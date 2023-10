“Obviamente, estoy muy afectado”, dice Rashid Khalidi vía Zoom desde su casa en Estados Unidos, al ser consultado sobre cómo recibe las informaciones que llegan estos días desde Medio Oriente. Y no sólo por el lazo emocional que une al historiador de origen palestino y actual titular de la cátedra Edward Said de la Universidad de Columbia con la región –su abuelo fue alcalde de Jerusalén entre 1934 y 1937 y también lo fue su tío tatarabuelo, cuya carta al padre del movimiento sionista Theodor Herzl, el propio Khalidi recuerda en la introducción de uno de sus libros-. “Tenemos familia en Gaza”, agrega con preocupación, “mi sobrina tiene familia política en Gaza y mi prima también”. Por ahora, dice, “están bien”.

Khalidi es considerado uno de los más renombrados historiadores de origen palestino de la actualidad, autor, entre otros libros, de Palestina, 100 años de colonización y resistencia (Capitán Swing, 2023). El hecho de que haya sido elegido para ocupar la cátedra de Edward Said, el más reconocido intelectual palestino de la segunda mitad del siglo XX, es prueba de ello. En los años 80, mientras fue profesor asistente de Estudios Políticos en la American University de Beirut mantuvo cercanía con la Organización para la Liberación de Palestina y en 1991 la asesoró en la conferencia de paz de Madrid. Nacido en Nueva York en 1948, hoy es parte del prestigioso Council of Foreign Relations de Estados Unidos y tiene más de una decena de libros sobre Medio Oriente..

Palestinos buscan víctimas tras un ataque al sur de Gaza. REUTERS

Pese a ser un observador atento de lo que pasa en la región, donde viaja regularmente, reconoce que no se esperaba los sucesos del 7 de octubre pasado, cuando miembros de Hamas y de la Jihad Islámica entraron a territorio israelí dando muerte a cerca de 1.400 personas, en su mayoría civiles, en una acción terrorista que recibió una unánime condena internacional. “Quedé muy sorprendido, los israelíes también quedaron sorprendidos y creo que las personas en Gaza se vieron sorprendidas”, asegura. “Nadie esperaba algo así”.

Y ¿por qué cree que Hamas lo hizo?

Honestamente no sé, la única clave que tengo la entregó una declaración del comandante militar de Hamas, Mohammed Deif, que hizo la misma mañana del ataque en la que dijo que era una respuesta a lo que Israel estaba haciendo en Jerusalén, a lo que los colonos estaban haciendo en Cisjordania, sacando a las personas y apropiándose de sus tierras, y también una respuesta al sitio de Gaza y un intento para liberar a prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Agregaba que era una respuesta al intento de ignorar la situación de los palestinos y forzar así que el tema palestino volviera al centro de la atención mundial. No sé si esos eran los objetivos, pero eso fue lo que él dijo y no tengo ninguna otra idea de lo que puede explicar lo sucedido.

Algunos han sostenido que el futuro acuerdo entre Arabia Saudita e Israel también influyó en la decisión de llevar a cabo el ataque. ¿Qué opina?

Creo que al decir en el comunicado que el ataque es un intento por evitar que las personas sigan ignorando la situación palestina es una referencia indirecta a eso. No sé si jugó un rol, pero parece lógico.

<br/> Lo que se hizo a civiles después del 7 de octubre es espantoso y lo que los israelíes hacen a los civiles, en una escala mayor hay que decirlo, también es espantoso. Lo que parece que estamos diciendo aquí es que sólo una situación es espantosa y eso justifica cualquier cosa. Esa lógica es inaceptable".

La respuesta militar de Israel ante la acción de Hamas era esperable. ¿Cree que Hamas no se tuvo en cuenta ese factor?

Hay indicaciones de que el ataque tuvo un éxito mayor a lo que ellos esperaban, probablemente no esperaban que las defensas israelíes casi desaparecieran y no podían controlar lo que pasaría después. En otras palabras, una vez que hicieron diez forados en las barreras de Gaza muchas otras personas de otras organizaciones entraron y fue un caos. ¿Pueden haber deseado algo de esto? No lo sé, pero tanto los informes israelíes como palestinos, si los miras con cuidado, hacen pensar que nunca previeron todo lo que pasó en los primeros dos días. Esto puede haber ido mucho más allá de lo que esperaban en términos del colapso de los sistemas de seguridad israelíes y de lo que iban a ser capaces de hacer. Por otro lado, no sé si esperaban hacer lo que hicieron, pero sé que el supuesto de la pregunta es correcto. Tienen que haber entendido que independiente de lo exitoso que fuera la acción, considerando que no sólo atacaron puestos militares sino asentamientos alrededor de Gaza, vendría una respuesta feroz.

