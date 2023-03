Citación a la ministra Urrejola y a su equipo: las diligencias instruidas por la Fiscalía tras filtración de audio de Cancillería

Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, busca establecer si hay ilícitos tras la divulgación de un audio de una reunión que mantenía la secretaria de Estado con su equipo. En particular, se indaga si hay o no vulneración al artículo del Código Penal que sanciona a quienes realicen un registro o grabación de conversaciones de carácter privado que se produzcan en lugares que no son de libre acceso al público y que, además, no cuente con autorización. Por lo que la persecutora ya ha instruido una serie de pesquisas a la PDI.