¿Cómo podría terminar la guerra en Ucrania? Cinco factores determinarán el resultado

La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin no está saliendo como estaba previsto hasta ahora, según los estrategas militares, ya que Rusia se enfrenta a una resistencia armada más dura de lo esperado y a duras sanciones occidentales.

Esto plantea la pregunta, ¿qué sigue?

Aunque las predicciones son casi imposibles, los estrategas militares se centran en varios factores para obtener pistas, como el rendimiento de los ejércitos sobre el terreno y el impacto de las sanciones.

Una cosa que está quedando clara es que la actuación de los militares rusos, que hasta el momento está proporcionando a Putin una revisión de la realidad, potencialmente entregue un abanico de resultados. “Cada día que los ucranianos no pierden, ganan políticamente”, dijo Michael Clarke, exdirector del Royal United Services Institute, un instituto de investigación de Londres. “Y el costo político para él aumenta cada día”.

Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios bélicos en el King’s College de Londres, no cree que los rusos consigan instalar un gobierno títere en Ucrania. “No pueden ocupar todo el país”, dijo. “Un gobierno títere en Kiev no respaldado por las armas rusas no tendría ninguna legitimidad y no sobreviviría”.

Eso probablemente dificultará que Putin declare la victoria de forma convincente. James Sherr, investigador principal del Instituto de Política Exterior de Estonia, predijo que Putin no dará el paso racional de buscar una salida, sino que “doblará la apuesta”.

He aquí cinco variables que, según los analistas militares, podrían determinar el curso de la guerra:

Un oficial del Centro Conjunto de Control y Coordinación (JCCC) inspecciona una casa dañada tras un reciente bombardeo en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 3 de marzo de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Las fuerzas invasoras

Los analistas militares occidentales se han mostrado sorprendidos por la mala actuación de las fuerzas rusas durante los primeros días de la invasión. Esperaban que un Ejército modernizado durante más de una década sofocara la primera fase de la resistencia ucraniana con bastante facilidad.

Pero Rusia no ha llevado a cabo una operación militar que combine diferentes ramas del Ejército desde que los soviéticos invadieron Afganistán en 1979, y eso no fue tan complejo.

“A todos nos ha sorprendido que este nuevo Ejército ruso se parezca al antiguo Ejército Rojo -no muy bien entrenado, no muy bien dirigido, con una logística realmente pobre-, lo que implica o bien un gran falla de planificación o una gran subestimación del enemigo”, dijo Clarke, antiguo director del Royal United Services Institute.

La Fuerza Aérea, la Marina y la fuerza nuclear de Rusia se han modernizado parcial o totalmente, dijo, pero el Ejército parece no haber superado las debilidades del pasado.

“Los rusos aprenderán”, dijo Richard Shirreff, excomandante militar adjunto británico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. “Aprenderán por las malas, al ser asesinados, que tendrán que coordinar su ofensiva de todas las armas de una manera mucho más profesional de lo que han hecho hasta ahora”, dijo, refiriéndose a su capacidad de reunir diferentes elementos de la operación.

Es posible que Moscú haya restringido deliberadamente su campaña al principio de la guerra, esperando una resistencia mucho menor de la que ha encontrado. Podría continuar con esas tácticas, esperando agotar finalmente a la oposición.

El escenario más probable, según algunos analistas militares, es que los rusos utilicen una potencia de fuego significativamente mayor para adentrarse en Ucrania, sitiando ciudades o utilizando armamento pesado contra ellas.

“Esto hará que Putin arremeta, que se ensañe de verdad, que utilice fuego indiscriminado y artillería masiva en zonas urbanas y que aplaste las ciudades ucranianas, y la consecuencia será un terrible costo en víctimas humanas”, predijo el general Shirreff.

Esta imagen, tomada de un vídeo difundido por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, muestra un edificio de apartamentos dañado que, al parecer, fue alcanzado por un bombardeo en Chernihiv el 3 de marzo de 2022. - Nueve personas murieron y cuatro resultaron heridas después de que las fuerzas rusas atacaran zonas residenciales, incluidas escuelas, en la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania, dijo el gobernador local el 3 de marzo. (Foto por Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP)

Las fuerzas defensoras

Hasta ahora, las fuerzas ucranianas han aprovechado al máximo sus recursos militares frente a un adversario más grande y avanzado.

