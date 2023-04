Catar vinos y visitar Villa Grimaldi: la actividad que Fundación Futuro ya hizo en 2022 y que este año fue forzada a suspender

El flyer con que Fundación Futuro -de la familia del expresidente Sebastián Piñera- promocionó durante los últimos días una actividad que mezclaba una cata de vinos y una visita a Villa Grimaldi, uno de los principales centros de detención durante la dictadura, no pasó desapercibido. De hecho, fue todo lo contrario: la organización cuyo directorio está compuesto por Magdalena Piñera Morel, Sebastián Piñera Morel, Cristóbal Piñera Morel y Magdalena Piñera Echenique fue foco de numerosas críticas por la propuesta.

Pero ¿qué fue lo que llevó a que la organización quedara en el centro de las miradas? ¿Quiénes salieron a apuntarlos con el dedo? ¿Qué ocurrirá con la actividad?

“¿Quiere catar vinos en la Viña Concha y Toro y también... visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi? Postule en fundacionfuturo.cl”.

Esa era textualmente la invitación que emanó desde Fundación Futuro, publicitada por distintas vías como su propia página web y que se acompañaba de una imagen donde de fondo había un viñedo y por encima una fotografía superpuesta de una mujer sosteniendo un cartel con la interrogante ‘¿Dónde están?’.

La propuesta no tardó en viralizarse, así como tampoco las respuestas y apreciaciones sobre la misma. Así, por ejemplo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, entidad privada sin fines de lucro y que por decreto es la encargada de gestionar el sitio de memoria, señaló a través de un comunicado: “En relación con la circulación de enlaces y flyers de la Fundación Futuro donde se mezclan imágenes de detenidos desaparecidos y de familiares de estos, para promover una actividad turística que combina la visita a una viña y la degustación de vinos, con un recorrido por Villa Grimaldi, la corporación puntualiza lo siguiente: nuestra institución no organiza esta actividad y repudia que se promueva utilizando y banalizando imágenes de rostros de detenidos desaparecidos. Nos parece francamente una falta de respeto”.

Y seguía: “Dado lo anterior, suspendemos la visita de la delegación de la Fundación Futuro y esperamos las disculpas públicas de la entidad, así como el retiro de la propaganda del tour en cuestión, tanto del sitio web como los flyers que se han hecho circular por las redes sociales”.

Magdalena Piñera, directora ejecutiva de Fundación Futuro, señaló al respecto a The Clinic que la corporación está “en todo su derecho de publicar el comunicado que quieran, ante lo cual nosotros vamos a mantener el silencio, porque no tenemos ningún interés ni ninguna intención de faltarles el respeto bajo ningún punto de vista a los familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, así que dejamos hasta aquí no más la conversación. No nos interesa el pimponeo”.

“Ellos ponen que se suspende la actividad, así que me imagino que eso significa que se había coordinado. Ahora, si ellos son los dueños del sitio de la memoria Villa Grimaldi y no nos quieren dejar entrar, no vamos, nomás”, añadió.

Ya con las críticas desatadas, Fundación Futuro publicó bien entrada la jornada de domingo una declaración pública que señalaba que “ante una inapropiada forma de comunicar una jornada de formación educacional para docentes, reiteramos que jamás fue nuestra intención ofender y menos afectar a familiares de detenidos desaparecidos o de los ejecutados políticos. Confirmamos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos. Pedimos sinceras disculpas públicas a todos quienes se vieron afectados u ofendidos con la publicación”.

Este lunes, consultados por La Tercera PM, desde Fundación Futuro explicaron que ellos realizan programas dirigidos a los profesores “desde hace décadas”. A la fecha, añadieron, “miles de docentes de todo el país han participado junto a nosotros en nuestras salidas a terreno, recorriendo ciudades de Chile, visitando parques urbanos y nacionales, sitios patrimonio de la humanidad, museos y también sitios de memoria”.

“Todas las actividades tienen como objetivo transmitir contenidos relevantes en cultura e historia y generar reflexión para que los docentes puedan llevar estos temas a las salas de clases del siglo XXI”, expusieron. Y cerraron que su organización “a lo largo de su historia se ha caracterizado por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Respecto a la actividad que se iba a realizar y fue suspendida, tal como se detalló en la declaración pública, Fundación Futuro reconoce el error en la forma de comunicar la jornada de formación para profesores y pide sinceras disculpas a quienes ofendimos con la publicación”.

Pero la polémica, en todo caso, no fue solo cosa de dos. Una columna del rector de la UDP, Carlos Peña, e incluso el ministro de Justicia, Luis Cordero, fueron críticos con la actividad. “La forma de abordar los hechos ocurridos durante la dictadura no pueden ser combinados con el gozo o el entretenimiento que puede ser un paseo de copas. Hay ámbitos que son distintos y una de las cuestiones esenciales de la democracia es tener respeto también con la memoria, porque es la única manera de garantizar un futuro de convivencia y tolerancia”, señaló el secretario de Estado.

Este año no fue, en todo caso, la primera vez de esta actividad. En mayo de 2022 ya había existido, aunque se promocionaba de distinta forma. También dirigida a profesores de la Región Metropolitana, se presentaba como la “Travesía Viña Concha y Toro y el memorial de DD.HH. en Villa Grimaldi”.

Esa actividad, para la que fueron seleccionados 46 profesores de la Región Metropolitana, se describía así: “El próximo sábado 28 de mayo de 2022 los invitamos a una TRAVESÍA EDUCATIVA tan diversa que nos hará pasar desde la viña más antigua y grande de Santiago al sitio de memoria Villa Grimaldi”.

“En la Viña Concha y Toro (fundada en 1883) conoceremos sobre cepas, exportaciones y leyendas. ¡Habrá degustación! En el Parque por la Paz, que fue un centro de tortura clandestino durante la Dictadura, hablaremos sobre la impetuosa necesidad de hacer valer la defensa de los Derechos Humanos en todo tiempo y lugar”, seguía el texto.

La llamada travesía incluía, según el detalle, almuerzo, traslados y un set de material didáctico.

El itinerario de ese sábado 28 de mayo comenzaba a las 9:30 de la mañana en las oficinas de Fundación Futuro; seguía a las 11:00 con un recorrido guiado por Viña Concha y Toro; a las 13:00 continuaba con un almuerzo consistente en empanadas y vino; a las 15:30 comenzaba una visita guiada al museo de sitio Villa Grimaldi; a las 16:30 se abordaba una guía didáctica llamada “Cómo y para qué hablar de derechos humanos en la sala de clases de 2022″, y finalizaba a las 18.00 en las mismas dependencias de la organización.

En ese itinerario, además, se pedía a los asistentes “tener buen estado físico, se exige llevar carnet de identidad y pase de movilidad, se recomiendo usar ropa cómoda, llevar protector solar y agua, traer ganas de aprender y capacidad de asombro”.

Esta fue la imagen de la actividad similar de 2022.

Más atrás en el tiempo, según los propios registros de la fundación, ya había combinado actividades de esta índole, como en 2017, cuando organizó un tour por la misma Viña Concha y Toro y el -Museo Violeta Parra.