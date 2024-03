La ascendente influencia de Juan Sutil en Chile Vamos

El viernes 23 de febrero, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, viajó hasta Catapilco, en la V Región, para pasar el fin de semana en la casa del empresario Juan Sutil, en el fundo La Empastada. El dato no tendría nada especial -la senadora es amiga de él y de su señora, Isabel Condon desde hace años-, sino fuera porque Sutil, entre enero y febrero pasado, se reunió también con otras dos figuras gravitantes de la oposición, en un momento clave para el sector.

El 6 de enero lo hizo con la alcaldesa Evelyn Matthei, durante el encuentro realizado por 3xi y Balloon Latam en Puerto Varas. Y, seis días después, almorzó con el expresidente Sebastián Piñera, el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, y el director de Criteria, Cristián Valdivieso. No era rara su presencia ese día en las oficinas de Vitacura del exmandatario, pues con cierta regularidad se aparecía para intercambiar opiniones.

En las tres ocasiones, el ex CPC trató un mismo tema: el escenario electoral que se abre para la oposición este 2024 -con los comicios municipales y de gobernadores de octubre- como antesala de la elección presidencial de 2025. Una oposición que, para el empresario, la conforma el arco que va desde Demócratas y Amarillos hasta republicanos.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La agenda de Sutil da cuenta del creciente nivel de influencia que ha ido alcanzando en Chile Vamos y más allá de esas fronteras. Al punto que su nombre está en la mira de la coalición -y en el círculo de Matthei- para integrar el equipo de trabajo frente a los comicios de éste y el próximo año.

Hasta 2019, el ex CPC no aparecía en el mapa político. La primera vez que alcanzó visibilidad fue cuando le quitó la publicidad de las Empresas Sutil -holding agroindustrial que fundó en 1982 y que incluye a las filiales Coagra, Pacific Nut, Viña Sutil, Agrícola Sutil, Champiñones Abrantes, entre otras- al programa Agenda Agrícola de CNN Chile. Lo hizo por discrepar de la cobertura que esa estación realizó durante el estallido social. “La razón obedece a la deplorable actitud en los momentos en que Chile necesitaba de un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político”, sostuvo en una carta fechada el 8 de noviembre de ese año.

La decisión le trajo fuertes críticas. Pero, como contrapartida, su estilo frontal y directo, sin pelos en la lengua -como él mismo graficó al momento de llegar a la presidencia de la CPC, en marzo de 2020-, no pasó inadvertido para las dirigencias de Chile Vamos. “Asumo en momentos difíciles para nuestro país -dijo-, en que algunos quieren dividirnos entre buenos y malos, grandes y chicos, poderosos y débiles, privados versus Estado”.

Sutil, ya como dirigente gremial, asumió un rol político que ha dicho que fue “necesario”, ante la crisis social del 18-O. En junio de 2023, en revista Velvet, habló sobre ese punto, diciendo que quiso hacer una contribución. “De hecho, la hice. Asumí responsablemente, con costos personales y familiares importantes, porque me pareció que Chile estaba en riesgo”, afirmó.

Los cuestionamientos de sus detractores sólo pudo revertirlos -en parte- cuando trajo a Chile cientos de ventiladores y vacunas desde Asia en el peor momento de la pandemia. Quien lo contactó fue Jaime Mañalich, ministro de Salud en ese período, tras enterarse de que Sutil estaba dispuesto a colaborar. “Él -sostiene- se convenció muy al principio que lo que venía era muy grave. Y, en ese sentido, ya desde el mes de febrero del año 2020 empezó a levantar fondos y a hacer gestiones muy proactivas y eficaces para traer a Chile -desde otras latitudes- respiradores y equipos de protección personal, lo que permitió salvar a miles y miles de personas. La contribución que él hizo desde su rol de representante empresarial fue algo extremadamente importante para Chile”.

Ese episodio fue el que acercó definitivamente a Sutil y Piñera. Si bien sus padres habían sido amigos, ellos no tenían mayor vínculo. Desde ahí el contacto fue permanente.

Pero su salto a la política se sellaría para la campaña del Rechazo en el plebiscito constitucional que se realizó en septiembre de 2022. El éxito de ésta provocó que el nombre del empresario comenzara a instalarse en la línea de definiciones de Chile Vamos.