Como historiador y como descendiente palestino usted tiene claro que la crisis que se vive en la zona no empezó el 7 de octubre, sin embargo, hablar del contexto siempre genera tensión, porque parece justificar las acciones de Hamas. Lo sucedido en Naciones Unidas con las declaraciones del secretario general Antonio Guterres es prueba de ello. ¿Cómo responde a eso?

Ningún historiador puede aceptar esa lógica, obviamente. No se podría entender Hiroshima, no se podría entender el Holocausto, no podrías entender el genocidio armenio. No se pueden entender episodios realmente horribles en la historia de la humanidad sin entender el contexto. No se podría entender el 11/9. Ver algo fuera de su contexto, magnifica algunas cosas y suprime otras. La narrativa de que la historia comenzó el 7 de octubre está hecha para no considerar el contexto, pero las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo como dijo el secretario general de Naciones Unidas. Lo que se hizo a civiles después del 7 de octubre es espantoso y lo que los israelíes hacen a los civiles, en una escala mayor hay que decirlo, también es espantoso. Lo que parece que estamos diciendo aquí es que sólo una situación es espantosa y eso justifica cualquier cosa. Esa lógica es inaceptable.

¿Cómo se puede encontrar una solución a este conflicto cuando la violencia de uno y otro lado alcanza estos extremos? ¿Existen posibilidades de llegar a una solución?

Israel mató a 17 mil personas, mayoritariamente civiles, en Líbano en 1982 y seis años después la OLP aceptó renunciar a la violencia y entrar a negociaciones en 1991. Los británicos mataron a cientos de personas en Irlanda del Norte y el IRA también mató a cientos de personas, la mayor parte en ambos lados, civiles, hay que decirlo, pero los británicos y el IRA llegaron en 1998 a los acuerdos de Viernes Santo. Obviamente es difícil en el futuro inmediato hablar de paz o negociaciones, frente a la violencia tremenda que estamos viendo y con las pasiones muy presentes, pero los enemigos tienen que hacer la paz. Usted puede decir, no, debe haber una capitulación y juicios por crímenes de guerra. Eso es lo que pasó con Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien es verdad que los crímenes de los nazis fueron de una naturaleza histórica sin paralelos, nadie puso a las personas que destruyeron Tokio, Hamburgo y Dresde o que bombardearon Hiroshima y Nagasaki frente a juicios por crímenes de guerra. Y aquí tenemos un caso donde el peso abrumador del sufrimiento ha estado del lado palestino. Al menos mil civiles israelíes, además de varios cientos de soldados israelíes murieron. Son civiles que deben ser protegidos por la ley humanitaria internacional, pero a la vez, al menos seis mil palestinos hasta ahora también han muerto. No creo que se pueda decir que Hamas es el único culpable de crímenes de guerra o como quiera decirles, si uno no toma en consideración la escala de las violaciones cometidas por el otro lado. Si tomas ese camino no vas a lograr una reconciliación, porque lo que quieres es una completa capitulación y juicios para un solo lado. Pero puedes seguir el otro camino, como lo hicieron en Sudáfrica o en Irlanda del Norte.

Ataques con misiles en el norte de Gaza. AFP

¿Cree que esta escalada de violencia en Gaza es distinta a las anteriores?

De todas maneras, por dos razones: es la mayor cifra de muertes de civiles palestinos al menos desde 1982 y quizá la mayor desde 1948, y este es el primer conflicto desde 1948 en que tantos civiles israelíes mueren. Creo que esto es único y todavía no llegamos al final, estamos en el medio.

Israel lleva varias semanas anunciando una ofensiva terrestre, ¿cree que si la lleva finalmente a cabo podrá eliminar a Hamas?

No sé cuándo ni cómo la lleve a cabo, eso depende de los israelíes, pero en referencia a si es posible eliminar a Hamas, bueno, el ala militar de Hamas -que es supuestamente el objetivo de Israel- puede ser derrotada, pero el costo y el tiempo involucrado va a ser terrible, terrible. Cuando hay personas involucradas en un combate en una gran ciudad, como los norteamericanos lo han planteado, recordando el ejemplo de Faluya en Irak, el costo en vidas civiles y también material es muy alto. Incluso si Israel es capaz de derrotar militarmente Hamas – y puede que no sea capaz de hacerlo, pero incluso si lo logra-, Hamas no es sólo su ala militar, Hamas es una idea, una ideología, una estructura política, una cultura religiosa, una institución. Incluso si dejas de lado su ala militar no eliminaste a Hamas. La otra pregunta es ¿cómo va a ser el día después?

Y ¿qué cree que puede hacer Israel el día después en Gaza si logra derrotar a Hamas?

