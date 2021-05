33 votos favorables y dos en contra: la votación que selló la salida del Colmed de la Mesa Social por Covid-19

La semana pasada, luego de que el gobierno anunciara la vigencia del Pase de Movilidad para las personas vacunadas, las conversaciones que mantienen los consejeros nacionales con la mesa directiva del Colegio Médico se intensificaron. Y subieron de tono. Los choques entre el gremio con el Ministerio de Salud y La Moneda por la conducción de la pandemia se han sucedido durante el último año -con reiteradas polémicas-, pero alcanzaron en estos días un punto de no retorno que, finalmente, terminó con la salida de los médicos de la Mesa Social Covid-19, una instancia que debutó en marzo del año pasado, a tres semanas de la llegada del primer caso de coronavirus al país.

Una declaración del Presidente Sebastián Piñera, el domingo 23 de mayo, encendió la mecha. “Con la opinión positiva del Consejo de Expertos y de la Mesa Social Covid-19, esta semana implementaremos un pase de movilidad que dará mayores grados de libertad y de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente su proceso de vacunación con las dosis y los tiempos requeridos”, anunció el mandatario.

En ambas instancias el anuncio sorprendió. Y en ninguna cayó bien. Si bien ambas mesas habían apoyado la idea de dar más libertad a las personas que completaran el proceso de inmunización, ninguna respaldó que estuvieran dadas las condiciones, cuando el país registra un fuerte rebrote de Covid-19, el plan de vacunación aún no logra su meta y cuando se aproxima el invierno, que los expertos sindican como un aliado en la propagación de virus.

“No es el momento epidemiológico”, advirtieron desde el Colegio Médico en un comunicado que se difundió a pocas horas del anuncio. Desde el Consejo Asesor, en tanto, retrucaron en su declaración que el permiso podía ponerse en marcha “cuando existan indicadores que señalen que la epidemia se encuentra estable o en descenso”.

La opinión no era distinta en la cartera de Salud. Si bien, efectivamente, el Minsal venía trabajando la idea del Pase de Movilidad -o carnet verde, como era la preferencia de La Moneda- y lo había presentado a las instancias consultivas, la idea era ponerlo en marcha después de junio, cuando se hubiera cumplido el hito de vacunar al 80% de la población suceptble o 12 millones de personas. Tampoco había acuerdo en que fuera unviersal: las voces más conservadoras del Ministerio de Salud apostaban porque el beneficio se concediera únicamente a los adultos mayores en una primera etapa.

Pero ese domingo 23 de mayo, en la actividad donde originalmente estaba pensado, únicamente, recibir 2,2 millones de dosis de Sinovac a Chile, Presidencia tomó la determinación, no solo de hacer el anuncio, sino también de fijar como fecha la entrada en vigencia del permiso para el miércoles siguiente. Fue una sorpresa para la cartera de Salud que, en ese momento, no tenía preparada las “bajadas comunicacionales”, por lo que se restó de las vocerías.

“En la práctica, La Mesa Social no estaba jugando ningún rol y cuando el Presidente instauró el Pase de Movilidad y afirmó en cadena nacional que eso había sido apoyado por la Mesa Social, quedó demostrado para nosotros que la instancia y el Colegio Médico estaban siendo más utilizados para avalar ciertas políticas públicas que discutir prácticas de manejo. Fue una falta de respeto y se hizo inviable seguir”, detallan desde la mesa directiva del Colmed.

Así, toda la semana pasada la idea de abandonar la instancia comenzó a rondar en las conversaciones telemáticas y vía whatsapp entre los Consejeros Nacionales y la Mesa Directiva. Alimentada, también, por la respuesta vía Transparencia que entregó el Minsal tras ser consultado respecto a la instancia en la que se toman las decisiones referidas a la emergencia sanitaria y que detalla que “no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada “Mesa Covid-19” y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes”.

Hasta que el viernes, tres urgencias de la Región Metropolitana - el Hospital UC en Marcoleta, el Hospital del Salvador y el Sótero del Río- habían colapsado o estaban al borde, el Minsal informó 8.680 contagios, la segunda cifra más alta de toda la pandemia, mientras Fantasilandia y los terminales de buses estaban atestados de visitantes apoyados en el Pase de Movilidad.

