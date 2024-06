Miau Astral responde a acusaciones de acoso y niega uso de cuentas falsas: “No he escrito ninguno de esos correos”

A fines de mayo, La Tercera dio a conocer el caso judicial que involucra a la influencer Consuelo Ulloa, conocida como “Miau Astral”, contra quien el músico Sergio Infante presentó un recurso de protección tras acusarla de acoso.

Tal recurso fue declarado como admisible por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que Infante denunciara haber sido objeto de funas y acoso -mediante decenas de correos electrónicos- por parte de la mujer, a la que conoció a través de una aplicación de citas. Un caso que para varios jueces se asemeja a lo que aborda la serie de Netflix “Bebé Reno”, de Richard Gadd, que trata sobre una “stalker”.

El recurso de protección indica que, tras un par de citas, la mujer le mencionó a Infante un viaje que ella había planeado durante meses a México, con intenciones de radicarse allí, pero que su destino dependía “totalmente” del músico, ya que, asegura su abogada, “si él le decía que se quedara, ella se quedaría por él”.

La abogada del artista agregó que “ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario” y que él le había expresado “que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”.

Luego de que la influencer le enviara una gran cantidad de correos en un solo día en los que “insistía en la idea de volver a tener una relación”, Infante le habría pedido “respetar su espacio”. Tras esto, dice el escrito, el tono de los correos -en los que incluso se cambió el nombre, según la acusación- dejó de ser persuasivo y pasó a ser violento y ofensivo. Asimismo, cumplió su promesa de “funarlo” en redes sociales, aprovechando la gran cantidad de seguidores que tiene como influencer.

La mujer habría denunciado en redes sociales que el músico era un “maltratador de mujeres, comentario que llego a los familiares directos de él y tuvo que cambiar la privacidad de sus redes en virtud del hostigamiento del cual estaba siendo objeto”.

Asimismo, habría creado cuentas falsas de redes sociales para escribirle a los familiares de Infante y a apoderados de sus hijos, donde insistía en que se trataba de un “maltratador de mujeres” y de un “drogadicto peligroso”.

La respuesta de “Miau Astral”

Más de una semana después, la influencer contó su verdad en una entrevista con Julio César Rodríguez, a través del canal de YouTube Somos Yuly, donde afirmó e indicó que lo que más la ha afectado es el trato mediático que se le ha dado al caso.

“Creo que se ha generado todo un revuelo demasiado agrandado respecto a algo que no tiene un sentido real a nivel jurídico (…) se ha dicho que prácticamente soy una sicópata, etc., etc. Para mí ha sido terrible visualizar lo que se ha dicho en los medios de comunicación, cómo se me ha tratado. Las cosas que se han dicho sobre mi han sido muy terribles y muy traumáticas”, indicó Consuelo Ulloa.

Agregó que tras, efectivamente, conocer a Infante a través de una aplicación de citas, la relación con el músico fue más extensa de lo que afirma el hombre: “Empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses”.

Ulloa manifestó que esto sucede cuando se encontraba de duelo y depresiva por la muerte de su mejor amiga, y que en ese momento Infante comienza a visitarla en su casa y se comienza a generar una relación afectiva. “Esta persona fue a mi casa a cuidarme. Esta persona, durante la vinculación que nosotros tuvimos me alimentó, me cuidó, me escuchó, me aconsejó, estuvo preocupada de que yo no me hiciera nada, de que yo estuviera bien”, relevó.

Sobre las palabras de Infante, que asegura que solo la vio en un par de oportunidades, Ulloa asegura: “Eso no es verdad, nosotros nos vimos muchas más veces y la vinculación fue mucho más tiempo que las tres veces que él declara”.

“Nosotros conectamos muchas veces durante el día, me iba a ver en el almuerzo, a la hora de once, me iba a ver entremedio de mi propio trabajo (…) Estuvo muy presente y pendiente de mí durante dos meses, aproximadamente”, agregó.

“Lo que me parece más confuso es que esta persona se involucró muchísimo conmigo, esta persona se involucró al punto de aconsejarme si era bueno cambiarme de casa o no, qué cosas yo podía hacer después, cuáles eran los horizontes que yo iba a tomar, cuáles eran las resoluciones”, añade.

Agregó que Infante, en esos meses, le hablaba constantemente por chat. “Tuvimos muchos encuentros muy significativos para mí, donde él demostró mucho cariño, mucha preocupación. Me dijo, te quiero hacer feliz, quiero estar contigo (…) Me dijo una montonera de cosas que, de un día para otro, él se deshizo de todas estas cosas y el final de vínculo fue muy violento, porque él terminó echándome a mi la culpa de todo lo que él había dicho”.

Indicó que Infante le dijo que la amaba y luego se retractó. “Me dijo que lo había sentido en el momento, que no era algo que fuera real, me dijo que yo había tergiversado las cosas”. “Yo no entiendo por qué negar algo que efectivamente pasó”, sostuvo.

Agregó que Infante empezó a “aparecer y desaparecer” y que le hizo un “tratamiento de silencio”, en que la bloqueaba por una semana en redes sociales y luego le hablaba.

“El fue muy ambivalente en la forma en que se relacionó conmigo y esos ‘apareceres y desapareceres’ a mi me desestabilizaron mucho, yo tuve que aumentar los medicamentos que ya estaba tomando por el duelo (…) y aumentar las sesiones de sicoterapia”, agregó.

