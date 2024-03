Concejala Paz Fuica revela en Fiscalía que convenio firmado por Democracia Viva inicialmente fue adjudicado a otras fundaciones

A las 11.23 horas de este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta dio inicio a la audiencia de revisión de medidas cautelares de la concejala Paz Fuica, imputada al igual que Carlos Contreras y Daniel Andrade en el marco del caso Democracia Viva, donde el Ministerio Público indaga delitos reiterados de fraude al Fisco.

Y es que desde el 12 de enero la suspendida militante de Revolución Democrática se encuentra en prisión preventiva, y dados los nuevos documentos que se han ido incorporando a la carpeta investigativa, su apuesta es quedar bajo una medida de protección menos gravosa, como la de arresto domiciliario total.

Entre los nuevos antecedentes, como expuso su abogado, se encuentra la declaración que ella misma prestó el pasado miércoles 28 de febrero por casi cinco horas, donde detalló cuál fue su rol al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y cómo fue que Democracia Viva terminó adjudicándose más de los convenios que inicialmente se había previsto.

Como se lee en la transcripción de su testimonio -al cual tuvo acceso íntegro La Tercera-, el tercer convenio de la ONG comandada por Daniel Andrade suscribe con la Seremi estaba planificado ejecutarlo en un comienzo con Fundación Fibra, y luego, como ésta desistió, con Creo Antofagasta.

Esta última, sin embargo, también declinó firmarlo. “Llegamos a Creo Antofagasta, ya que tienen basta experiencia en el área, ellos me solicitaron el detalle de los campamentos donde trabajar y desistieron de igual forma, ya que no se enfocaba en el área que ellos trabajaban (...) Al no tener asignado dicho convenio, en una de las reuniones con el seremi (Carlos Contreras) me pregunta si es posible dividir el convenio, ya que eran muchos los campamentos en los cuales trabajar; le señalé que no tenía conocimiento, por lo que le consultó a Yasna Contreras y ella a nivel central Minvu e indicó que sí era posible la división del convenio”, relató.

Así, como precisó, fue que se llegó a Democracia Viva para que, junto con Tomarte, ejecutaran el convenio relativo a Diagnósticos de Campamentos.

Paz Fuica habría jugado un rol clave en los contratos otorgados a la Fundación Democracia Viva.

“Se tomó la opción de dividir el convenio, y en nuestras planillas las fundaciones con menos carga laboral y presupuestaria eran la fundación Tomarte y Democracia Viva. Tomé contacto con Paulina Cabrera, quien era la jefa del área de Proyectos de Democracia Viva y le comenté que existía la posibilidad de asignarles un nuevo convenio. Se comentó mucho sobre un whatsapp que le envié donde le señalo que yo ya había conversado con Daniel Andrade, el cual me derivó con ella, y le digo que me “siga la corriente”, esto ya que se encontraban viendo la viabilidad de trabajar el convenio. Y en la fundación Tomarte tomé contacto con Kelly Betancourt, informándole lo mismo”, rememoró.

Su rol en la Seremi y dudas sobre su contratación

De acuerdo con los antecedentes aportados por Fuica, trabajó en la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde 16 de agosto del 2022, hasta fines del mes de febrero del año 2023, desempeñándose como analista social. Eso sí, el contrato de prestación de servicios lo suscribió en octubre de 2022.

“Mis funciones dentro del contrato de prestación de servicios consistía en asistir a las actividades de terreno, realizar informes, contacto con dirigentes, apoyo a las actividades de la fundación y el cumplimiento de las actividades del convenio asignadas a la fundación. No obstante, dentro de la Seremi también cumplí labores ajenas al contrato de prestación de servicios, como la gestión administrativa de los convenios, apoyo y acompañamiento a mesas técnicas del equipo de Serviu, asistir a las actividades de todas las fundaciones en terreno, elaboración de minutas a solicitud del seremi Carlos Contreras, apoyar en todo lo que requiriera la jefa regional de Asentamientos Precarios, Yasna Contreras, haciendo el nexo con el Programa Campamentos y Planes y Programas de la Seremi, a cargo de Alfonso Legunda, ya que no existía buena relación entre ambos”, contó.

Descartó, en ese sentido, haber formado parte de las decisiones más relevantes. “Respecto a las decisiones que se tomaban por parte de la Seremi, yo por mi experiencia en el programa, ya que me encontraba trabajando en terreno, le daba mi opinión a Carlos Contreras; sin embargo, las decisiones las tomaba él en conjunto con su círculo de confianza y las respectivas jefaturas de las áreas correspondientes”, sostuvo.

Desde un inicio se le indicó que su remuneración se pagaría con cargo a los convenios con fundaciones, a lo que no se opuso dado que había antecedentes de que se trabajaba bajo dicha fórmula. Solo pidió, como indicó, que esto no se hiciera con cargo a Techo o Campamentos de Ideas, dado que había trabajado con ellas previamente.

