo a ninguna discusión. Entonces, si es por mayoría, nosotros no tenemos ninguna forma de imponer una definición de ese tipo. Pero decir que se debe discutir de cara a la gente nos parece algo que no puede ser considerado agresivo. Así funciona la democracia.

¿No queda la impresión de que el Presidente finalmente no se desprende de su grupo identitario y le habla a su electorado frenteamplista?

El aborto es un tema de debate mundial. Es un tema que se discute en todo el mundo y en la mayoría del mundo civilizado existe una Ley de aborto. El aborto no es un tema de una tribu o del Frente Amplio, es un debate de las sociedades modernas. Creo que reducirlo a eso es de un ombliguismo difícil de entender.

El Mandatario aseguró que la alianza de gobierno, entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, se ha ido consolidando, pero en la realidad se siguen apreciando muchas diferencias...

Lo que el Presidente dijo es que la unidad de los sectores progresistas era importante y nadie tiene duda de eso. Porque sin esa unidad la profundización de la democracia, el avance en equidad y el aporte a un proyecto de desarrollo que sea justo, que sea sostenible, que le llegue a todo el mundo, es muy difícil, sino imposible. Pero sobre todo es importante porque hoy día en el mundo hay una ola muy fuerte de presencia de grupos ultraconservadores radicales que están haciendo uso del populismo, del miedo, de las fake news para instalar una distorsión muy grande del debate social y las fuerzas progresistas no pueden perder de vista ese peligro en la manera de plantear sus prioridades. Eso es lo que nos tiene juntos en un gobierno. Y es cierto que es un sector que tiene diferencias en muchas cosas, pero ninguna de esas diferencias ha impedido que avance nuestra agenda. Nuestras diferencias han estado con la oposición.

¿Cuál es el camino que el gobierno le ofrece a la oposición, a partir de ahora?

El que hemos mostrado: que queremos y podemos construir acuerdos. Lo hemos mostrado nosotros y lo han mostrado ellos también en muchas materias. No hay razón alguna para pensar que no pudiéramos hacerlo en otros ámbitos. Y sobre todo no hay excusa para no hacerlo. Hemos profundizado una agenda de seguridad que el año pasado avanzó mucho y este año tiene un segundo fast track. Hemos comprometido un fast track para una agenda económica que el país necesita. Necesitamos buscar entendimiento y acercar posiciones para dar respuesta al tema de las pensiones. Y necesitamos, sin duda, devolverle confianza a Chile en que estos años tan duros que hemos pasado empiezan a quedar atrás. La voluntad del gobierno para buscar diálogo, entendimiento y acercar posiciones sin dogmatismo, ya no es una opinión, es un hecho. Y lo que le ofrecemos es profundizar ese esfuerzo, sin renunciar a lo que pensamos ni nosotros ni ellos, pero buscando entendimiento.

¿Qué otra cosa destaca de esta cuenta?

La audacia que ha tenido este gobierno para enfrentar desafíos complejos y cómo esa audacia le ha dado frutos positivos al país. La audacia del presidente Boric para tomarse el tema de la seguridad sin complejos. La audacia para enfrentar el tema del litio, hacer una alianza estratégica con Soquimich y sacar adelante una oportunidad para Chile gigantesca. La audacia de tomar el tema del transporte y estar llevando adelante una agenda que es de transformación gigantesca.

¿La Moneda va a impulsar una reforma al sistema político este año?

El gobierno lo que propone y desea es que se logre un acuerdo político que nosotros podamos apoyar. Que se logre un entendimiento de una fórmula ampliamente compartida que se pueda debatir y resolver en el Congreso en tiempos breves. Porque sería inexplicable ante la ciudadanía, poner este tema en el debate y que signifique estar meses o años sin avanzar. Ya tuvimos dos procesos constitucionales que no llegaron a puerto y, si se aborda una reforma al sistema político tiene que ser para acordarla, votarla y hacerla efectiva.

¿Candidata presidencial?: “No he tomado ninguna decisión”

La foto que el gabinete se tomó esta mañana (ayer) en los prados de Cerro Castillo, quizás sea última, considerando que hay varios ministros que tienes aspiraciones parlamentarias, presidenciales... Se esperan varias bajas.

Pero esperemos que la gente que se vaya para ser candidato no sean bajas, sean alzas (Tohá ríe).

¿Usted tomó la decisión de si va a seguir como ministra o va a ser candidata presidencial, como varios en su sector esperan?

No, no he tomado ninguna decisión.

¿Es preocupante que no haya un sucesor para Boric? En el sentido de que las encuestas presidenciales la encabezan figura de la derecha.

Sí, pero hace tanto tiempo que las dinámicas electorales y de todo tipo, nadie las anticipa y todos los análisis terminan en cualquier parte. Yo creo que hacer ese tipo de pronóstico es algo que hoy día es bastante aventurero. A fin de año va a haber una elección municipal que va a ser muy decidora. En democracia importan más las elecciones que las encuestas.