Jefe de bancada UDI plantea que pasarán a diputada Orsini a Ética y evalúan pedirle que se retire de Comisión de Seguridad

Esta mañana, el aún jefe de bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri, indicó que están evaluando llevar a la diputada Maite Orsini (RD) a la Comisión de Ética de la Cámara por el “telefonazo” que hizo la parlamentaria a una generala de Carabineros por el control preventivo de identidad realizado al exfutolista Jorge Valdivia el pasado 25 de enero, revelado este miércoles por La Tercera. En el procedimiento, el otrora “10″ de la Selección no contaba con su cédula de identidad por lo que fue trasladado a una unidad policial.

“Cuando cualquier autoridad de la República llama a un funcionario del Estado para pedirle un trato especial, diferente, un beneficio para sí o para terceros, comete una irregularidad”, manifestó Alessandri.

Si bien es cierto que la diputada Orsini se autodenunció ante fiscalía por el llamado, Alessandri aseguró que no excluyente que la Comisión de Ética conozca el fondo del hecho y, eventualmente, pueda dictar sanciones en contra de la parlamentaria. La instancia -para el legislador UDI- debe verificar “qué se solicitó, si lo que se solicitó en esa llamada era irregular o no, cambiaba los procedimientos de cualquier ciudadano o no, y finalmente cuál era el objetivo de la parlamentaria al efectuar ese llamado”.

El jefe de la bancada gremialista dio por seguro que presentarán la acción ante la instancia de Ética de la Cámara Baja. Sin embargo, la denuncia aún no concita consenso entre todos los diputados UDI -que no descartar respaldar la acusación-, pues fuentes al interior de los parlamentarios aseguran que es complejo presentarla como bancada sobre todo considerando el factor de “género” que podría disuadir a las diputadas de apoyar una acción de esa naturaleza.

“Cuando una diputada llama a un carabinero -una generala en este caso- para interceder por alguien es claramente abuso de poder, claramente tiene que ir a la Comisión de Ética de la Cámara y nosotros vamos a hacer esa denuncia, claramente cuando uno lee la noticia se pregunta dónde está el estándar ético”, apuntó Alessandri.

Según lo revelado por La Tercera, la diputada Orsini buscó con el llamado a la jefa de la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, generala Karina Soza, que el tema escalara, pues el futbolista quería querellarse contra la institución por supuestos apremios ilegítimos que habría sufrido en medio de la detención.

En la conversación con la generala, Orsini le expuso que la había llamado el “ídolo nacional” -según sus propias palabras- para exponerle el caso, que estaba molesto, y que quería interponer acciones legales, pero que prefería que Valdivia la llamara directamente a ella y pudieran conversar.

Solicitud para que Orsini se retire de la comisión de Seguridad

Sumado a la eventual investigación en la instancia de Ética de la Cámara de Diputados, según planteó Alessandri también buscan que el hecho en cuestión se discuta en la Comisión de Seguridad de la corporación.

Sobre esa acción, Alessandri indicó en Radio Pauta que “quizás también pedirle que se retire de la comisión de Seguridad y se vaya a otra, porque en esta comisión tenemos interacción y trabajo todos los días con las policías, y evidentemente lo que ha hecho es aprovecharse del cargo para beneficiar a un amigo, pariente o familiar, pero es de tremenda gravedad y pone en una situación muy incómoda a la oficial que recibió el llamado”.

Esa acción tendría como propósito que Orsini explicara el hecho ante la Comisión de Seguridad y que si ella optaría por continuar o dejar dicha instancia para recalar en otra comisión.

Se espera, además, que en las próximas horas otros diputados de la comisión se pronuncien al respecto y puedan dilucidar el curso de acción que tomarán respecto al “telefonazo” de la legisladora de Revolución Democrática.