El lento avance de Rusia es “ante todo un testimonio del valor y la tenacidad del ejército ucraniano y de los voluntarios, que están luchando de forma increíble e impresionante bien”, dijo el general Shirreff. La moral es un factor enorme en la guerra, añadió, y los ucranianos creen que tienen la fuerza moral.

La determinación declarada del Presidente Volodimyr Zelensky de permanecer en el cargo ha ayudado a sostener la campaña ucraniana. Sus apariciones en las redes sociales -junto con los videos de la resistencia de los ucranianos de a pie- han ayudado a Kiev a ganar simpatías en su país y en Occidente. Sin embargo, Rusia ya ha empezado a atacar las antenas de telefonía móvil y las torres de televisión para impedir la difusión de esa información.

Cuanto más tiempo pueda resistir el Ejército formal de Ucrania más aumentarán los problemas de Putin, según los analistas militares.

La mayoría de los analistas creen que el Ejército ucraniano caerá tarde o temprano. Está luchando con todo lo que tiene todo el tiempo, sin descanso. Rusia puede seguir reforzando su frente con nuevas tropas.

La pregunta es ¿qué pasará entonces? La suposición común es que Moscú tratará de instalar un gobierno obediente en Kiev, dejándole la gestión del oeste del país, mientras se anexiona una gran parte del país al este del río Dnipro.

Una posibilidad es que el Ejército formal de Ucrania se deshaga y se inicie una insurrección. Los analistas dicen que esperan que las naciones occidentales apoyen una insurgencia de este tipo, como Estados Unidos apoyó la resistencia a la ocupación soviética de Afganistán en la década de 1980.

Si se materializa una insurgencia fuerte, Rusia podría necesitar dedicar muchas más tropas para combatirla. Las estimaciones de los expertos sobre el número de tropas que se necesitarían para controlar y ocupar una Ucrania rebelde superan los 500.000 efectivos. “Putin no tiene eso, y se quedará sin gente, y se convertirá en una reedición del Afganistán soviético”, dijo el general Shirreff.

Vista de los graves daños en la zona residencial de Borodyanka, en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 3 de marzo de 2022, tras un ataque ruso. (Twitter/StahivUA via AP)

La respuesta occidental

Los gobiernos occidentales han descartado la implicación militar directa en Ucrania, incluida la posibilidad de una zona de exclusión aérea que les haría entrar en conflicto directo con la Fuerza Aérea rusa. En su lugar han optado por el envío de armas para ayudar a los ucranianos a defenderse y han reforzado el número de tropas en los países más orientales de la OTAN.

Según los analistas, existe la posibilidad de que Rusia intente cerrar la frontera entre Ucrania y Polonia para impedir la entrada de armas occidentales, lo que aumentaría el riesgo de que el conflicto se extendiera a los países de la OTAN, entre los que se encuentra Polonia.

La mayor arma desplegada por los países occidentales ha sido una serie de sanciones económicas dirigidas a la economía rusa y a elementos de su liderazgo. Las sanciones se han dirigido al Banco Central de Rusia, a los bancos comerciales y a los líderes políticos y empresariales. Los rusos han hecho largas filas en los bancos para retirar dinero, y es probable que la inflación se dispare. Muchos rusos se verán en apuros económicos.

Las sanciones pueden aumentar o disminuir en función de las acciones de Rusia. No son gratuitas para Occidente. Es probable que intensifiquen un problema de inflación ya existente, y si Rusia toma represalias cortando el suministro de energía, podrían provocar un racionamiento de electricidad en Europa.

Sherr, del Instituto de Política Exterior de Estonia, no espera que estas medidas hagan cambiar de opinión a Putin. “Putin y la gente que le rodea, al menos la gente de política y seguridad que le rodea, nunca se han plegado a la lógica de las sanciones”, dijo.

Por el momento, parece haber un amplio apoyo popular en Occidente a Ucrania, cuyo pueblo se considera víctima de una guerra injustificada y no provocada. Eso podría reforzar las manos de los gobiernos a la hora de mantener las medidas. Sin embargo, con el tiempo, esa unidad podría erosionarse ante las dificultades económicas.

Cualquier paz ambigua impuesta a Ucrania por Moscú podría dejar a Occidente debatiendo cómo calibrar cualquier levantamiento de las sanciones. Algunas podrían levantarse rápidamente, pero otras, como las impuestas a los dirigentes rusos, podrían ser más complicadas en caso de posibles juicios por crímenes de guerra.

