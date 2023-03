El malestar puertas adentro en RD que deja el episodio Maite Orsini

En las últimas horas, algunos dirigentes de Revolución Democrática (RD), han retrocedido a un episodio de hace un par de años atrás.

Específicamente a noviembre de 2018, cuando este mismo diario reveló la cita del entonces diputado Gabriel Boric en París con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca. Horas más tarde de esa publicación, se confirmó que quien acompañaba al -ahora- Presidente era la diputada Maite Orsini (RD). El episodio desató la polémica y el partido, en ese entonces, no dudó en calificar como una “imprudencia” el que la parlamentaria no hubiera notificado a la colectividad del encuentro.

Hoy el escándalo en el que se ha visto envuelta la parlamentaria es muy distinto: su más reciente polémica trascendió las luces del espectáculo para aterrizar en la esfera política y el partido, en las últimas horas, optó por tomar una distancia prudente, con una tibia defensa del timonel Juan Ignacio Latorre.

Sin embargo, en privado, se evidencia una profunda molestia respecto de una mala práctica que -aclaran- puede que no constituya delito, pero sí salpica a un partido de gobierno y pone el “peso de la prueba” en una colectividad que ha basado su discurso en separar aguas de las acciones o costumbres de la vieja política. Hasta ahora, y tal como confirmó el presidente de la colectividad, no hay alguna acción contra Orsini en el Tribunal Supremo.

Eso sí, en el partido y en el resto del Frente Amplio hacen una distinción: la supuesta relación de la diputada con el exfutbolista y su vida privada no es parte de los cuestionamientos, y diferencian el accionar cuestionable de los insultos y ataques en redes sociales.

“Las mujeres reciben muchos ataques y amenazas de personas en redes sociales y eso no nos parece aceptable. Ahora, respecto a lo otro (el contacto con la general de Carabineros), bueno, ya hay una autodenuncia y habrá que ver lo que se pronuncien las instituciones respectivas”, señaló durante esta jornada la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Esta última ya había salido en defensa de Orsini a principios de esta semana tras los ataques recibidos.

Según publicó La Tercera, la parlamentaria RD se comunicó el 26 de enero con la general de la dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, para ponerla en contacto con el exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial. La también integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara confirmó que se autodenunció en la Fiscalía por este hecho para demostrar que no cometió un acto de corrupción.

En entrevista exclusiva con este medio, Soza reconoce que “ella (Orsini) me llama porque habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia (...). Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación”.

Latorre: “Yo al menos no lo hago”

Dentro de la bancada parlamentaria de su partido y del FA explican que no han tenido mayor contacto con la diputada y que ella -además de las versiones públicas que ha emitido a través de sus redes- no ha dado más detalle del episodio que hoy la tiene en el ojo del huracán. En los hechos, hasta el cierre del año parlamentario, Orsini se desempeñaba como jefa de su bancada.

Pasado el mediodía, el presidente de la colectividad, el senador Latorre, debió salir a referirse al tema. “Lo que hemos discutido en el partido, es que, primero, nuestros principios de probidad, de transparencia, siempre van a guiar la acción del partido. Valoramos que la propia diputada se autodenuncie al Ministerio Público y que hoy día esté en manos de esa instancia, de investigación, declarar si es que acá hubo una falta, una irregularidad, un eventual delito”, comentó.

El senador, eso sí, tomó distancia y enfatizó que él, en su rol parlamentario, no realiza el tipo de gestiones que Orsini sí concretó.

“Yo al menos no lo hago, no lo he hecho nunca como parlamentario. No sé si otros parlamentarios lo hacen respecto a Carabineros u otros tipo de gestiones. Hay un rol de fiscalización. Todo eso se verá, tanto en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados como en la investigación que la propia diputada pone a disposición del Ministerio Público”, sentenció.

En efecto, la UDI anunció que pasarán a la comisión de Ética de la Cámara baja a la parlamentaria, junto con afirmar que evalúan solicitarle que se retire de la comisión de Seguridad Ciudadana.

El líder de la colectividad oficialista aseguró que desde la directiva sí han estado en constante comunicación con la parlamentaria. Así lo confirma su secretario ejecutivo, Edson Dettoni. “Sé que hemos tenido contacto al menos con el equipo de la diputada Maite Orsini, mediante Araceli Farías (secretaria general) quien se ha comunicado con Francisca Bustamante, su jefa de gabinete”, enfatiza.

Dettoni, también abogado señala que “respecto al (eventual) tráfico de influencias, personalmente estoy tranquilo, dado que para que se configure el delito debe haber un interés propio de personas con una relación específica que en este caso no se verifican. Por lo que anticipo que el Ministerio Público debiera ejercer su facultad de no iniciar la investigación, cerrando así este aspecto del episodio”.

Como sea, durante el fin de semana RD llevará a cabo su congreso estratégico y algunos esperan -aunque poco probable- la presencia de la diputada.