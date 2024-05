Ante negativa de La Moneda: oficialismo exige adelantar detalles de la condonación del CAE y profundiza fractura

“Vamos a presentar el proyecto en septiembre”.

Con esa frase, emitida ayer en Canal 13 por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, La Moneda intentó poner fin a un ruido que, desde hace semanas, ha tomado fuerza en el oficialismo: si habrá o no anuncios referidos a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante la cuenta pública del próximo 1 de junio.

“Cuando el proyecto se presente, se explicará al país su contenido y obviamente plantearemos cuáles son los fundamentos por los cuales se tomaron determinadas decisiones para abordar este desafío (...). Vamos a presentar el proyecto en septiembre. Va a ser una propuesta sólida, obviamente va a ser responsable”, dijo el secretario de Estado en Mesa Central. “No vamos a dar más detalles (...). Hay ansiedad, hay expectativa, más o menores, pero desde el año dijimos que este diseño y la propuesta en detalle se va a dar a conocer cuando se ingrese por parte del Presidente de la República y los ministros”, reafirmó esta mañana la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

La postura del Ejecutivo, sin embargo, ha hecho que algunos personeros del oficialismo perdieran la paciencia. Y es que, con la mira puesta en la tercera cuenta pública que protagonizará el Presidente Gabriel Boric, ciertos sectores reconocen que esperaban que se aprovechara esa instancia para adelantar detalles del proyecto. Algunos lo querían porque son férreos defensores de la condonación. Otros, en cambio, porque estiman que las tensiones al interior de la alianza a raíz de este tema no pueden seguir escalando.

Dentro del primer grupo está el diputado comunista Matías Ramírez, quien aseveró que “tratándose de un compromiso importante del programa de gobierno, ya debiese conocerse el mecanismo que el gobierno busca plantear para condonar los créditos estudiantiles, junto con la discusión de la nueva fórmula de financiamiento de las universidades públicas. Es de vital importancia iniciar la discusión cuanto antes, considerando los tiempos legislativos y los próximos procesos electores que podrían obstaculizar el debate”.

Otros, en cambio, no están a favor de la condonación. Pero de todas formas consideran relevante adelantar detalles sobre el proyecto que irá en esa dirección.

Uno de ellos es el senador socialista Fidel Espinoza, quien integra la comisión de Educación de la Cámara Alta. Él afirmó que “hubiese sido fundamental que el Presidente entregara detalles de lo que va a ser el proyecto del CAE en su cuenta pública, la que es una oportunidad para entregar ese tipo de elementos”. Además, el legislador dijo que “en septiembre seguramente nos van a entregar un proyecto tibio, que no guarda ninguna relación con el anuncio que ilusiona a miles de deudores del CAE, pero que en la práctica no va a poder concretarse”.

El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, reconoció que “es bien difícil descifrar al gobierno, pues la decisión de no explicitar cuál será la solución propuesta está generando un espacio de tensión entre el oficialismo”.

Para explicar su punto, Araya puso sobre la mesa que “hoy día la diputada y presidenta de las Juventudes Comunistas (Daniela Serrano) insiste en instalar que el CAE fue un negocio que solo ha beneficiado a la banca, lo que no es efectivo. Se olvida que la responsabilidad de resolver este problema es del ministro de Educación, que es de su partido”.

Y añadió: “¿Por qué no se dejan de filosofar y se ponen a trabajar? Ya van dos años de gobierno y todavía no plantean la solución. ¿Cuánto más hay que esperarlos? Parece que tienen todo el tiempo del mundo: hablan, hablan, hablan, y no resuelven nada. Si quieren hacer de esto un punto de quiebre en el oficialismo, lo van a lograr rápidamente, pues no vamos a aceptar que se instalen posverdades de manera tan simple”.

En una línea similar, el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) sostuvo que “esto se ha planteado muy mal, no se hizo una transición adecuada y oportuna entre la promesa de condonación universal y el planteamiento actual de una solución integral. He visto la falta de una estrategia política y comunicacional que preocupa y que ha generado desinformación, confusión y descoordinación. Creo necesario adelantar algunos lineamientos generales de la propuesta y transparentar su alcance en la cuenta pública, para dar certeza y bajar la expectativas”.

Por otro lado, el diputado socialista Juan Santana, de la comisión de Educación de la Cámara, sostuvo que “es necesario que el Presidente Boric entregue certezas acerca de los lineamientos que contemplará el proyecto de ley del CAE. La cuenta pública es una buena oportunidad para hacerse cargo de este compromiso de campaña”. Y agregó: “Quienes viven con una deuda educativa millonaria tienen una legítima expectativa y no se les debe tener en vilo estos meses. Aún falta mucho para septiembre y si se deja mucho espacio para especular eso va a ser utilizado de forma oportunista por quienes quieren boicotear esta política pública”.

De todas formas, otros se alinearon con el Ejecutivo y han manifestado que esperar hasta septiembre es la mejor opción. Por ejemplo, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, señaló que “desde la tramitación de la ley de presupuestos del año pasado existía ese compromiso y con ese plazo. Está dentro de lo comprometido por el Ministerio de Hacienda”.

El punto es compartido por Allan Álvarez, presidente de la Juventud Socialista. “Es lo mejor: la discusión sin un proyecto sobre la mesa solo genera especulaciones que a la larga hacen perder el foco de la agenda. Llevamos al menos dos semanas enredados en una conversación que en septiembre podría no tener ningún sentido. Hay que poner la pelota al piso”, dijo.