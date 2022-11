15/N: Historia oral de un Acuerdo. Capítulo 3: Mirando hacia atrás: lecciones y errores

Con el paso de los años y mirando en perspectiva - tras el categórico triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito del paso 4 de septiembre- algunos de los protagonistas que formaron parte de las negociaciones que dieron paso al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en 2019, hacen sus reflexiones sobre el proceso.

Varios reconocen errores en esa negociación, otros apuntan a que las equivocaciones vinieron con los acuerdos complementarios posteriores y con el trabajo de la propia Convención Constitucional. No obstante, la mayoría valora el acuerdo final y subraya la salida institucional que se le dio a las crisis política y social que atravesaba el país.

La exsenadora UDI, Ena von Baer, quien fue una de las redactoras finales del texto, sostiene que “me arrepiento de que no fuimos suficientemente claros en la negociación y no fuimos capaces después de que eso se mantuviera, de que el acuerdo al que habíamos llegado era “el acuerdo”. Nos faltó convicción y haberlo reafirmado con mayor fuerza la noche en que se firmó el acuerdo, que ese acuerdo no se podía cambiar y que no se podían hacer reformas en el Congreso y que fue lo que ocurrió después”.

“Algo que dejamos pasar fue el carácter obligatorio en el plebiscito de entrada, que yo creo que en ese momento no le tomamos tanto el peso, pero que fue gravitante para hoy día evaluar las consecuencias de este primer proceso”, recuerda la extimonel de RD, Catalina Pérez.

“El proceso en su globalidad fue adecuado, pero hubo muchas cosas, momentos, que obviamente me hubiera gustado que no hubieran pasado. Con humildad lo digo, podría haber habido mejores fórmulas, pero ésta al final resultó”, estima el senador Juan Antonio Coloma.

El extimonel de RN, Mario Desbordes, recuerda que “cuando votamos el voto obligatorio, los que más se opusieron eran los de la derecha más dura. El voto obligatorio les sirve a los extremos, porque en la medida que haya polarización van a votar solo los electores más comprometidos”.

En tanto, el exministro del Interior Gonzalo Blumel señala: “Lo que creo que no se tiene que repetir, fue un error, fueron las modificaciones al sistema electoral. Me parece que el sistema electoral tiene que respetar el principio de la igualdad del voto, tiene que evitar alteraciones para incorporar a grupos específicos. Me parece importante la paridad de género, eso está bien, pero las normas de independientes y de los pueblos originarios, que es importante darle cabida y espacio, creo que no se puede hacer a costa de alterar en forma tan significativa la representación”.