El clásico universitario más desigual

En San Carlos de Apoquindo se jugará mucho más que un partido de fútbol. Será también el choque de dos instituciones que viven realidades completamente diferentes, donde ambas universidades pelean en las puntas opuestas de la tabla de posiciones.

La última década ha sido una de las más productivas en la historia de Universidad Católica. Ha logrado cinco títulos nacionales, que le han permitido acortar dos coronas a su rival de hoy: 18 contra 15 de los cruzados.

Pero al margen del mal momento, el club azul deberá romper una racha de más de seis años sin ganar en el estadio de la franja, desde el 5 de abril de 2015, cuando goleó 4-2 en Las Condes. “Esos números son el reflejo de lo que ha ocurrido institucionalmente en ambos clubes. La U ha tenido muchos cambios de técnico, no se conoce quiénes son los dueños, quién manda… Procesos que han terminado a los dos meses, los técnicos de inferiores que pasan al primer equipo, mucho desorden. La UC, en cambio, ha mantenido ese orden. Se fue Poyet y se nombró inmediatamente a un técnico de casa y se le sacó el mote de interino para tranquilidad de los jugadores”, reconoce Osvaldo Hurtado, ex artillero del cuadro albiceleste.

Un análisis que toca de lleno al corazón de la U. El equipo universitario laico tiene un enfrentamiento que lo puede llevar “al cielo o al infierno”, como explica César Vaccia, quien hace uno duro análisis de las últimas decisiones que ha tomado el club donde ganó dos títulos.

“Esto es un problema del club como institución, hay que revisar la organización. Se han tomado una serie de decisiones que no han sido las mejores. Se ha gastado una cantidad de dinero importante y nada ha resultado. Trajeron técnicos de inferiores españoles que no resultaron. Después trajeron a Hernán Caputto y después de un tiempo lo subieron al primer equipo. Ahí estamos mal. Los directores deportivos nunca fueron respaldados, ahora trajeron a otro de un club ecuatoriano. Nadie sabe quiénes son los dueños, no se ha mostrado un plan de trabajo, ni una misión. Tampoco una visión. La UC está en el otro extremo, José María Buljubasich se ha mantenido por años. El éxito del club es una consecuencia de su política, tiene un programa y una metodología de trabajo desde las inferiores al primer equipo”, argumenta el último DT azul que ganó en el Monumental, en 2001.

Una opinión muy similar es la de Mariano Puyol, uno de los históricos del elenco de la Casa de Bello. Según el ex puntero izquierdo, en San Carlos de Apoquindo se enfrentan dos instituciones completamente dispares. “Son escenarios diferentes. Hace diez años que la Católica es el equipo más exitoso del fútbol chileno, tanto de manera administrativa, dirigencial, en el fútbol formativo y en el primer equipo. Eso, contra la U o contra cualquier otro, pesa mucho. Los azules, hace 8 ó 10 años, que andan a los tumbos. Ganó un par de campeonatos, pero no es lo que esperábamos. Tiene un recinto espectacular, muchas comodidades, pero con eso no basta. Falta es espíritu que tenía el equipo y trasunta en los resultados. En la cancha se demuestra lo que es un club y así también se verá en el partido contra la UC. A la U le quitaron el alma”, asegura Puyol.