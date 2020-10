A un año del 18-O: La preocupación que se instaló en la oposición por “cuidar el ambiente” antes del plebiscito

Con inquietud ven en algunos sectores de la oposición la posibilidad de que en los próximos días se potencien las manifestaciones y, asimismo, los hechos de violencia en el país. Esto, cuando quedan solo días para que se conmemore un año del estallido social que se desató el 18 de octubre de 2019 y que estará separado solo por una semana del plebiscito constitucional.

Esa preocupación fue exteriorizada ayer por el senador socialista José Miguel Insulza, quien afirmó en entrevista con La Tercera que “la oposición tiene que llamar a no realizar manifestaciones que puedan afectar el plebiscito.” Y, además, advirtió que un segundo estallido “sería para el país una catástrofe bastante inmanejable (...) y hay gente que está disponible para eso”.

La advertencia del legislador se da en momentos en que La Moneda ha transmitido su inquietud ante un mes que en Palacio han calificado como “complejo”. De hecho, ayer el propio Presidente Sebastián Piñera convocó a los tres poderes del Estado y los llamó a tener un discurso común y de unidad ad portas del 18O.

La preocupación del Mandatario se agudizó, precisamente, tras el caso de un adolescente que la Fiscalía indaga como homicidio frustrado por parte de un funcionario de Carabineros, quien el viernes pasado empujó, según el Ministerio Público “con dolo”, al río Mapocho, lo que tiene a la institución nuevamente en entredicho.

En ese sentido, algunos dirigentes de la oposición comparten la mirada del senador socialista y creen que una escalada de violencia podría afectar la participación en el plebiscito. Para eso, dicen en el sector, es importante “cuidar” el ambiente con el fin de asegurar que los ciudadanos puedan “votar en paz”.

“El llamado es que efectivamente no vuelva la violencia, menos para el plebiscito. Hoy tenemos una gran fuerza movilizadora que es el referéndum y que es una oportunidad para que los ciudadanos de manera muy masiva y muy contundente expresen su voluntad de cambio”, manifestó el presidente de la DC, Fuad Chahin. Y agregó: “espero sinceramente que no retorne la violencia, que no volvamos a vivir ese círculo vicioso que vivimos tristemente el año pasado y que aprovechemos lo mejor del 18 de octubre, que es una fuerza pidiendo una sociedad más justa con más dignidad. Pueden volver las manifestaciones, pero no queremos que vuelva la violencia”.

En esa misma línea, su par del PPD, Heraldo Muñoz, enfatizó en que se debe evitar “todo” lo que pueda entorpecer el plebiscito. “A mi juicio hay que manifestarse pacíficamente por el Apruebo y la Convención Constitucional. Hay que evitar todo aquello que entorpezca un plebiscito seguro y participativo”, dijo. Mientras que el timonel radical, Carlos Maldonado, señaló que “es responsabilidad de todos los que queremos cambios de verdad promover un ambiente que favorezca la participación y a las opciones Apruebo y Convención Constitucional, que son la verdadera puerta hacia los cambios que reclama nuestra sociedad”.

“La voz del pueblo debe ser escuchada. Para ello es imprescindible que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan concurrir a votar en paz en el plebiscito del 25 de octubre”, afirmó, a su vez, el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Mientras que el senador de su partido Carlos Montes señala que “lo fundamental es que tengamos presente en todo lo que hagamos de que hay un plebiscito. Y, en ese marco, medir mucho lo que se hace para no perjudicar su realización”.

Asimismo, en el sector sostienen que, junto con el temor de que se vuelva a repetir un escenario parecido al estallido social del año pasado, la participación en el referéndum podría verse afectada por la pandemia. Y eso, dicen en la oposición, podría incrementarse si hay un aumento de casos debido a aglomeraciones masivas.

Pese a esto, en algunos sectores de la centroizquierda sostienen que, si bien se debe evitar la violencia en las manifestaciones, no creen que se llegue a los mismos niveles del año pasado e incluso, en privado, algunos apuntan a un intento del oficialismo por provocar temor. “Lo peor es llamar a no manifestarse porque la gente se enardece más”, dice un senador del sector.

Desde el Frente Amplio, en tanto, la presidenta de RD, Catalina Pérez señaló que "las manifestaciones no son incompatibles con la democracia o con el plebiscito, la violencia sí. El llamado es que la gente se sume, que ponga carteles en sus casas, que participen en caravanas, banderazos y cicletadas al aire libre por el Apruebo y la convención constitucional. Aquí Carabineros juega un rol clave en garantizar que quienes se expresen lo puedan hacer de forma segura y no como lo vimos el viernes pasado en puente Pío Nono donde empujaron y abandonaron a un adolescente”.

En tanto, su par de Convergencia Social, Alondra Arellano manifestó que “el llamado que hacemos es a manifestarnos con todos los resguardos sanitarios necesarios debido la pandemia, para así garantizar que se respete el proceso y poder festejar una contundente victoria del apruebo. Esto por ningún motivo debiese poner en duda la realización del plebiscito”.

Por su parte, la diputada Natalia Castillo (RD) asegura que el foco debe estar puesto en evitar un aumento en los contagios. “Manifestarse es un derecho, no soy nadie para pedirle a la gente que no lo haga con todo lo que está pasando en el país, con un gobierno que no entiende la profundidad de la crisis que estamos viviendo”, afirma.

Para la parlamentaria “lo cierto es que debemos cuidarnos de la violencia policial y evitar las aglomeraciones para reducir las posibilidades de contagio y que estemos todos sanos el 25 de octubre para votar por el Apruebo y convención constitucional, esa será la más grande de las manifestaciones”.