Existe el temor de que uno de los objetivos de Israel es continuar la limpieza étnica y la expulsión de los palestinos, forzando a la gente de Gaza a irse de Gaza a Egipto o Jordania u otro país árabe y despoblar parte Gaza y hacerla inhabitable. Los líderes de Israel lo han dicho, hay que hacer inhabitable Gaza y mover a la población. De ser así, sería una continuación del Nakba, 75 años después. Israel hizo esto dos veces, en 1948, expulsó a 750 mil personas, y lo hizo de nuevo en 1967, cuando expulsó quizá 250 mil personas con la ocupación de Cisjordania, Jerusalén y Gaza. Esta sería una tercera vez, sería catastrófico.

¿Cree que Israel puede quedarse en Gaza si logra derrotar a Hamas?

Si derrotan a Hamas militarmente –y es un gran “si”-, creo que nadie tiene una respuesta a la pregunta que me hace, ni los estadounidenses ni los israelíes. He visto respuestas, pero creo que son poco serias y poco realistas. La idea de que la Autoridad Palestina llegue a hacerse cargo de Gaza en la parte de atrás de tanques israelíes no me parece muy realista. La idea de que cualquier fuerza internacional, de cualquier país, sea requerida para entregar seguridad en Gaza, tampoco me parece realista. No sé lo que los israelíes están pensando. Tendrían que relacionarse con una población que está sufriendo, que está enojada y desea venganza, tendrán que relacionarse con una población que probablemente tendrá la habilidad de conseguir armas y con un intenso deseo de resistir y pelear. Israel tiene experiencia de ocupación militar directa de Gaza y no fue para ellos una experiencia placentera. Por eso se retiraron en 2005.

Asentamiento de Efat en Cisjordania. AP

¿Cree que es posible todavía la solución de los dos Estados?

Lo que yo les digo a los partidarios de la solución de los dos Estados es que me digan cómo Israel va a deshacer todo lo que ha hecho desde 1967 para hacer imposible la solución de los dos Estados. Israel ha trabajado consistentemente en la construcción de asentamientos y en la expansión de su ocupación, por eso mi pregunta a cualquiera que defiende la idea de los dos estados es ¿cómo desmantelan toda la infraestructura que Israel ha instalado? Quiero escuchar respuestas a eso. También hay que solucionar la objeción de Israel a una real soberanía de un Estado palestino. Si uno lee la versión israelí de lo que han ofrecido, nadie ha hablado de soberanía palestina completa, nadie ha hablado del retiro de todos los territorios ocupados, nadie ha hablado de que Israel abandone el control de la seguridad y entonces, todo eso quiere decir que no estás hablando de un Estado, estás hablando de algo más pequeño que un Estado. Si quieres un Estado palestino, bien, pero ¿Estados Unidos apoya una soberanía palestina absoluta? ¿Estados Unidos apoya un Estado palestino en todos o casi todos los territorios ocupados en 1967? Creo que no.

¿Cuál es la solución entonces?

Creo que ninguna solución es posible en este momento, está todavía lejos, incluso más lejos de lo que estuvo antes, pero sin duda ya estaba lejos antes de los últimos eventos. Creo que la pregunta no es si el camino es un Estado o dos Estados, o una Federación o una Confederación, la pregunta es sobre qué bases esta solución tiene lugar. Y creo que la base debe ser una de igualdad de derechos, igualdad de derechos de todo tipo para todos, ambos grupos, ambos pueblos y todos los individuos. No puede haber una solución donde una parte logra derechos a expensas de la otra o que la seguridad de una parte se logre haciendo a la otra parte insegura, como sucede hoy.

Usted es estadounidense, ¿cómo ve el rol de Estados Unidos en el conflicto?

Estados Unidos no ha hecho esfuerzos reales para solucionar la cuestión palestina desde los años 50. Ha ayudado a lograr paz entre Israel y Egipto y entre Israel y Jordania, pero ha actuado activamente para prevenir una solución justa de la cuestión palestina. No es un bróker honesto ni un potencial mediador, es una parte en el conflicto contra los palestinos. En efecto, Estados Unidos está haciendo algo que no había hecho antes, aparentemente se está coludiendo con Israel para tratar de remover a los palestinos de Palestina, al poner presión a Egipto y otros países para que reciban palestinos de Gaza. Si eso es cierto y creo que hay algunas evidencias de que es verdad, Estados Unidos está participando en un crimen de guerra. Hay un proyecto que no ha sido adoptado todavía, que habla de recursos para apoyar a personas desplazadas, civiles, incluyendo refugiados palestinos, que escapen a países vecinos. Eso se puede traducido como ayudar a Israel a completar la limpieza étnica de Palestina. Eso sería peor a cualquier cosa que EE.UU. haya hecho antes.