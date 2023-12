“Estamos en un nuevo momento en Chile”: Boric hace llamado a abrir una “etapa de acuerdos” y dejar los “cálculos mezquinos”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles el inicio de las obras del Teleférico Bicentenario, una mega obra que conectará a las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, ocasión que aprovechó para hacer un llamado a todo el espectro político para llegar a acuerdos en las reformas emblemáticas, específicamente en pensiones.

El Mandatario puso en contexto esta solicitud para un consenso amplio. Por una parte luego del resultado del plebiscito constitucional del pasado domingo, en que se impuso la opción “En contra” por sobre el “A favor”, como también tras la visita que realizó este martes al expresidente Ricardo Lagos, en la que -reveló- dialogaron sobre “lo importante de la continuidad de los proyectos y de tener visión de Estado, y de no estar pensando sencillamente en la próxima elección, sino en la próxima generación”.

“Estamos en un nuevo momento en Chile. Y tal como estamos echando a andar, inaugurando el inicio de estas obras (el Teleférico Bicentenario), creo que es momento también de abrir una nueva etapa de acuerdos y de resultados que sean palpables para las familias chilenas. De dejar los cálculos mezquinos, de dejar de pensar solamente en la próxima elección y pensar en las soluciones y que la democracia dé resultados”, recalcó.

El Jefe de Estado apuntó a que en la ciudadanía “hay una desafección con nuestros sistemas políticos, porque la gente común y corriente, la gente sencilla, la gente que se saca la cresta trabajando siente que las peleas de los políticos no le traen finalmente logros concretos que mejoren su calidad de vida”.

“Chile nos exige un acuerdo”

Y luego profundizó en la necesidad de llegar a un consenso para sacar adelante la reforma de pensiones: “Chile nos exige un acuerdo. Yo creo que una de las grandes lecciones que deja tanto el plebiscito del pasado domingo como el del 4 de septiembre pasado (cuando ganó el Rechazo), es que Chile quiere soluciones”.

Y aseguró que la gente “no quiere que una visión de un sector se imponga por sobre la de otra, sino que lleguemos a acuerdos que mejoren la calidad de vida de la familia. Y creo que en materia de pensiones ha llegado el momento de poner manos a la obra. Llevamos más de 10 años estancados en la política sin poder dar una solución concreta a este asunto, mientras las personas que han trabajado toda su vida y se han deslomado para poder llevar el sustento a su casa, después de toda una vida laboral, no tienen pensiones dignas para poder trabajar, no tienen pensiones dignas para poder sobrevivir. Eso no es justo y tenemos que mejorarlo”.

“Por eso hago un llamado, no un emplazamiento, no un apuntar con el dedo, sino un llamado fervoroso, convencido de que lo que nos pide el pueblo de Chile es llegar a acuerdos, llegar a consensos, y sacar adelante políticas que vayan en mejora de la calidad de vida de nuestra gente”, sentenció.