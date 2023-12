Boric afina estrategia: convoca a cónclave en Cerro Castillo para intentar alinear al oficialismo e impulsar sus reformas

En La Moneda siguen las gestiones luego del triunfo del “En contra” en el plebiscito constitucional. Este lunes, los ministros del comité político -Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Antonia Orellana, Mario Marcel y Jeannette Jara- invitaron a los partidos políticos del oficialismo a una nueva reunión en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, que encabezará el Presidente Gabriel Boric y se producirá entre la primera y la segunda semana de enero.

La intención del gobierno es intentar alinear al oficialismo en medio de las tensiones que han habido entre coaliciones, producto de la situación del jefe de asesores, Miguel Crispi, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes; y fijar la hoja de ruta en esta nueva etapa que ha anunciado el Mandatario en la que, ha dicho, la prioridad de La Moneda estará en llamar a acuerdos con todos los sectores en reformas clave para el oficialismo, como la previsional y el nuevo pacto tributario.

“Estamos en un nuevo momento en Chile. Y tal como estamos echando a andar, inaugurando el inicio de estas obras (el Teleférico Bicentenario), creo que es momento también de abrir una nueva etapa de acuerdos y de resultados que sean palpables para las familias chilenas. De dejar los cálculos mezquinos, de dejar de pensar solamente en la próxima elección y pensar en las soluciones y que la democracia dé resultados”, dijo el Presidente este miércoles en el inicio de las obras del Teleférico Bicentenario.

Esta semana el gobierno anunció una nueva fórmula en la reforma previsional, indicación que sería ingresada durante la tarde de este miércoles.

“En materia de pensiones ha llegado el momento de poner manos a la obra. Llevamos más de 10 años estancados en la política sin poder dar una solución concreta a este asunto, mientras las personas que han trabajado toda su vida y se han deslomado para poder llevar el sustento a su casa, después de toda una vida laboral, no tienen pensiones dignas para poder trabajar, no tienen pensiones dignas para poder sobrevivir. Eso no es justo y tenemos que mejorarlo”, dijo Boric. Y agregó: “Por eso hago un llamado, no un emplazamiento, no un apuntar con el dedo, sino un llamado fervoroso, convencido de que lo que nos pide el pueblo de Chile es llegar a acuerdos, llegar a consensos, y sacar adelante políticas que vayan en mejora de la calidad de vida de nuestra gente”.

La instrucción de los ministros del comité político y de los asesores de La Moneda al gabinete tras la elección ha sido potenciar el llamado a los acuerdos, evitar tonos conflictivos y desplegarse para poder avanzar en las reformas y aprovechar el nuevo aire.

De hecho, ese ha sido el tono que ha adquirido Boric desde los comicios del domingo, lo que, en todo caso, no ha tenido una buena recepción en la oposición, la que transmite que el Ejecutivo tiene que moderar el tenor de sus reformas emblemáticas, sobre todo, la de pensiones.

En esa línea, algunos presidentes de partido del oficialismo han llamado a presionar a Chile Vamos para que se distancien del Partido Republicano tras la derrota electoral. Pero en el gobierno, no sacarán a nadie de las conversaciones, porque en el comité político aseguran que hay votaciones en las que el partido de Kast ha aprobado las propuestas del gobierno a diferencia del resto de la oposición.

Con esa intención se ha desplegado la ministra del Trabajo, quien luego de anunciar los cambios en la propuesta previsional, ha buscado con senadores de oficialismo y oposición para intentar convencerlos. En la derecha, eso sí, recibieron con resistencia el llamado del Ejecutivo.

“Se están pasando de listos tras la elección”, le dijo el senador Iván Moreira (UDI) a Jara en los pasillos del Congreso, opinión que es compartida en la derecha.

Más allá de la postura de ese sector, en el gobierno son optimistas con la reforma previsional y aseguran que “están los votos para aprobar que se legisle sobre ella”.

Mientras que la ministra tiene claro que vive días clave para impulsar la iniciativa y así se lo planteó a manifestantes de “No + AFP” que estuvieron durante la jornada de este miércoles en el Congreso.

“Ahora llegó el momento de las definiciones, saber qué va a pasar”, les dijo la secretaria de Estado.

PS pide cita con Boric

Este lunes la mesa directiva del Partido Socialista, que encabeza la senadora Paulina Vodanovic, definió solicitarle una reunión al Presidente en La Moneda, a través de su jefe de gabinete, Carlos Durán, para tener una reflexión más interna sobre los resultados del plebiscito.

La solicitud se da en medio del respaldo que ha entregado el Mandatario y el oficialismo al ministro Montes (PS) -luego de que fuera acusado constitucionalmente-, y también en medio de los cuestionamientos que ha hecho el Socialismo Democrático sobre el jefe de asesores, Miguel Crispi (RD), quien deberá declarar como imputado en medio de la investigación por el lío de platas entre fundaciones y el Estado.

“Yo creo que es compleja la permanencia de él (Crispi)”, dijo este lunes la presidenta del PS, lo que generó la respuesta inmediata del Frente Amplio, donde reclamaron haber sido leales con Montes y no recibir el mismo trato con la situación del exdiputado.

Boric optó por respaldar a ambos y descartar modificaciones en sus equipos. “Carlos Montes cuenta con todo mi pleno respaldo”, dijo el Presidente este miércoles en La Moneda. También fue consultado por el jefe de asesores. “Si no respaldara a mis colaboradores no trabajaría con ellos”, comentó.

Esta es la segunda vez que, en esta semana, el Jefe de Estado desecha la idea de hacer un ajuste en el gabinete.