“Estuvimos dos meses en eso hasta que yo decidí que esta relación ya no podía más, tuvimos una discusión y él lo cortó de forma violenta (…) y ahí desapareció”, destacó la mujer.

“Yo creo que esta persona jugó conmigo y se aprovechó de mi”, aseveró.

Miau Astral en el programa de Julio César Rodríguez.

Niega correos de acoso

Consultada por qué insistió en escribirle a Infante luego de la ruptura, Consuelo Ulloa indica que lo hace “porque no lo podía entender, me sentí completamente abandonada por esta persona y me revivió todos mis traumas de abandono que yo ya estaba viviendo”.

“Estar en un estado de duelo, donde a una persona la acabas de perder y otra persona no te puede dar una explicación coherente (…) que no te pueda decir lo que realmente quiere y lo que está sintiendo, a mi me retraumatizó completamente”, sostuvo la influencer Miau Astral.

En este sentido, sostuvo que Infante le respondió muchos de esos mensajes, que era parte de una conversación y no de un acoso.

Sin embargo, respecto de los múltiples correos que, según acusa Infante, le envió Ulloa con distintos nombres para acosarlo, la influencer negó que sean verdaderos. Aún más, emplazó a hacer un peritaje para comprobar que esos correos hayan sido escritos por ella.

“No es cierto, ¿qué razón habría? (…) No entiendo por qué tendría que hacerme cuentas de terceros para hablar con una persona (…) Yo no he escrito ninguno de esos correos, no me he hecho estos correos falsos”, aseveró.

Asimismo, negó haber escrito a los apoderados del colegio de los hijos de Infante ni a la familia de este. “Yo no sé donde estudian los hijos de esta persona, no sé cómo se llama la mamá de sus hijos”, destacó.

Consultada si se considera la “Bebé Reno” chilena, Consuelo Ulloa respondió: “Yo vi la serie, creo que está muy distante de la realidad (…) baby reno era una persona que iba a la casa, al trabajo de esta persona, hacía un montón de cosas. Yo no hice ninguna de esas cosas. Yo todos los correos que envié fue en el contexto de una relación afectiva, donde hubo consentimiento y donde hubo respuestas”.

Funa en redes sociales y autocrítica

En tanto, Consuelo Ulloa indicó estar arrepentida de haber “funado” a Infante en redes sociales, y señaló que “yo creo que esta persona me está haciendo una devuelta de mano debido a eso que yo realicé”.

En este sentido, indicó que de las cosas que se han hablado sobre ella en los medios “no hay nada comprobado, solo se ha hecho más grande porque tenemos el tren de Baby Reno funcionando en la tele”. “Ha sido muy tendencioso porque no se ha tomado el otro lado de la historia”, indicó, al calificar lo que le sucede actualmente como un “circo mediático”.

“Francamente, creo que yo no debí haber expuesto lo que había sucedido con Sergio en las redes, creo que fue un error. Lamentablemente las mujeres que exponemos las violencias que nos hacen los hombres siempre salimos para atrás. Creo que eso fue un error porque lamentablemente creo que lo que ha sucedido estas semanas no es un acto de justicia, sino que una devuelta de mano”, relevó.

“Otro error fue haber confiado en una persona que no me estaba diciendo la verdad, pero tampoco tenía la al frente mío como para poder juzgar. Yo creí todo el rato, y creo que fue un error mío haber sido muy ingenua y haber creído realmente en lo que se me estaba diciendo y no haber sido un poco más cauta, haber puesto un poco más de límites a la intensidad, por sobre todo, de esta persona”, destacó la influencer.

Sergio Infante: “No ha dicho ninguna verdad”

Por su parte, Sergio Infante, quien presentó el recurso de protección contra la influencer Miau Astral, respondió a la entrevista a través del canal de YouTube Amikas Daily, donde dijo estar “impactado” por las declaraciones de la mujer.

“Estoy impactado, no debería referirme a esto, pero de todo lo que ha dicho, no ha dicho ninguna verdad, puras mentiras”, indicó.

Tras esto, sostuvo que “no me voy a referir más a las declaraciones de Consuelo Ulloa y la causa judicial es un tema serio que está llevando mi defensa”.

Sin embargo, dijo que realizó el contacto telefónico con el canal de YouTube debido a que le interesaba “hablar sobre el rol de los medios en casos delicados como el de acoso”.

En este sentido, destacó que en lo que se refiere a Consuelo Ulloa, “aquí no hay un solo caso de acoso, son varios”, sostuvo, en referencia a otras personas que también habrían denunciado el actuar de la influencer.

“No sé si se han puesto ha pensar en el daño y la exposición que sienten las víctimas del actuar abusivo de una persona como Ulloa, en la revictimización, en la ansiedad... Ayer estuve conversando con varias de las personas que han sido víctimas de Ulloa y la ansiendad era una una sensación generalizada entre nosotros. Es heavy la ansiendad que produce ver la publicidad barata hecha con morbo como para vender”, destacó, tras criticar a Julio César Rodríguez por darle cabida en su espacio a la influencer.

Respecto de estas otras personas que se habrían visto afectadas por Consuelo Ulloa “son por lo menos cuatro que están dispuestos a hablar, vemos que hay algunas más que no quieren hablar”.

Finalmente, expresó lo importante que es que en Chile se debata una ley de acoso para hacer frente a problemas como el que lo involucra.