Liberal con inclinación a RN

Sutil está lejos de cumplir con el prototipo tradicional de un empresario. No quiso estudiar en una universidad, pero sí entró a Administración y Contabilidad en horario vespertino en el IPV, porque en el día se dedicaba a trabajar. No terminó la carrera y se dedicó a la comercialización agrícola.

Su estilo -dicen quienes lo conocen- es franco y “campechano”, y que no acepta un no por respuesta si no está fundado. Se considera a sí mismo un liberal, incluso socialdemócrata. Aunque no milita, es cercano a Renovación Nacional: su papá, Juan Sutil Alcalde, que fue edil de Zapallar entre 1971 y 1998, figura entre los 100 fundadores de esa tienda. Su hermana Josefina es actualmente concejala UDI por esa comuna.

El exministro de Agricultura Antonio Walker, quien lo conoce desde la infancia -veraneaban juntos en Zapallar-, cuenta que desde ese tiempo tenía habilidades para la agricultura y los negocios, pues ya en esa época vendía huevos, quesos y tomates entre sus amigos.

De ahí que Walker celebrara que se pusiera a disposición del gobierno durante la pandemia. “Sabíamos que las cosas iban a funcionar bien, porque aparte de ser un gran gestor, es muy astuto. No le teme a los desafíos. En eso es muy parecido al Presidente Piñera”, dice.

Sutil comenzó a activarse definitivamente en términos políticos durante la Convención Constitucional, ante el riesgo que él veía de una “refundación”. En noviembre de 2021 reclamó públicamente porque Elisa Loncon, presidenta del órgano, le negó una audiencia. Ese incidente -junto a las normativas que se estaban aprobando y que, a su juicio, afectaban la institucionalidad- lo motivó a incorporarse a la campaña por el Rechazo. Desde ese espacio, articuló el aporte del sector empresarial y de las organizaciones ciudadanas. Una de sus interlocutoras era Javiera Parada, vocera del movimiento Una que nos Una, más los convencionales de Chile Vamos.

Para el segundo proceso constituyente, Javier Macaya y María José Hoffmann, presidente y secretaria general de la UDI, le solicitaron formalmente que postulara como carta para las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo de 2023. No aceptó.

La partida la ganaron Francisco Chahuán y Diego Schalper, presidente y secretario general de RN en ese momento, quienes lo terminaron fichando por Rancagua, como candidato independiente en un cupo de esa colectividad.

Pero le fue mal. Porque si bien ganó la elección con un 13,76% de los votos y fue apoyado en terreno por Matthei y Rincón (la única presidenta de partido no perteneciente a la derecha), terminó quedando fuera del Consejo por el criterio de paridad. Debió ceder su escaño a Ivonne Mangelsdorff (RN), quien obtuvo un 1,69%.

“Yo quedé fuera por esa razón y lo acepto (…) Eso no quiere decir que considere que sea buena para la democracia en Chile”, dijo en esa oportunidad, afirmando que la medida significa “meterle la mano a la urna”.

La decepción que le provocó el episodio lo llevó a decir que “yo ya me privaticé. Vuelvo a mi mundo”.

Roces con republicanos

La apuesta era que Sutil superara al republicano Sebastián Figueroa, quien terminó en el primer lugar, con un 15,28%, asegurando con ello su ingreso al Consejo.

En el Partido Republicano aseguran que en varias reuniones que sostuvieron con el empresario, este se mostró convencido de que esa tienda no obtendría una alta votación. Y que, por tanto, le sorprendió quedar en segundo lugar y, con ello, fuera del Consejo por paridad. Desde ahí -afirman en la colectividad que fundó José Antonio Kast- que las relaciones se enfriaron. Más aún después de que Sutil los criticara con dureza durante el proceso constitucional que terminó el 17-D con la derrota del “A Favor” por un 44% frente al 55% del “En Contra”.

“Es muy importante que el Partido Republicano entienda que no son dueños de la verdad”, les advirtió en ese período, al cuestionar que la tienda de Kast pusiera en jaque el aborto en tres causales.