Todo eso impulsó que, ese mismo día, resolviera convocar a una sesión extraordinaria con un primer ítem: “Pandemia y participación de Colmed en Mesa Social”.

Tres horas duró la instancia en la que se convocaron 35 consejeros y miembros de la directiva, para debatir la respuesta del Colmed a lo ocurrido. Y fueron tres alternativas las que se pusieron en votación y que aparecieron en la pantalla del Zoom: abandonar la mesa, abandonarla luego de presentar una propuesta de mejora al Plan Paso a Paso y mantenerse en la instancia. La primera tuvo una respuesta contundente: 33 apoyos y solo dos negativas.

La presidenta del Colmed, Izkia Siches, no participó de la reunión, pues está siendo subrogada por encontrarse con posnatal. Pero sí es parte de las conversaciones que se desarrollan entre los dirigentes y fue enterada, en el mismo momento, de la decisión que se estaba tomando.

“Para qué estar y participar de un ente, si después las decisiones no van a tener relación con lo que estás planteando. Esa pregunta viene desde hace meses. La doctora (Izkia) Siches lo planteó en más de una oportunidad. En diciembre, por ejemplo, en el homenaje del día del médico, cuando dijo que la participación tenía que ser activa. Que el gobierno no solo escuchara al Colmed sino que tomara esos argumentos y los ejecutara, con los insumos que se otorgaban”, dijo Mauricio Cancino, consejero nacional del Colmed por la Región de Valparaíso,

Mientras, el presidente del Colmed Valparaíso, Ignacio de la Torre, dijo que “tras escuchar los argumentos de los consejeros del país, se tomó la determinación, con un 98% de los votos a favor, de dejar la mesa social y generar una comunicación pública sobre las razones que motivaron esta dolorosa decisión”.

De la Torre agregó que “somos enfáticos en señalar que seguiremos aportando desde todos los espacios posibles para ayudar a la ciudadanía a superar esta pandemia, pero no podemos seguir participando de una mesa donde nuestros planteamientos no son escuchados y nuestra voz queda opacada por un comité asesor que no cuenta con actas, listados de asistencia e integrantes y mucho menos argumentos que avalen las decisiones que se toman”.

Esta mañana, además, el Colmed entregó públicamente las razones de fondo que gatillaron la salida, acusando“frustración y marginación”

“Esta última semana fue profundamente discordante el estado de la pandemia con los anuncios que se hicieron desde el gobierno. Había una mlestia que estaba rondando hace varios días. Nuestra misión principal es representa a la ciudadanía en temas de salud y a nuestro gremio. Y nosotros no podemos mantener el silencio frente a estas situaciones, especialmente cuando se dice que nosotros estamos de acuerdo, cuando eso no es así”, explicó María Paz Soto, secretaria del Consejo Regional Santiago del Colmed.

Reacciones en el gobierno

En La Moneda lamentan la actitud y la decisión que tomó el Colmed, sin embargo, recalcan que no se justifica, debido a que ellos siempre supieron que la Mesa Social no era una instancia vinculante. En ese sentido, transmiten que el gremio estaba al tanto de la dinámica de la toma de decisiones, y que en esa instancia se recogen sus opiniones y se consideran.

En La Moneda, además, afirman que no fueron notificados previamente por el organismo de la decisión y que se enteraron a través del comunicado. De hecho, dicen que el Colmed envió el comunicado al grupo de WhatsApp de la mesa social notificando la decisión. En la oportunidad, según las mismas fuentes, nadie del gobierno emitió opinión.

Respecto al pase de movilidad, en Palacio saben que el tema se ha vuelto una polémica y, hasta esta mañana, no había intenciones de echar pie atrás en la medida, pero sí se abrían a algunas modificaciones o restricciones de esta, por ejemplo, que no se pueda usar en comunas en cuarentena. Tanto así, que desde el gobierno han estado sondeando la opinión de distintos expertos para evaluar mejoras.