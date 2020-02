Solo cinco fechas con Mario: Colo Colo destituye a Salas

Cinco fechas. Apenas cinco fechas han transcurrido desde el inicio del campeonato y Colo Colo prácticamente hipotecó sus chances de luchar por el título. A 12 de puntos de Universidad Católica y a siete de Universidad de Chile. Algo que no ha podido resistir Mario Salas. Su tiempo se acabó. Ayer el club anunció la destitución del entrenador, la rescisión de su contrato. Y ahora busca sustituto.

"El club agradece el profesionalismo y entrega de Mario Salas y todo su cuerpo técnico. Reconocemos en él su alto compromiso y buena disposición demostrada durante este período, iniciado en diciembre de 2018. Le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro, tanto laboral como personal", dice Colo Colo en el comunicado en el que anuncia el despido.

Hoy, a una semana y un día del debut en la Copa Libertadores, la crisis futbolística en el Cacique es absoluta. Tras la derrota frente a Curicó, por primera vez el técnico había enfatizado que las responsabilidades son compartidas entre los jugadores y el cuerpo técnico. Un discurso que hizo ruido, principalmente por la fría relación que hay entre él y sus dirigidos, en un camarín tenso desde la salida de Agustín Orión, a mediados del año pasado.

"Siempre trato de ser muy objetivo en mi análisis. En partidos anteriores sí he sacado cosas positivas, pero hoy no hubo nada de lo que entrenamos. Sí hay un partido para hacer un análisis mucho más profundo. En caliente, siento que fue un partido donde no hicimos lo que se preparó. No pudimos tampoco, hay un equipo delante que nos manipuló. Y por otro lado hay una responsabilidad de los jugadores y, lógicamente, del cuerpo técnico", comentó el Comandante ayer en el estadio La Granja.

Después de la derrota ante la UC en el Monumental, creció con mayor fuerza la posibilidad de despedir al entrenador. En el directorio, Aníbal Mosa y Ángel Maulén fueron los más críticos de la labor de Mario Salas. Los cuestionamientos apuntan a que al directorio se le dijo que el equipo estaba para campeonar y se invirtió bastante para ese objetivo. Por eso, algunos miembros comienzan a cuestionar la labor de Marcelo Espina.

La mañana en el Monumental ha sido movida. El entrenador llegó muy temprano y en las oficinas del recinto hubo una serie de reuniones. Incluso, nueve minutos antes de su comienzo, fue suspendida la conferencia de prensa programada para presentar la Noche Alba femenina. En esa rueda con los medios debía hablar Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo del club. Otra señal de que el fin de la era Salas en Colo Colo era inminente.

No han trascendido las fórmulas para indemnizar a Mario Salas, quien percibe US$ 750 mil al año y le quedan 10 meses de contrato, por lo que finiquitarlo sale US$ 622 mil.

Los números del DT ensucian su carrera. Es uno de sus peores arranques desde que se puso el buzo de técnico: solo se equipara cuando estuvo al mando de la UC, en 2017. En aquel torneo, en el que su contrato no fue renovado, llevaba los mismos tres puntos en cinco encuentros disputados. ¿El peor arranque del Cacique? La última vez que los albos anotaron tres unidades en las primeras cinco fechas fue en 2011 bajo el mando del técnico Diego Cagna. El argentino también fue despedido.

Así, a un mes de haber ganado la Copa Chile, que a la larga se transformó en una maldición, Blanco y Negro busca enmendar el rumbo tomando una drástica decisión. El sacrificado ha sido su entrenador. Todo en un momento crítico de la temporada y con el debut internacional a la vuelta de la esquina, que a la postre no solo es el principal desafío deportivo del club, sino también la mayor y más rápida opción de aumentar los ingresos económicos de la sociedad anónima