Los analistas señalan que un país que podría influir más en Rusia es China, cuyos líderes probablemente estén preocupados por la perspectiva de una escalada militar.

La reacción interna rusa

Esta es una gran incógnita. No sólo es difícil para los occidentales leer a la opinión rusa, sino que es difícil saber qué efecto tiene en la toma de decisiones en Moscú, especialmente en un presidente que se considera cada vez más aislado y fuera de contacto.

La mayoría de los rusos se informan a través de emisiones televisivas censuradas, por lo que muchos creerán que las dificultades económicas que sufren no son culpa de su gobierno, sino de Occidente.

Las autoridades rusas han reprimido las manifestaciones contra la guerra. Ya hay algunos signos de inquietud entre las élites rusas cuyo estilo de vida de lujo que han disfrutado en Occidente se ve ahora amenazado. Que a Putin le importe es otra cuestión.

“No me cabe duda de que esto es inquietante, incluso aterrador, para algunas personas importantes de la propia Rusia”, dijo Sherr.

Las dificultades económicas que ya han surgido socavan un pilar de la presidencia de Putin: el haber llevado la estabilidad a un país que fue caótico en la década de 1990 bajo su predecesor Boris Yeltsin.

Además, cualquier campaña larga contra una insurgencia en Ucrania costaría la vida de muchos soldados rusos, un factor que en el pasado ha agitado incluso a elementos conservadores de la población que normalmente apoyarían a Putin.

“Putin no tiene tiempo indefinido para resolver esto”, dice Freedman, del King’s College. “Las dificultades económicas están empezando a notarse ahora. No puede dejar que esto se prolongue durante semanas y meses, que es el tiempo que pueden durar los asedios, por no hablar de las insurgencias. Así que el tiempo es un verdadero problema para él”.

Una vista aérea muestra un edificio residencial destruido por los bombardeos, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el asentamiento de Borodyanka en la región de Kyiv, Ucrania 3 de marzo de 2022. Foto tomada por dron. (REUTERS/Maksim Levin)

Conversaciones de paz

Rusia y Ucrania han iniciado conversaciones de paz. Muchos estrategas son pesimistas en cuanto a la posibilidad de que lleguen a una solución rápida.

Cualquier acuerdo de paz con Zelensky podría suponer una pérdida de prestigio para Putin, ya que ha calificado a la administración ucraniana, falsamente, como un grupo de neonazis. Pero un acuerdo con cualquier gobierno que instalen los rusos no tendría legitimidad ni dentro ni fuera de Ucrania.

Las variables en las conversaciones se refieren a dos objetivos rusos: la neutralidad y territorio ucraniano.

Rusia se anexó Crimea en 2014 y es probable que busque la aceptación de Ucrania. También podría tratar de absorber más territorio al este del río Dnipro.

Es posible que Rusia intente “dividir Ucrania en partes y dejar sola a Ucrania occidental”, dijo Angela Stent, especialista en asuntos de Rusia en la Universidad de Georgetown. Pero como eso dejaría en Kiev a un gobierno de tendencia occidental que Putin ha calificado previamente de ilegítimo, dijo, “me resulta difícil imaginarlo”.

Lo más probable, según los analistas, es que Rusia, como mínimo, busque una constitución de Ucrania que otorgue una independencia significativa al este del país, y un veto efectivo sobre la acción del gobierno ucraniano.

Los ucranianos podrían aceptar nuevas elecciones, pero el riesgo para Rusia es que, incluso en el este, no le gustaría el resultado.

Clarke dijo que un modelo de neutralidad ucraniana que podría atraer a Rusia es el de Austria en 1955. Los soviéticos se retiraron de Austria a cambio de una garantía constitucional de neutralidad que existe en la actualidad.

En lugar de persuadir a los ucranianos de que la neutralidad es una opción atractiva, es probable que la invasión endurezca la opinión en sentido contrario.

“No creo que Ucrania, después de todo esto, acepte estar indefensa”, dijo Freedman. “Pueden dar algunas garantías sobre las fuerzas extranjeras y los misiles, pero, si yo fuera ucraniano, no creo que esto me haga desistir de querer entrar en la OTAN”.