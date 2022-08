58 comunas en la mira: las zonas fuera de la RM que el Apruebo mira con atención (cuatro de ellas visitadas por Boric en gira)

Tanto en el Apruebo como en el Rechazo no hay dudas: es la Región Metropolitana la que definirá los resultados del plebiscito.

Sin embargo, hay ciertos lugares del país que podrían sumar peso a esa balanza. Y en el caso del Apruebo -acorde a información a la que accedió La Tercera PM- han identificado 58 comunas fuera de la capital donde concentrar los esfuerzos regionales. Si bien en el comando saben que en regiones -particularmente al sur de la RM y en el norte grande- el Rechazo los aventaja y la noción es que el sur estaría perdido, reconocen que fuera de Santiago el fuerte es el despliegue de voluntariado en los “puerta a puerta” o volanteos liderados por figuras como diputados o alcaldes.

En esa misma línea, coincidencia o no, en el listado de 58 comunas del comando, figuran Rengo (Región de O’Higgins), Curicó (Maule), Talca (Maule), Chillán (Ñuble): las cuatro comunas que visitó el Presidente Gabriel Boric en su gira regional en tren. En cada lugar, a su llegada en las estaciones, el Mandatario se dio el tiempo de saludar a sus adherentes incluso por más de 20 minutos, como sucedió en Chillán. Aspecto de la gira que suscitó críticas opositoras por asimilarse -según señalaron- más a un acto de campaña que a una visita presidencial.

Lo cierto es que para la segunda vuelta de diciembre de 2021, en estas zonas rurales (o campesinas) visitadas -que podrían haber sido afines a José Antonio Kast- el Jefe de Estado se impuso. En Rengo, el candidato Gabriel Boric alcanzó un 60% de las preferencias, en Curicó un 52% y en Talca un 55%. De ese listado, solo en Chillán su porcentaje (47%) de sufragios estuvo por debajo de Kast.

Aunque en el Apruebo descartan públicamente lo que se ha denominado como intervencionismo del gobierno a favor de dicha opción, reconocen -en privado- que el Presidente es el mayor activo de dicha opción (y del oficialismo en general) y admiten que su gira fue una decisión “bien pensada”.

La noche del domingo, y en entrevista con CHV, el Mandatario intentó descartar algún atisbo de campaña desde el Ejecutivo. “Voy a Rengo y hay un niño que está con una bandera y me dice por favor fírmeme (la nueva Constitución). ¿Cómo eso se podría interpretar que con recursos públicos estoy favoreciendo a una opción u otra?”, planteó.

Eso sí, Boric defendió la idea de un gobierno posicionado políticamente. “Pretender un gobierno aséptico, que no tenga posición política y que se niegue la vocación de transformación del gobierno me parece absurdo (…). Estamos a total disposición de Contraloría, de que que hay que cuidar los recursos públicos (…). De ahí a que no se pueda manifestar opinión es cortarnos las piernas”, profundizó.

Mediciones internas

Con el black out de mediciones de cara al plebiscito -y la prohibición de publicar sus resultados en los medios de comunicación-, el pulso de las últimas semanas para la ciudadanía es un poco a ciegas. Pero no para los comandos. Según ha trascendido, en el Apruebo manejan datos favorables en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso. No de triunfo, pero al menos de empates técnicos, confirman. Sin embargo, desde el comando son reticentes a aventurarse a partir de esas mediciones, dado que pronostican que el resultado general será mucho más estrecho de lo reflejado hasta los últimos sondeos públicos.

Algunas luces dio el timonel PC, Guillermo Teillier, el domingo pasado en su habitual entrevista radial en la emisora Nuevo Mundo (ligada a la colectividad).

“Yo tengo sospecha que hay manipulación en las últimas encuestas (...). Veníamos de unas encuestas en donde había subido el Apruebo, había dado un salto. Y en menos de una semana se eleva el Rechazo y baja el Apruebo. Nosotros sabemos que la procesión va por dentro y nadie ha dicho, por ejemplo, que en encuestas que se han hecho en la Región Metropolitana, cada vez está ganando más terreno el Apruebo. Y lo mismo con la quinta región”, señaló.

Quien ha tenido un intenso despliegue al interior de la Región de Valparaíso es el diputado Diego Ibáñez (CS), quien ha visitado en la última semana -en el contexto de los 2 millones de casas por el Apruebo- Quilpué, Villa Alemana y Quillota. Estas dos últimas, figuran como prioritarias fuera de la RM. Lo propio hizo en Limache la diputada PPD Carolina Marzán hace algunos días, y este lunes esa mismo municipio será visitado por la exconvencional constituyente Beatriz Sánchez, según consta en las redes sociales de “Aprueba x Chile”.

En Antofagasta -también marcada en el listado- se desplegó la diputada Catalina Pérez (RD), primera mayoría en la elección de diputados en ese distrito. Mientras que en La Serena lo hicieron las exconstituyentes Tatiana Urrutia y Constanza Schönhaut.

La definición, en todo caso, es concentrar los máximos esfuerzos en la capital. Así, el lunes hubo volanteos masivos -y con gran convocatoria de rostros del Apruebo- en Puente Alto, La Reina, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda e Independencia.

“El foco está en el Apruebo y nosotros estamos trabajando. Tenemos 15 apruebazos este fin de semana, a lo largo de todo el país, tenemos distintas actividades. Un despliegue territorial inmenso y nuestro cierre de campaña que lo vamos a hacer el 1 de septiembre”, señaló durante esta jornada la coordinadora del comando, Karol Cariola (PC), quien visitará -hacia fines de esta semana- la IV región.