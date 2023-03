Ranking del Senado: Soria (PPD) el que más faltó, Chahuán (RN) el con más proyectos de ley, y asistencia fue más baja que la de diputados

“Esto no puede tener el nombre de un senador en particular”. Era octubre del 2021 cuando la senadora Luz Ebensperger (UDI) criticaba el proyecto de ley que extendía el funcionamiento telemático en el Congreso Nacional. En esa oportunidad, el senador Jorge Soria (PPD) había pedido poder acogerse a esa modalidad, debido a que a sus 86 años tenía miedo de contagiarse de covid. La iniciativa no prosperó, lo que repercutió en que las sesiones siguientes Soria decidiera ausentarse del Senado, convirtiéndose de esta manera en el senador con menor asistencia desde el 11 de marzo de 2022, cuando se inició una nueva legislatura.

Así se desprende de un análisis hecho por La Tercera PM sobre el rendimiento de los senadores. Usando los datos publicados por la corporación, este medio realizó un ranking de los parlamentarios por asistencia a las sesiones de sala, cantidad de proyectos de ley impulsados, cantidad de viajes e intervenciones en el hemiciclo.

De acuerdo al desglose, Soria asistió a solo 75 de las 120 sesiones en la sala que se realizaron el año pasado, con un porcentaje de asistencia del 64% debido a que solo dos inasistencias fueron justificadas. Según explicó el propio parlamentario, “mi asistencia se vio afectada por el término del trabajo telemático del Senado, en circunstancias que subsistían altos niveles de contagio de covid. Por instrucciones de mis médicos, y considerando mi edad, se me recomendó expresamente mantenerme en aislamiento preventivo”. Además recalcó que para él era un riesgo viajar en avión desde Iquique a Santiago. Agregó que “a contar de abril reanudé mi trabajo presencial y me contagié de covid. Estuve un mes con licencia. Desde esa fecha he mantenido una asistencia regular”.

Otra parlamentaria con baja asistencia fue la RN por Antofagasta, Paulina Núñez, quien solamente acudió a 84 sesiones (71% de asistencia). La parlamentaria estuvo ausente cerca de dos meses por encontrarse en España terminando de estudiar un magíster. A su regreso, comentó que por normativa estuvo impedida de devolver su dieta, pero que envió un proyecto de ley para que a futuro se permita.

También tuvieron baja asistencia el DC Iván Flores (74%) -quien tuvo un accidente en automóvil-, el socialista Fidel Espinoza (77%), el DC Francisco Huenchumilla (78%), y la independiente Fabiola Campillai (80%), entre otros. En total, 23 senadores tuvieron una asistencia menor al 90%. Mientras que en contraste, quienes tuvieron mejor asistencia fueron el RN José García Ruminot (99%) y la parlamentaria del FREVS Alejandra Sepúlveda (99%).

Esta situación contrasta con la Cámara de Diputadas donde se registró una mayor asistencia. Mientras en el Senado el promedio de asistencia fue de 90%, en la Cámara Baja llegó a un 97,75%.

Proyectos e intervenciones

La baja asistencia no es la única en la que Soria aparece liderando el ranking. También fue el parlamentario que menos proyectos de ley impulsó -solamente una moción durante el 2022 sobre la regulación de la extracción de áridos-, posición que comparte junto al UDI Sergio Gahona.

Este último dijo que “tengo en la Cámara Baja, de mi periodo anterior como diputado, muchos proyectos presentados y finalmente muy pocos llegan a término. Me dediqué al proyecto de ley de autismo, y esa fue mi gran dedicación del 2022 que lo sacamos adelante”, agregando que no tiene mucho sentido para él impulsar gran cantidad de proyectos de ley, pues “la mayor parte queda en nada, yo prefiero consolidar los de la Cámara Baja”. Además, Gahona recalcó que durante sus dos periodos como diputado presentó en total 224 proyectos de ley y que es uno de los coautores de la ley publicada que “promueve el derecho a la protección de la salud de personas del espectro autista y condiciones similares del neurodesarrollo”.

Soria, por su parte, dijo que “he decidido concentrar mi trabajo parlamentario en impulsar la rápida aprobación de los cientos de proyectos de ley que se encuentran pendientes y atrasados, antes de seguir sumando iniciativas que finalmente no suelen ser siquiera estudiadas y que solo abultan artificiosamente las estadísticas del Congreso Nacional”.

Otros parlamentarios con baja cantidad de proyectos de ley fueron el PPD Ricardo Lagos Weber y el comunista Daniel Núñez ambos con 3 mociones, Campillai con 5 y el republicano Rojo Edwards con 6. En contraste, el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán fue el que mayor cantidad de proyectos de ley impulsó, con un total de 48 mociones. De éstas, solo 4 terminaron sus trámites legislativos y han sido promulgadas y publicadas como leyes. Chahuán dijo que en sus 17 años como legislador “soy el parlamentario que más proyectos de ley ha presentado en la historia de Chile desde 1810. Pedí el récord a la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchos proyectos han sido recogidos por los distintos gobiernos. Es vital ejercer la labor parlamentaria y eso implica no solamente la presentación de proyectos de ley. Esa es nuestra función y nuestro trabajo”.

Según Chahuán, en el ranking aparece él con 811 proyectos, seguido por Alejandra Sepúlveda del FREVS con 730 y el exdiputado UDI Javier Hernández con 682, y recalcó que 76 proyectos con su firma han sido publicados como leyes.

En cuanto al número de intervenciones, el RN Rafael Prohens lidera como uno de los que menos intervino, con solo 9 alocuciones. La Tercera PM le consultó por sus razones, pero Prohens no quiso hablar. Soria aparece detrás con un total de 10 intervenciones. En tercer lugar está el Evópoli Sebastián Keitel con 14.

Por el contrario, el legislador que más veces habló en sala fue Fidel Espinoza, representante de Los Lagos. En el registro aparecen 128 intervenciones, seguido por Chahuán con 102, el UDI Juan Antonio Coloma con 101, y el demócrata Matías Walker junto al gremialista Iván Moreira con 100 veces cada uno. Espinoza dijo que “las intervenciones son fundamentales para el desarrollo del trabajo parlamentario. Muchas guardan relación con la relación que tengo con el territorio, llego a plantear las problemáticas de allá”.

Dentro de los parlamentarios viajeros, Gahona fue el que más ocasiones salió del exterior. Cinco veces lo hizo, teniendo como destino Argentina y Colombia para participar del Parlamento Andino. Él argumentó que este viaje es normal, y que debe asistir en su calidad de vicepresidente de la instancia. Fidel Espinoza es el segundo que más viajó, también con motivo del Parlamento Andino. En la legislatura pasada cuando Espinoza era diputado, también fue uno de los más viajeros con 7 periplos durante 4 años.

Dentro de los periplos registrados, Coloma (UDI) fue a Suiza para participar de la conducción parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio, la socialista Isabel Allende acudió a España para participar de un foro de la Fundación Once-America Latina Foal. El senador RD Juan Ignacio Latorre, en tanto, registra un viaje a Portugal para un encuentro de debate. Además hubo periplos a Uruguay, Brasil, Honduras, Panamá, entre otros.