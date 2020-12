Camilo Escalona: “Aliento a que Paula Narváez asuma la candidatura, pero debe unir al PS y no separarlo”

Sin dar nombres, Camilo Escalona denuncia que hay personas que están detrás de la candidatura presidencial de Paula Narváez, que buscan saltarse la institucionalidad partidaria y embestir en contra de la dirección socialista que lidera Álvaro Elizalde

“He tenido la posibilidad de conversar estos puntos de vista largamente con ella (Paula Narváez) en las últimas horas”, cuenta el exparlamentario a La Tercera PM.

Escalona y la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet pertenecen a la “Nueva Izquierda” al interior del socialismo, y cuando él era senador por Los Lagos ella destacó en varios cargos en el gobierno regional.

-¿Usted respalda la candidatura de Narváez?

-Yo la respaldo, pero primero hay que alentarla a que acepte ser candidata, porque aún es una posibilidad teórica. Desde mi posición personal, creo que su postulación debe construirse como una alternativa de unidad y de entendimiento en el PS. No estoy de acuerdo con aquellos que quieren apoyarse en el nombre de ella para actuar en contra de la dirección del partido e incluso para buscar otros fines.

-¿A qué y a quiénes se refiere?

-A muchas frases que he leído esta semana en redes sociales que vinculan a Paula con otros fines que no son los de su postulación presidencial. Por ejemplo, yo la apoyo, pero según lo que plantean algunos en una carta, no podría hacerlo… ya que plantean que sólo pueden adherir a ella las bases partidarias, y yo no estoy en esa categoría, porque tengo una responsabilidad como dirigente del Partido Socialista (...) Hay algunos que quieren hacer de estas postulaciones presidenciales un ajuste de cuentas de los últimos 30 o 40 años, y a mí eso me parece un absurdo. La alternativa que hay que construir en el PS es para proponer a Chile un nuevo modelo de desarrollo que se haga cargo de la crisis profunda que tiene Chile.

-¿Y qué opina ella de eso?

-Paula Narváez no reniega de lo que ocurrió (en los anteriores gobiernos de centroizquierda). Ella formó parte del gobierno de Lagos y de Bachelet, ella forma parte de lo construido durante todos estos años. Pero su alternativa no mira el pasado, es para construir futuro, una nueva alternativa para Chile. Esta candidatura tampoco se puede plantear, como han señalado otros, como una opción independiente de los partidos, porque para este proceso los partidos son fundamentales.

-Pero todas las encuestas indican que la ciudadanía quiere candidaturas alejadas de los partidos…

-Así como el ancho mundo de los independientes no se puede ignorar ni menoscabar, porque la mayoría de los chilenos y chilenas son independientes y el sistema de partido político está en un momento de fuerte descrédito; para poder tener una candidatura socialista capaz de instalarse como la fuerza principal dentro del mundo de la Convergencia Progresista, luego ganar la primaria de la Unidad Constituyente derrotando a la candidatura de la Democracia Cristiana, luego enfrentar la primera vuelta y pasar a la segunda vuelta, se necesita la fuerza territorial, social y programática de las fuerzas políticas. La candidatura de Paula Narváez tiene que ser para unir al PS, no para separarlo.

“Sin lugar a dudas, hay una sintonía entre Narváez y Bachelet”

-¿Le sorprendió el apoyo de Michelle Bachelet?

-No, porque ella fue su vocera en momentos bien delicados de su gobierno. Hay una sintonía, sin lugar a dudas. Pero le vuelvo a repetir, no se puede pensar que un proyecto político tan ambicioso, con una oposición dispersa y sin proyecto común, se pueda instalar desde fuera e imponiéndola a la fuerzas políticas. Al contrario, tiene que ser una postulación que se haga como parte de un proyecto político colectivo.

-¿Usted ha estado cerca y apoyando la gestión de Elizalde, ¿es efectivo que él se molestó con la irrupción de Narváez?

-No, yo creo que hay muchos que tienden a satanizar a Elizalde y olvidan que él jugó un rol clave en la concreción del acuerdo del 15 de noviembre que abrió paso al proceso constituyente. Hoy hay muchos que usan el proceso constituyente para vestirse, pero no hicieron nada por generar las condiciones políticas. Creo que el menoscabo a la gestión de Elizalde es un autogol, es un balazo en los pies.

-¿Usted es partidario de elegir a la candidata o candidato del PS en primarias?

-Naturalmente, eso fue lo que acordó el Congreso del Partido Socialista. Eso no es ninguna novedad. Yo no sé por qué la gente trata de levantar un falso dilema. En el caso de que haya una sola candidatura, obviamente no puede haber primarias, pero si hay dos o tres, claro que tienen que haber primarias.

-De haber más postulantes, ¿usted estará con Narváez?

-Yo aliento a que ella asuma la candidatura. Hoy por encima del sistema de partidos políticos, que está debilitado, no cabe ninguna duda, hay un motor principal que es el movimiento femenino. Y en consecuencia, una figura que está ligada a ese movimiento femenino, una mujer que ha luchado toda su vida por los derechos de la mujer, puede unir más. Pero esa es su tarea: unir y no separar.