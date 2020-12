Cara a cara incompatible con distancia social: La pandemia sepulta a la encuesta CEP en 2020

La de diciembre de 2019 fue la última encuesta que el Centro de Estudios Públicos realizó y publicó. A casi un año de ello, la pandemia del Covid-19 y el incierto escenario sanitario que aún se mantiene parece indicar que en 2020, de forma excepcional, no se habrán publicado sondeos de este think tank: tampoco se realizó uno en mayo, como sí sucedió en 2019. La modalidad presencial y cara a cara que lo caracteriza fue precisamente el punto de tope para hacerlo, en tiempos de distancia social.

Desde el programa de Opinión Pública del organismo ya se preparaban para realizar el trabajo en terreno durante diciembre adaptado al contexto de la pandemia. Para ello fue que hace un mes, el 11 de noviembre, publicaron un Plan de Contingencia, en el que se establece entre las condiciones para comenzar el trabajo en terreno, el que el 80% o más de la población de la Región Metropolitana se encuentre en comunas en Fase 3 o más, y en el caso de las otras regiones, que la capital regional se encuentre en esta etapa.

El plan contempla, además, que si durante el trabajo en terreno las comunas, independiente de la región que sean, retroceden a Fase 1, éste se detiene por completo, y las encuestas realizadas hasta ese momento solo se incluirán en los reportes de cada comuna si lograron ejecutarse en más del 50%. En caso de retroceder a Fase 2, el trabajo continuará si es que el paso fue anunciado a 15 días de que haya comenzado la encuesta, o si se ha logrado un 50% de la muestra total de cada comuna.

Pero la decisión del Ministerio de Salud de hacer retroceder a la Metropolitana a la fase dos de Transición el pasado 7 de diciembre dejó los planes en plena incertidumbre y con visos de sepultar su publicación de forma definitiva por 2020.

El CEP -aclaran en la institución- no alcanzó a iniciar el trabajo en terreno -labor que realiza Cadem-, por lo que hasta la fecha no existen avances. “Dependemos de las condiciones sanitarias, pero estamos permanentemente evaluando la situación y nuestro objetivo es poder hacer la encuesta tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan”, afirmó la coordinadora del área de Opinión Pública, Carmen Le Foulon.

De momento al interior del centro de estudios no tienen una fecha límite para definir si es que será posible llevar a cabo la encuesta en un tiempo cercano o si finalmente se suspende. “No tenemos fechas definidas, tienen que cumplirse, pero dado a que no hemos podido realizar la encuesta en este tiempo, como programa de opinión pública estamos monitoreando”, añadió la coordinadora del programa, que finalmente sinceró que existe la posibilidad de que no se lleve a cabo. “La posibilidad de que se haga están sujetas a las condiciones sanitarias. Tenemos que esperar a que mejoren para poder realizarla”, concluyó.

Le Foulon explicó que la dificultad principal radica en las cuarentenas. “Nuestra encuesta cara a cara no puede realizarse con cuarentena, a lo menos en las zonas en que está decretada. Por eso estamos evaluando a través del plan de contingencia distintas posibilidades que nos permitan realizar la encuesta de alguna manera, o al menos en algunas zonas, con claramente la dificultad que no es comparable a nivel nacional sino solamente en las macro zonas donde realiza. Pero todo va a depender, y creo que estamos todos en la misma incertidumbre de lo que nos depara al 2021”, añadió.

Con este incierto panorama, el CEP -conocida como el “oráculo” de los sondeos por muchos políticos- no pudo medir las preferencias del plebiscito de octubre, la aprobación presidencial -la última vez, en enero de 2020, la cifró en 6%-, ni la carrera a La Moneda que ya está desatada. Y de seguir las cuarentenas, arriesga quedarse fuera de un 2021 repleto de eventos electorales.

El problema también ha provocado que otros sondeos presenciales adapten sus mecanismos. Es el caso de la CASEN, que realiza el Ministerio de Desarrollo Social. A fines de octubre, la secretaría de Estado informó que debido a la contingencia sanitaria y sus restricciones derivadas, ésta se realizará en una modalidad mixta secuencial de tres fases: precontacto presencial a partir del 21 de septiembre de 2020, aplicación telefónica del cuestionario entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, y recuperación presencial “si las condiciones sanitarias lo permiten”. Además, se redujeron significativamente los contenidos del cuestionario, priorizando la medición de ingresos y las carencias de la pobreza multidimensional.

Consultada por la posibilidad de cambiar el formato cara a cara, Le Foulon respondió que “por ahora no hemos tomado ninguna decisión con respecto de cambiar el modo de la encuesta, y no la vamos a cambiar hasta que tengamos estudiosos rigurosos al respecto”, a lo que agregó que “estamos evaluando qué se puede hacer, pero sobre todo manteniendo el rigor metodológico que siempre ha caracterizado a la encuesta, y esa es nuestra prioridad”.