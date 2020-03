“Creí que estaba soñando despierto”: Zalaquett relata cómo superó la imitación de Kramer y otras ‘caídas’ políticas

“Al menos por un instante, creí que estaba soñando despierto. Me encontraba sentado en una butaca de teatro, frente al escenario, y allí estaba él: un réplica distorsionada de mí mismo, una parodia exagerada y distorsionada de mi propia persona”. Con estas palabras comienza el capítulo del libro de Pablo Zalaquett “Sí, se puede”, en el que -entre otros episodios- relata cómo enfrentó la célebre imitación que hizo durante años el humorista Stefan Kramer de él: Hablo Zalaquett.

“El imitador utilizaba además una molesta muletilla: cada dos o tres palabras, soltaba un chillido agudo, una larga seguidilla de íes, cuyo ruido hacía eco en los muros del teatro”, describe recordando la primera vez en que vio la imitación, en la Teletón realizada en diciembre de 2008.

Hoy, Zalaquett es precandidato a la comuna de Vitacura, luego de que la UDI le ofreciera en septiembre del año pasado ser candidato a gobernador, a lo que él declinó. “He sido muy feliz haciendo eso (siendo alcalde). Por eso yo sabía que algún día iba a volver”, dice. En la línea de su carrera política, también revela detalles de otros capítulos, como su negociación con Ricardo Lagos, siendo alcalde de La Florida, para llevar el Metro a la comuna; su derrota en Santiago ante la PPD Carolina Tohá el año 2012, y su triunfo en la misma comuna, en 2008, contra el exDC Jaime Ravinet.

En esta última victoria electoral, revela una anécdota que involucra al Presidente Piñera. Cuenta que iba camino a celebrar al la municipalidad, ubicada en la Plaza de Armas, cuando recibe un llamado del entonces candidato presidencial de la Alianza por Chile para preguntarle si podía asistir al lugar. Zalaquett, en medio de las negativas de algunas personas con las que estaba, decidió decirle que sí. “La paradoja es que cuando llegué al municipio, él ya estaba ahí. Es decir, fiel a su estilo, adelantándose a los hechos, me hizo la pregunta desde la alcaldía”, relata.

Pablo vs. Hablo

Cuando en 2008 Kramer presentó su personaje por primera vez, el exalcalde nunca imaginó lo que significaría en su vida. Han pasado 12 años y el comediante aún recurre a su imitación en su rutina, como fue en la última edición del Festival de Viña del Mar.

“No hay ninguna persona en Chile que Kramer se haya introducido en su vida por más de 12 años. Es un caso único. Él es parte de mi vida y ya lo he asumido. Incluso me río, ya es un tema positivo para mi pero también de superación”, aclara el exalcalde de Santiago a La Tercera PM.

En las 14 las páginas que Zalaquett dedica a hablar de la imitación, relata la primera vez que se enfrentó a Kramer en el programa Halcón y Camaleón de TVN, donde el político decidió aceptar la invitación pero estar frente a frente a ‘Hablo’. No fue fácil. “Cuando entré al set y lo vi interpretando el personaje, me congelé, me nublé, comencé a transpirar, no sabía dónde estaba”, describe.

En ese mismo programa habló con Kramer sobre un video que el comediante había difundido previamente, en el que vinculaba a ‘Hablo’ con su imitación de Cecilia Bolocco. Ello le molestó pues, según cuenta en el libro, le trajo problemas no sólo a él sino que también a su familia. “Cuando nos vimos, le dije que yo era un ser humano como cualquiera, que tenía familia y que algunos de los que yo más quería se habían visto muy afectados por sus imitaciones. De buena manera me respondió que no lo hacía con mala intención, que no me dejaría de imitar porque Hablo Zalaquett era su personaje más exitoso y aunque yo sentí que no lograba empatizar realmente con el daño que causaba, se comprometió a no repetir una escena como la anterior”, revela en el libro.

El exalcalde habla de cómo logró vivir con la imitación, asumiendo que esta ya se había “metido en su vida”. “Mis hijos se ríen con él, me echan tallas. Si yo le digo a uno de mis hijos ‘ya, para con eso’ me contesta con un iiiiii”, cuenta Zalaquett a La Tercera PM.

El texto lo comenzó a escribir el 2014 en medio del estallido del caso Penta, donde logró un acuerdo de suspensión condicional tras el pago de $40 millones por financiamiento ilegal de campañas electorales, y luego de su derrota. “Fueron de los cinco años más duros de mi vida, porque si yo hubiese tenido plena conciencia de lo que implicaba este tipo de financiamiento, por más habitual que fuera, nunca habría sacrificado mi vocación pública y, menos aún, puesto entre dicho mi honra”, dice ahora.