Sin embargo, a fines de enero de 2023 se encendieron alarmas respecto de eventuales irregularidades en su contratación. “Tomó contacto conmigo vía WhatsApp Daniela Mateluna, quien me indica que me quiere comentar una situación grave respecto de mi contratación, por lo que me llamó telefónicamente y me dice que chequearon la información que yo les di la vez que nos reunimos en Santiago respecto a mi manera de contratación y me indicó que chequearon dicha información con su jefatura y me sugería que cesara mis funciones, ya que estaba asumiendo responsabilidades que no corresponderían acorde a mi contrato de prestación servicios”, manifestó.

Paz Fuica junto a Carlos Contreras. Foto: Instagram.

Por lo mismo, dijo, tomó contacto con el entonces seremi, quien le aseguró que solicitaría una auditoria al proceso de contrataciones tanto del programa asentamientos precarios como con la Seremi.

“Luego de conversar con Carlos y las acciones que él tomó, siguió existiendo preocupación en mí dado que existían diversos reclamos y aprensiones en el Serviu, debido a los roles de cada equipo y además la manera de contratar y diversos cuestionamientos a dicha gestión, por lo que decidí presentar mi renuncia, ya que no quería tener problemas debido a mi rol público. Le señalé a Carlos Contreras que iba a cesar mis funciones a mediados del mes de febrero del año 2023, lo cual se materializó a fines de febrero del año 2023″, aseveró.

Si bien reconoció que siguió en contacto con Contreras, detalló que esto fue en su rol de concejala. Hizo presente, asimismo, que “nunca firmé ningún tipo de documentación formal, ya sean memos, oficios, autorizaciones de pago, ni tampoco fui parte de alguna decisión importante respecto a los convenios, ya que ese tipo de decisiones finalmente las tomaba la jefa Yasna Contreras en conjunto con el seremi Carlos Contreras y los jefes de área pertinentes, tales como Jurídica, Finanzas, Planes y Programas, en conjunto con Serviu. La documentación que emana de la Seremi pasó siempre por Felipe Gordillo (jefe de gabinete del seremi) o Gabriela Muñoz, que eran parte del equipo de confianza del seremi”.

Aclaró, en ese sentido, que cuando envió el mail donde señala que ya se habían cerrado los convenios con determinadas fundaciones, eso fue previa revisión de las jefaturas y los organismos encargados.

Relación con Pérez, Contreras y Andrade

¿Cómo llegó Fuica a esa posición? Según indicó, nunca mantuvo relación de amistad con ninguno de los implicados en el caso. Sí, reconoció, tenía cercanía con Catalina Pérez y Carlos Contreras, aunque siempre por la militancia común que mantenían y el trabajo que habían realizado, lo que le favoreció encontrar nuevos trabajos.

Así, cuando llegó a la Seremi, como se desprende de su declaración, fue porque Contreras la llama tras haber sido parte del equipo de la mencionada diputada, pero para comentarle sobre un puesto en Desarrollo Social.

“Encontré una oferta laboral acorde a mis aptitudes en la Seremi de Desarrollo Social, esto en el mes de julio del año 2022, esto me lo comentó Carlos Contreras (...) Al comentarme dicha opción laboral, nos reunimos a almorzar para conversar la posibilidad de obtener un puesto dentro de mis capacidades dentro de la Seremi de Desarrollo Social; sin embargo, me encontraba buscando opciones, Carlos de igual forma me comentó que se iba a ampliar el espectro respecto del trabajo en campamentos y que posiblemente se abrirían otras opciones de trabajo”, relató.

Audiencia de formalización de la concejala Paz Fuica en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Foto: Camilo Alfaro/ Agencia Uno.

Luego de eso, continuó con su relató, tomó vacaciones aunque recibió una “oferta” de Daniel Andrade, quien le envía el ya público mensaje donde se leía: “Te tengo un proyecto que involucra lucas”. Como aclaró, en ese mensaje se precisa lo del dinero dado que ella anteriormente había desempeñado labores sin recibir remuneraciones.

“(Andrade) Me comenta que había tomado contacto con Carlos Contreras y que le había comentado, tal como me había dicho a mí, que se iba a ampliar el tema de las fundaciones, por lo que Daniel me ofreció un cargo dentro de la fundación Democracia Viva, sin detallarme un perfil determinado. Le digo que lo voy a pensar, ya que me encontraba analizando ofertas, y de regreso de mis vacaciones me junto nuevamente a conversar con Carlos Contreras, y ante todas las opciones tomé la decisión de trabajar dentro del Minvu”, comentó.

Evidenció, asimismo, que siempre mantuvo una buena opinión del trabajo de Contreras, aunque lo tildó de “temerario”. Aquello, como detalló, porque no siempre seguía recomendaciones y mantenía información bajo reserva.

“Carlos Contreras siempre manifestó un gran compromiso con su trabajo, pero tenía un actuar temerario en el sentido que siempre manifestó que contaba con las aprobaciones y vistos buenos de su jefatura directa, pero no siempre hizo caso a las recomendaciones que se realizaron a nivel regional por parte de la jefa del Programa y el equipo del cual formaba parte. En ese sentido, si bien tenía una cercanía al trabajo de campamentos, no siempre me aportó toda la información que él tenía de nivel central, como son conversaciones con gente de las fundaciones o contrataciones que realizó para la Seremi. Yo me enteraba cuando las personas ya llegaban a prestar servicios”, sinceró.