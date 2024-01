Ausencia sorpresiva de Catalina Pérez y críticas liberales y radicales: las turbulencias que marcaron el rechazo a la acusación contra Montes

Los pupitres correspondientes a la bancada liberal estuvieron vacíos durante casi toda la mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados, que fue convocada extraordinariamente para votar la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

La ausencia, al menos en el debate, era solo una de las señales de disidencia e incomodidad que había en las propias filas oficialistas ante la obligación de tener que defender al secretario de Estado socialista, a quien las bancadas de derecha le reprochaban una negligencia y una falta de supervigilancia en los traspaso irregulares de recursos públicos desde su cartera a ciertas organizaciones, entre ellas la Fundación Democracia Viva, que era controlada por militantes de RD.

04 DE ENERO DE 2024 / VALPARAISO Acusación constitucional contra ministro de vivienda Carlos Montes que se desarrolla en la cámara de diputados en Valparaiso FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Sin embargo, al votar la llamada “cuestión previa”, solicitud de la defensa del titular del Ministerio de Vivienda (Minvu) para derribar la acusación por razones formales, el grupo liberal, compuesto por los militantes Vlado Mirosevic, Luis Malla y Alejandro Bernales y los independientes Sebastián Videla y Viviana Delgado, se alineó tras intensas gestiones y severas advertencias del gobierno y el oficialismo.

Al final, la solicitud del ministro fue apoyada por 79 votos, 61 en contra y una abstención (Pamela Jiles). Con ese resultado, el libelo fue dado por desestimado y la sesión que, incluso, estaba contemplada hasta las 18 horas, terminó pasadas las 12:45.

La sorpresa, sin embargo, fue la ausencia repentina a la hora de la votación de la diputada Catalina Pérez (RD suspendida), quien a diferencia de los liberales, sí estuvo durante todo el debate que se dio en la mañana.

La legisladora es una de las protagonistas de la crisis política que se generó a partir del caso de Democracia Viva. Su expareja, Daniel Andrade (ex-RD), era representante de la cuestionada fundación, mientras que su exjefe de gabinete, Carlos Contreras (también ex-RD), exseremi de Vivienda en Antofagasta, fue quien autorizó los fondos públicos a esa organizando en un evidente conflicto de interés, que hoy está siendo investigado por la justicia. A raíz de este caso, Pérez fue suspendida de su militancia por el Tribunal Supremo de RD y fue multada por la Comisión de Ética de la Cámara.

4 Enero 2024 Camara de Diputados rechaza acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. Foto: Dedvi Missene

Hasta el cierre de esta edición, ni siquiera en RD había una explicación por la ausencia repentina de Pérez.

Al margen de las especulaciones por el hecho, en el Frente Amplio y en Partido Comunista admitían en privado que la acusación a Montes los había puesto en una situación compleja y, de hecho, algunos temían, que a pesar de ganar en la votación, podría haber un efecto negativo en tener que defender a un ministro que se le reprochaba su falta de control ante irregularidades que se estaban cometiendo en su cartera, aun cuando no hubiera cometido faltas a la probidad.

Si bien desde las bancadas de izquierda, no hubo expresiones públicas contra Montes, esta incomodidad fue sincerada antes de la votación por el diputado radical Alexis Sepúlveda. “La responsabilidad política del ministro Montes es ineludible. Y todos quienes estamos en la actividad pública lo tenemos así de claro. Otra cosa es el sustento que tiene esta acusación constitucional, pero la responsabilidad política, por cierto la define el Presidente de la República, es clara, nítida e ineludible. Es indudable que el ministro queda en una situación de debilidad porque cada acción, cada trabajo a futuro, va a tener reproches y cuestionamientos. Hubiera sido más sano, que el ministro Montes por su dignidad, su estatura política, por lo que representa, hubiera presentado la renuncia y no hubiera llevado a esta situación al gobierno”, sostuvo.

Sepúlveda, en todo caso, al igual que los liberales, acompañó en la votación al ministro para que la acusación se cayera.

Otra situación inusual fue el caso de la diputada Maite Orsini, quien no asistió al Congreso y se pareó con el republicano Johannes Kaiser (el pareo es el compromiso de no votar para compensar la inasistencia de un representante del bando contrario para no desequilibrar el resultado).