De la miel a la hiel: el quiebre entre Codina y Ossandón que vuelve a tensionar a RN

Dos versiones para un quiebre. Así de distanciados se encuentran el senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina desde hace varios años.

La pugna entre ambos rostros reflotó por las tensiones que cruzan a su partido por la definición del candidato a la alcaldía de Puente Alto, pues Codina por ley no puede postular a una nueva reelección.

Al tener ese impedimento, es que desde RN hay dos competidores que quieren llegar al sillón municipal: Karla Rubilar -apoyada por Codina- y Felipe Ossandón -quien es impulsado el senador, quien además es su tío-. En esa disputa, las acusaciones han llegado desde ambos bandos.

“O aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad porque la candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña, ¿cómo es eso? no hay fair play ahí”, se quejó el senador en entrevista con Tolerancia Cero.

Codina, por su parte, no se quedo ahí y le respondió, desde la Moneda, al día siguiente. “Es muy injusto lo señalado y evidentemente entiendo que él esté abocado a tratar de que su sobrino, que ni siquiera obtuvo la primera mayoría en el Concejo Municipal -por primera vez en los últimos veinte años no tiene mayoría de nuestro sector-, él esté abocado en tratar de sacarlo adelante, por el vínculo que tiene muy estrecho con su hermano que ustedes pueden indagar en la prensa”.

En medio del cruce de declaraciones, RN de Puente Alto le pidió a Rubilar ser candidata a la alcaldía, por lo que decidió renunciar al puesto de coordinadora social del gabinete de Codina.

Otro de los coletazos, es que el tribunal supremo de RN decidió, por unanimidad, abrir una causa de oficio en contra del senador y del alcalde por “infracción al deber de lealtad”.

El inicio de la relación

El lazo entre ambos empieza a formarse el año 2000, cuando Ossaandón se convierte en alcalde de Puente Alto y Codina llega al municipio para hacerse cargo de las organizaciones comunitarias, es decir, el brazo político del alcalde en la comuna.

En medio de eso, la dupla decidió que Codina fuese el sucesor de Ossandón. Sin embargo, conocedores del diseño de ambos para cumplir con ese objetivo, señalan que Ossandón zanjó que tuviera un paso previo antes de llegar al sillón municipal. Por lo mismo, definieron que Codina tuviera un periodo como concejal, ejerciendo dicho cargo entre 2008 y 2012. Así, Codina se transformó en el “delfín” de Ossandón, término que es comúnmente utilizado en política para hablar de aquellas figuras que son potenciadas por rostros con un mayor tonelaje político.

Posteriormente, Codina se sumó a la carrera por la alcaldía y el 28 de octubre de 2012 se transformó en el sucesor de Ossandón. La relación, en ese minuto, ya estaba viviendo sus últimos episodios, pues desde el primer periodo -y especialmente a contar del segundo- el quiebre entre ambos ya era una realidad.

La buena relación entre ambos era evidente y así se mantuvo por varios años. En 2016, por ejemplo, Codina sostuvo, en entrevista con El Mercurio, que con Ossandón “tenemos mucha sintonía, comparto su visión de que las autoridades tengan ‘calle’, combatan los abusos y estemos al servicio de la gente, lo que a veces tenemos son diferencias de opinión en la forma, en cómo dice las cosas”.

Las versiones del quiebre

Según la versión de cada lado, el quiebre se produjo en distintas fechas. Fuentes de la municipalidad aseguran que fue en 2016 cuando se produjo un antes y un después. En ese año, en medio de su cuenta pública, el recién asumido alcalde Codina lanzó dardos contra su exesposa, Najel Klein, lo que molestó a Ossandón debido a que ambos son cercanos.

Desde el entorno de Codina, sin embargo, aseguran que la fractura entre los dos fue cuando al senador se le formalizó por tráfico de influencias, por su intervención a favor de la empresa de uno de sus hijos en el marco de un millonario negocio de extracción de áridos en el Río Maipo. En esa causa, Ossandón terminó siendo sobreseído en 2022.

Quienes han podido conversar con el alcalde sobre el asunto, señalan que Codina se enteró del tema cuando fue a dar su versión a la fiscalía. Además, agregan las mismas fuentes, que lo que “indignó” al jefe comunal fue enterarse del supuesto vínculo de uno de los hijos de Ossandón con la empresa que realizaba las extracciones.

Cercanos a Codina añaden que la relación con el senador “terminó distanciándose más” cuando el alcalde decidió empezar a desvincular a funcionarios de la municipalidad cercanos al parlamentario.

Lo anterior, es refrendado desde el entorno del parlamentario. Desde esta verada señalan que el primer periodo de Codina (2012-2016), fue “todo en paz”, pero en el segundo mandato, acusan, empezaron los despidos y al interior del municipio asomaron dos bandos: “Ossandonismo” y “Codinismo”. “Había una diferencia de estilos”, aseguran testigos de la quebrada relación.

Desde el denominado “ossandonismo” afirman que la motivación de Codina para desvincular a funcionarios fue “para sacarse la sombra” del senador. Desde el entorno del alcalde, en tanto, aseguran que la razón que tuvo fueron las frecuentes ausencias que registraban dichos funcionarios.

Desde el bando del senador, además, tienen diversas acusaciones del estado actual de la comuna. Señalan, por ejemplo, que hay 11 mil millones en déficit, suciedad en la vía pública y pocas áreas verdes.

En la municipalidad se defienden señalando que se han duplicado los metros cuadrados de áreas verdes y que en cuanto a la tarea de la limpieza de la comuna, hoy operan más camiones que en la administración de Ossandón.

En el entorno del senador aseguran que el quiebre es “irreversible”, mientras que los cercanos a Codina transmiten que el alcalde tiene disposición para recomponer relaciones, aunque el contacto que tiene con el Ossandón, agregan, es prácticamente nulo.

La disputa por Puente Alto, en todo caso, continuará. Ossandón irá el próximo lunes a hacer sus descargos a la comisión política de RN.