A qué partió hoy José Antonio Kast a Colchane, la capital de la crisis migratoria donde ganó el Rechazo

Alcanzará a estar allá unas cuatro o cinco horas. José Antonio Kast partió hoy en la mañana a la fronteriza Colchane y espera regresar a Santiago esta misma noche, en una visita flash en la que busca clavar una bandera política en medio de la crisis migratoria provocada por el ingreso masivo de naturales de Venezuela, y justo un día antes de que se apersone allá el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

El aspirante presidencial del Partido Republicano propuso el jueves pasado que se impida la entrada Chile cavando “una zanja y señalarle a la gente que quiere entrar de manera ilegal que hay un límite, que a veces no se nota en el altiplano”, cosa que levantó polémica, y este viaje coincide con las diez ideas que comenzó a divulgar hoy para enfrentar el asunto, que además de la trinchera incluyen un campamento militar. Ha usado el hashtag #invasionilegal.

Delgado ya le contestó el viernes, explicando que “Chile tiene más de mil kilómetros de frontera en la macro zona norte y cientos de pasos irregulares, por lo tanto, todas las ideas y todas las propuestas deben ser analizadas considerando esta realidad”. La zanja, a todo esto, ya existe y el gobierno comenzó a construirla hace más de tres años, el 2017. Kast tuiteó esta mañana para hacer ver que esos trabajos los empezó el gobierno de Michelle Bachelet.

Hoy también dijo que “Bachelet fue la que comenzó a construir zanjas en la frontera, pero dejó pasar a miles de inmigrantes ilegales”.

Kast salió de Santiago junto al secretario general Antonio Barchiesi en un vuelo cerca de las 7:30 AM; llegaron a Iquique alrededor de las 9:30. Desde ahí viajaron en auto hasta Alto Hospicio, donde se cambiaron a otro vehículo más adecuado para la ruta. Su gente calculaba que desde la capital de la Región de Tarapacá toma entre tres horas y media y cuatro en llegar a Colchane. Regresa hoy mismo, en un vuelo que sale de Iquique cerca de las 22:30.

En los equipos de Kast -quien no pudo ser contactado esta mañana- explicaron que el viaje se decidió entre el viernes y el sábado, y que tiene un carácter político y a la vez simbólico. Por un lado, el líder del Partido Republicano busca marcar presencia, no quedarse fuera del debate y ser el primer pretendiente a La Moneda que visita la zona. Fue al menos una vez antes, en octubre de 2018.

Republicanos lleva en esa zona un candidato a constituyente, Freddy Araneda Barahona, en un cupo dentro del pacto con Chile Vamos, que postula otros cinco nombres en ese distrito, el 2. Kast quiere hacer un live esta tarde desde Colchane junto a él y Pollyana Rivera, candidata a constituyente por Arica; temprano esta mañana la gente del ex UDI decía que Araneda no lo acompaña a la comuna porque Iquique está en cuarentena.

El visitante también quiere reunirse con el alcalde, Javier García Choque, aunque eso está bien incierto. Con él se conocieron cuando fue hace poco más de dos años, y hace muy poco, en noviembre, los dos conversaron telemáticamente, video que después el precandidato subió a su cuenta de Youtube. Colchane es una de las cinco únicas comunas en las que ganó el Rechazo el 25/O, y donde sacó mejor resultado porcentual, 74,06% (374 votos) versus 25,94% (131 votos). La UDI local cree que por eso el líder de Republicanos apuesta por la localidad.

“Se ha denostado a nuestra gente por ejercer su derecho a decidir” reclamó después del plebiscito García Choque al denunciar las críticas por el resultado local del referéndum. Cuando hicieron el live de noviembre con Kast, le dijo que “mal podría nuestra gente podría confiar en un proceso difuso, que trae incertidumbre”.

El alcalde colchanino es una figura política inusual, comentan en la zona. Fue elegido el 2016 como militante de Amplitud, el partido fundado por escindidos de RN que después de disolvió. Después fichó o se acercó a RN. Y ahora va por un segundo período... pero por la oposición: se inscribió como candidato de Unidos por la Dignidad -el pacto electoral entre la DC, el PRO y Ciudadanos- para postular a la reelección. Compite contra un candidato UDI, Andrés García Flores.

La cita de Kast con García Choque está en duda porque pese a que se hicieron gestiones durante el fin de semana, en el equipo del visitante no tenían hasta esta mañana certeza de que se fuera a concretar o si el alcalde estará disponible. Pero en la municipalidad de Colchane explicaron que se le dijo de vuelta al equipo del aspirante presidencial -como a otras fuerzas políticas que los han contactado-, que no desean visitas que mezclen política contingente con la crisis migratoria.

“Como municipio, agradecemos el interés de los partidos políticos por lo que sucede en Colchane. Pero les pedimos que no hagan de esto parte de sus campañas políticas. Por lo que si quieren apoyarnos, háganlo de sus trincheras y no aquí, donde no son los autoridades ni los políticos los importantes, sino la gente”, dice García Choque.

Con o sin esa reunión durante su estadía Kast espera -según sus colaboradores- ver en persona dónde y cómo están localizados los migrantes, visitar la frontera, quizás las zonas de pasos irregulares y reunirse con el destacamento policial local. El viaje se le avisó antes a Carabineros. “Es una visita simbólica”, explica uno de los suyos.