Corte escucha alegatos de la “bebé reno chilena” y se prepara a zanjar esta historia en que la influencer Miau Astral fue denunciada por acoso

A las 10.37 de este miércoles comenzaron los alegatos en la Novena Sala de la Corte de Apelaciones por el recurso de protección interpuesto por Sergio Infante contra Consuelo Ulloa, influencer conocida como Miau Astral.

El caso tomó ribetes públicos, ya que en los propios pasillos de tribunales se daba cuenta de que el caso se parecía mucho a la serie “Bebé reno”, de Netflix, que narra la historia de un sujeto y una mujer que le escribe cientos de correos.

En la acción constitucional, que fue presentada en marzo y declarada admisible en abril, el denunciante alega que fue acosado, hostigado y perseguido por la mujer, a quien conoció en la aplicación de citas Bumble el 22 de octubre de 2023.

Ulloa, una socióloga que se dedica a la lectura del tarot, e Infante, licenciado en Música y artista visual, tuvieron un par de citas durante el año pasado, hasta que él le manifestó que no buscaba una relación seria. De ese momento en adelante, sostiene él, las interacciones cambiaron de tono. Infante afirma que recibió un sinnúmero de correos electrónicos, varios de ellos con un tono violento y amenazador. Ahí fue cuando le señaló que realizaría una “funa” ante sus más de 40 mil seguidores de Instagram, lo que se materializó el 11 de diciembre de 2023.

“Si se llegó a esta instancia es porque estamos ante una persona que me acosó durante meses. En primera instancia este recurso se interpuso para que esta persona dejara de acosarme. Una vez que la Corte acogió el recurso esta persona siguió acosándome, se inventó nombres falsos y siguió el acoso”, comenta Sergio Infante a La Tercera. “Espero que se siente un precedente para que otras víctimas tomen la iniciativa de denunciar a sus acosadores”, agrega.

Independiente del resultado en el tribunal de alzada, el músico dice que está estudiando querellarse contra la mujer. Dicha acción judicial sería en forma colectiva, ya que ha tenido contacto con otros cinco sujetos que también habrían sido víctimas de acoso por parte de la astróloga. En primera instancia, comenta una de sus abogadas, Ximena Aguirre, el delito sería injuria y calumnias. Sin embargo, especifica que podrían haber otros delitos involucrados en el caso.

Infante dice que desde que el caso fue publicado por este medio, el 30 de mayo, la mujer no volvió a escribirle.

Los alegatos

En la antesala de los alegatos, la abogada señaló a este medio: “Interpusimos este recurso en favor de nuestro representado en relación a la vulneración de derechos que ha estado causando Miau Astral, su nombre es Consuelo Ulloa, y lo que buscamos es restablecer el imperio del derecho. Que la Corte reconozca que hay vulneración de los derechos fundamentales que están amparados por la Constitución y que eso se restablezca en el orden correcto”. En ese sentido, dijo que solicitarían que la mujer sea condenada en costas.

El abogado de Ulloa, Álex Carocca, presentó sus alegaciones vía Zoom. Así las cosas, Miau Astral no se hizo presente en los tribunales de justicia durante esta jornada.

El abogado Gonzalo Sánchez, en representación de Infante, fue quien presentó los alegatos frente a los jueces José Rodríguez, Erika Villegas y Jorge Oyarzo.

Sánchez relató los hechos, acusando “acoso, hostigamiento y funa social”. En ese sentido, dijo que Ulloa se creó correos con nombres inverosímiles, como Sebastián Piñera o Napoleón Bonaparte. El abogado pidió que se eliminen todas las publicaciones que haya hecho la influencer contra su representado, que no haga nuevas publicaciones y que no lo vuelva a contactar.

Sánchez leyó correos que habría enviado la denunciada una vez que el hombre puso fin a la corta relación, donde le señalaba que “debería ir a terapia”, que “sus hijos no eran de él” y que era un “cobarde de mierda”. En sus planteamientos, también se abordó una entrevista que la tarotista dio con el periodista Julio César Rodríguez para un canal de YouTube, donde, dijo, se profundizó en las denostaciones.

La Tercera alcanzó a estar presente en la parte de los alegatos de los abogados de Infante. Sin embargo, el tribunal nos solicitó salir de la sala para la respuesta del abogado de Ulloa, debido a la reserva de la causa.

Ulloa, consultada por este diario, señaló vía WhatsApp: “Por orden de mi abogado no podemos decir nada. La audiencia fue el día de hoy y estamos esperando el fallo”.

Según dijo la abogada de Infante, la resolución podría estar máximo dentro de dos días. Aquello también podría ocurrir durante esta tarde, comentaron. En caso de no obtener los resultados que buscan, dijo, podrían acudir a la Corte Suprema.

“Su entrevista fue un lavado de imagen”

Infante es crítico de lo que fue la entrevista que Ulloa dio a Julio César Rodríguez, que fue publicada el 10 de junio. En esa conversación ella negó todas las acusaciones.

“Creo que se ha generado todo un revuelo demasiado agrandado respecto a algo que no tiene un sentido real a nivel jurídico (…). Se ha dicho que prácticamente soy una sicópata. Para mí ha sido terrible visualizar lo que se ha dicho en los medios de comunicación, cómo se me ha tratado. Las cosas que se han dicho sobre mí han sido muy terribles y muy traumáticas”, aseguró esa vez la mujer.

Infante dice que esa conversación fue “un lavado de imagen”. “La entrevista con Julio César fueron puras mentiras, no dijo ninguna verdad. Trató de justificar el acoso que ejerció por meses hacia mí. Me pareció patética, tanto por parte de ella, como por parte del entrevistador. Me pareció más un lavado de imagen que una entrevista, no hubo ninguna contrapregunta. Se le permitió hablar a ella en base a mentiras”, comentó el músico.