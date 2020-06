Atrapados por la pandemia: Pareja homosexual pelea por viajar a Colombia para buscar a su hijo que está por nacer

El ingeniero Javier Silva y su pareja, el ortodoncista Jaime Nazar, llevaban tres años juntos hasta que el 17 de noviembre de 2018 decidieron comprometerse legalmente a través de un Acuerdo de Unión Civil que firmaron en la oficina del Registro Civil de Peñaflor. Ambos buscaban formar una familia, y la inquietud por tener hijos llegó rápido.

Fue así como el septiembre de 2019, iniciaron un proceso en la Clínica de Fertilidad Celagem que a través de sedes en Miami, Santo Domingo y Bogotá promete todo tipo de tratamientos de fertilidad. “El regalo de la vida es convertirse en padre, nosotros te ayudamos a conseguirlo”, promete la empresa en su página web.

La pareja de chilenos optó por uno de esos caminos: la subrogación de vientre en la sede de Bogotá.

Ambos viajaron a Colombia, tuvieron entrevistas con médicos, abogados y sicólogos. Eligieron a una donante de óvulos y luego la clínica contactó a la subrogante de vientre que haría posible el embarazo para luego entregar al niño a sus padres.

El itinerario iba perfecto. Clemente nacería el 29 de junio, se haría la inscripción legal en Colombia, dado que Jaime es el padre biológico y, luego, la pareja regresaría a Chile donde está todo preparado para la llegada del niño.

Pero vino la pandemia y con ella el cierre de fronteras. Jaime y Javier quedaron atrapados en Chile, mientras la mujer que firmó un contrato con ellos espera el término de su embarazo para entregar al niño. Sin un padre biológico que lo inscriba en ese país, el menor quedaría momentáneamente al cuidado de la clínica.

En la carrera contra el tiempo para llegar a Bogotá a hacerse cargo de su hijo, la pareja ha tocado infructuosamente las puertas del gobierno colombiano y de la Cancillería para acceder a un vuelo humanitario antes del nacimiento del niño.

“Dado que la cuarentena en Colombia es de dos semanas estamos justo si logramos viajar hoy. Si logramos conseguir un vuelo para más adelante, de todas formas nuestro hijo quedará en la clínica sin nosotros durante todo ese tiempo”, comenta Javier a La Tercera PM.

El ingeniero habla desde el aeropuerto a donde llegó esta mañana con su pareja para hacer presión para abordar el vuelo humanitario que parte hoy a Colombia. Tienen un ticket comprado, pero no están en la nómina de ingreso del gobierno colombiano.

Sus gestiones con el embajador de Colombia en Chile, Alberto Rendón, iban encaminadas hasta que el cónsul Sergio Suárez los notificó ayer que no estaban autorizados a viajar.

“Respecto de su solicitud de cupo en vuelo humanitario, no es posible atenderla, su ingreso a Colombia en esta modalidad no fue autorizado”, dice el correo enviado ayer por Suárez a Jaime Nazer.

La pareja respondió por la misma vía al cónsul, pidiendo consideración a las razones especiales del caso.

“Nos atrevemos a pedir su reconsideración según los antecedentes que expondremos y le pedimos nos pueda justificar la fundamentación de la no autorización. Como latamente se lo hemos hecho ver a través de todos los conductos regulares y establecidos para la programación de vuelos humanitarios, nuestro caso, por mérito propio, debe ser considerado como humanitario dado que existe un bebé que nacerá el próximo 29 de junio que no tiene familiares en Colombia y que pudo ser concebido gracias al gran desarrollo que su país ha disponibilizado en materias de fertilidad y maternidad”, dice la carta firmada por Nazer. Esta luego añade:

“Yo soy el padre del pequeño, y la madre no puede hacerse cargo de él una vez nazca. Llevamos ya casi 9 meses esperando este momento, planificando todo, y lo que nos frustra y desalienta es que existiendo la posibilidad de un vuelo ya programado y con cupos disponibles, no se nos considere como merecedores de la calidad de “humanitario” sólo por decisión arbitraria, dejando a un pequeño en riesgo, cosa que es posible evitar mediante la otorgación del ingreso. Nosotros podemos costearnos el vuelo y la estadía en Colombia todo el tiempo que sea necesario, no somos una carga para el gobierno”.

En la carta al cónsul, Jaime y Javier aluden a que fueron parte de un proceso legal en regla en Colombia: “El proceso que llevamos a cabo fue bajo la normativa vigente en Colombia, investigamos legalmente antes y efectivamente es factible y existe jurisprudencia al respecto. Pero dejando todo esto de lado, también es necesario lograrle hacer ver que un pequeño colombiano/chileno quedará sin amparo al momento de nacer. El apego, amor y cuidados que se merece no podrán ser entregados sólo por una decisión que tiene la facultad de ser revertida a tiempo”.

“Hay discriminación”

Javier asegura que esta semana hubo un cambio de criterio de la cancillería colombiana que -a su juicio- está asociado a su condición de pareja homosexual.

“Desde un principio hablamos con la embajada de Chile en Colombia, ellos nos están apoyando mucho. Habíamos logrado el acceso a Colombia, solo faltaba que nos subieran al vuelo. Ayer estábamos ok con el ingreso hasta que el cónsul empezó a hacer ruido, a preguntar por la adopción, que la subrogación de vientre era un tema controversial. Finalmente logró que extranjería de Colombia se deshicieran de nuestra autorización sin ninguna explicación. Hay discriminación”, asegura.

En el aeropuerto la pareja habló con el gerente de Avianca, quien les informó que la Cancillería colombiana había informado la negación de visa de viaje para Jaime Nazer, quien en Colombia figura como el padre biológico de Clemente, por lo tanto, el único que podría hacer los trámites de inscripción.

Este medio se contactó con el cónsul Sergio Suárez Roa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta sobre las razones para la negación de visa del padre de Clemente.

El embajador de Colombia en Chile, Alberto Rendón, aseguró que está en conocimiento del caso de la pareja chilena, no obstante no entregó razones para la prohibición de ingreso a su país.

“Su caso es muy excepcional. El problema no es aquí, nosotros intentamos enviarlos, el problema es que les negaron la entrada en Colombia. No sé por qué. Yo sigo en el tema y entiendo sus angustias”, comentó.

En el proceso, los abogados de la pareja han apelado ante el gobierno colombiano a la vulneración de los derechos del niño, que están consagrados en la legislación colombiana.

“La no presencia del señor Jaime Andrés Nazar en Colombia, en virtud del trámite debidamente determinado para la expedición del registro del menor, imposibilita que el niño pueda ser reconocido y registrado como hijo de este, que pueda velar por el cuidado del menor y en general que no se le vean afectados sus derechos fundamentales, por no tener su padre junto a él desde su nacimiento”, sostiene uno de los escritos enviados a la representación diplomática colombiana.