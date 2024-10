Chats de exfiscal Guerra sobre Chadwick para beneficiar a Moreira en caso de platas políticas vuelve a complicar a la UDI

“A mí no en me metan en este show de los chats. Yo fui investigado y sobreseído por un juez de la República. Yo no he pedido nada y jamás he tenido el teléfono del señor Hermosilla, menos aún he tenido chat alguno”, señaló el senador Iván Moreira (UDI) luego de ser aludido los nuevos chats revelados del abogado -hoy en prisión preventiva- Luis Hermosilla.

Y es que en un nuevo capítulo del caso Audio, The Clinic develó nuevas conversaciones que dan luces de una coordinación entre el exministro del Interior, Andrés Chadwick; el exfiscal regional metropolitano, Manuel Guerra y el penalista Luis Hermosilla para dar una salida rápida a la investigación por financiamiento ilegal de la política conocido como caso Penta.

Particularmente en el caso de Iván Moreira, un diálogo fechado el 29 de diciembre de 2017, se desliza que Chadwick estaba gestionando una salida alternativa con el exfiscal Guerra para el senador, misión en la que también se involucró el abogado Hermosilla.

En ese entonces, Piñera ya había ganado las presidenciales y Chadwick se posicionaba como su hombre fuerte.

La conversación clave a la que accedió el citado medio señala lo siguiente:

Guerra: No sé si te contó ACH (Andrés Chadwick) en lo que estamos por Moreira.

Guerra: Pero (exfiscal Jorge) Abbott no quiere suspensión para el.

Hermosilla: No.

Hermosilla: Pero tú me dijiste algo.

Guerra: Pero no se necesita autorización de Abbott.

Guerra: Así que lo haremos.

Guerra: El martes me reúno con el para notificar Lll.

Guerra: La idea es poder hacer lo mismo con Pizarro y dar muestra de ecuanimidad.

Guerra: La idea es actuar con reserva y comenzar a dar salida.

Guerra: De aquí a marzo todas las decisiones estarán adoptadas.

Moreira afirma que no estaba al tanto de ninguna gestión: “Yo no he pedido nada y ni siquiera he tenido el celular del abogado Hermosilla”, aunque -y ante la consulta de La Tercera PM- evita referirse a si tenía conocimiento de supuestas gestiones a su favor del exministro Andrés Chadwick.

De todas formas, el senador UDI precisa que “no me hago cargo de ningún chat, más aún cuando pedí el juicio oral donde exfiscal (Carlos) Gajardo perdía el juicio y eso lo sabía la Fiscalia, más aún cuando 8 ministros corte Suprema estimaban qué yo no había cometido ningún delito”.

La timonel de la UDI para la fecha de los chats, la exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe -consultada por La Tercera PM- descartó haber conocido de alguna gestión de ese nivel por parte de Andrés Chadwick. Y afirmaó que ella, en su rol, no tenía mayor nexo con los fiscales que investigaban la causa.

La última vez que Andrés Chadwick se manifestó en torno a las esquirlas del caso Audio fue para comunicar su salida de presidencia de la Universidad San Sebastián (USS). En el círculo de exautoridades del expresidente Piñera que comparten un grupo de WhatsApp en común, señalan que el exministro no se ha manifestado ante estos nuevos antecedentes. Y -afirman- que desde que trascendió que algunos le dieron su respaldo en medio de la polémica, ha limitado su participación.

En la Unión Demócrata Independiente (UDI), apuntan a que, nuevamente, estas comunicaciones implican a “terceros” hablando de Chadwick.

El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, respondió que “es el exfiscal Guerra y el abogado Hermosilla quienes deben dar explicaciones por sus palabras. Pedimos además que la investigación sea lo más expedito y transparente posible, para que se conozca toda la información y se termine las filtraciones por goteo”.

Sin embargo, el senador de la colectividad, David Sandoval, vuelve a poner sobre la mesa una postura que ha mantenido desde que este medio develó las gestiones de Chadwick por Factop, propiedad de los hermanos Sauer, ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): que el exministro suspenda su militancia de la UDI para poder desplegar su defensa con independencia de la tienda de Suecia 286.

“Cuando las situaciones de los hechos que se están investigando empiezan a ser recurrentes con las instancias políticas, creo que hay que separarlo definitivamente y creo en ese sentido que la suspensión (de Andrés Chadwick) es una buena vía y no me cabe a mí duda alguna de que conociendo el enorme historial, la responsabilidad y el afecto y el cariño que le tiene Andrés al partido, él va a optar por un camino que precisamente logre separar las aguas absolutamente”, reitera el parlamentario.

Más cauto es el jefe de bancada de los diputados, Gustavo Benavente, quien sí apunta a que Chadwick ya debe explicar los hechos cuando así lo defina su estrategia. “Hay dos personas que lo aluden, no sabemos como fue la gestión si es que la hubo. Y sobre chats en que se menciona a una persona, se pueden generar distintas especulaciones, pero no hay nada concreto. Él (Andrés Chadwick) tiene que decidir y él verá el momento oportuno para salir a explicar”, concluye.