Colo Colo tiene nuevo técnico: ByN llega a un acuerdo con el argentino Gustavo Alfaro

Buenas noticias para Colo Colo. Después de varias semanas de sufrir portazos de distintos entrenadores de renombre, como Luiz Felipe Scolari y José Néstor Pekerman, los albos por fin tendrán nuevo DT.

Según averiguó La Tercera, se trata de Gustavo Alfaro (57 años), quien estaba en carpeta en un principio, pero que luego declinó la propuesta cuando el Cacique priorizó la llegada de Felipao, según la información que emanó desde el Monumental.

Sin embargo, tras las últimas negativas sufridas, Colo Colo volvió a tomar contacto con el argentino, que hace tres meses dirigía a Boca Juniors. Y, según apuntan conocedores de la operación, ya existe un acuerdo para que el ex campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal se haga cargo del cuadro de Macul. Aníbal Mosa viajó durante el viernes a Buenos Aires en la búsqueda de técnico. Dialogó con Heinze, ex estratega de Vélez quien le manifestó que no estaba dispuesto a venir a Chile.

El único problema que hay es que Alfaro, cuentan en su entorno, está con cuarentena en Miami, debido al coronavirus. Eso sí, le queda una semana. Y como desde el miércoles se cerrarán las fronteras en Chile, el técnico no tiene fecha de llagada todavía.

El DT transandino dirigió durante la temporada 2019 a Boca Juniors. En la bacan Xeneize se consagró campeón de la Supercopa Argentina de 2018 al vencer por penales a Rosario Central. Terminó segundo en la Superliga Argentina bajo River Plate. Con los Millonarios también perdió las semifinales de la Copa Libertadores. No fue renovado.