El mea culpa interno en Chile Vamos por las razones de esa derrota -en línea con el planteamiento de Sutil- permitió que el empresario asentara aún más sus contactos con ese sector. Habla con regularidad con los presidentes de los partidos, con parlamentarios y con integrantes de Demócratas y Amarillos. Incluso, precisan que independientemente de las diferencias, mantiene una buena relación con Kast y con Arturo Squella, presidente de esa tienda.

En Chile Vamos no ocultan el hecho de que la capacidad recaudadora de Sutil es uno de los atributos que lo ha hecho indispensable. “Hay quienes en RN lo ven como un ‘Piñera 2′, como un salvador del partido en términos económicos. Pero una cosa es ser un buen recaudador y otra es hacer un cheque, cosa que Sutil no creo que vaya a hacer”, comenta un parlamentario de esa tienda.

Pero sí ha contribuido en campañas, como la de convencionales de 2021, con más de 52 millones de pesos, según la plataforma del Servel, que beneficiaron a 35 candidatos. Entre ellos, Bernardo de la Maza (Ind. Evópoli), Mariana Aylwin (Ind.), Marcela Cubillos (Ind. UDI), Jorge Correa Sutil (DC) y Gonzalo Blumel (Evópoli).

Su influencia ha logrado detener -en parte, según se comenta en Chile Vamos- la inclinación que el mundo empresarial estaba tomando con fuerza hacia los republicanos, cuyo crecimiento en las últimas elecciones los llevó a ser un polo atractivo, desplazando a la UDI, RN y Evópoli. En el partido de Kast toman nota de eso y afirman que prefieren no “depender” de una figura a la cual terminarán rindiéndole “pleitesía”.

La estrategia de Matthei

Como sea, la influencia de Sutil lo tiene hoy con un pie de lleno en el círculo de Matthei, donde afirman que la idea es que se integre primero al staff de trabajo -que se está definiendo con RN, la UDI y Evópoli- para la elección municipal y de gobernadores, donde se espera concursar con alguna fórmula que vaya desde Amarillos y Demócratas hasta republicanos. Y, luego, se espera que su nombre esté en el equipo de la presidencial 2025.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

“Es ahí donde vamos a colocar nuestras fichas, porque esos resultados son clave. No sólo en términos electorales, sino que también para afiatar los grados de coordinación entre los partidos, para la presidencial y parlamentaria del año siguiente. Y ahí Juan puede hacer una importante contribución”, dice una fuente del círculo de la alcaldesa.

Sutil y Matthei hablan con frecuencia por celular y WhatsApp. Y también se juntan. Ambos se conocen desde fines del 89, por una situación fortuita. La alcaldesa estaba repartiendo volantes en la esquina de Vitacura con Américo Vespucio para su primera incursión como diputada, cuando una de las personas que transitaba por el lugar se le acercó y la ayudó a repartir folletos. Era Sutil.

Desde ahí la vida de ambos se ha entrecruzado. En los últimos meses, el empresario nuevamente empezó a ser tentado por los partidos para asumir una candidatura al Senado por las regiones Quinta o Séptima. No obstante, su negativa ha sido categórica. Pese a ello, algunos parlamentarios de RN, como Andrés Celis, no pierden la esperanza.

“La capacidad de gestión de Sutil y la empatía que demostró durante la pandemia lo convierten en el hombre indicado para postular por una región como la Quinta, devastada por los incendios”, dice el diputado de Renovación Nacional, al destacar su habilidad para llegar a acuerdos. Esto, porque siendo crítico del Presidente Gabriel Boric apoyó -en 2022- la ley de las 40 horas laborales y ayudó a destrabar el paro de los camioneros. Gestiones que públicamente le agradeció el Jefe de Estado.

Sin embargo, ha sido en el actual gobierno donde ha encontrado sus principales detractores. En febrero fue criticado por el subsecretario Manuel Monsalve luego de que el empresario acusara una “falta de reacción oportuna” a los incendios en la V Región. Pero la mayor disputa la tuvo con el jefe del partido del Presidente, el diputado Diego Ibáñez, contra quien Sutil se querelló por injurias y calumnias luego de que éste dijera que había pasado “un par de millones” a diputados de Chile Vamos a cambio de votos. “El diputado Ibáñez denigra la política. La política no se hace desde una trinchera y disparando a una bandada”, dijo en esa ocasión. El recurso no prosperó.