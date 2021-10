Críticas a Sichel y apertura a conversar su programa: las definiciones de Kast en el ciclo Presidenciales en la UC-La Tercera

En medio de las tensión presidencial en la derecha fue que este martes se realizó la tercera edición del ciclo “Presidenciales en la UC”, organizado por La Tercera y el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Esta vez, contó con la participación del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

El abanderado llegó hasta la casa central de la PUC para abordar la contingencia, en un ciclo de entrevistas que ya contó con la presencia del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y de la postulante de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, mientras que el 10 de noviembre será el turno de la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, .

En la instancia, Kast se refirió a la compleja relación con Sichel que ha tensionado al oficialismo, a medidas programáticas como orden público y también el manejo de la economía de cara al 2022.

“Sichel falta a la verdad”

Durante estos días, el comando de Sichel ha encabezado una estrategia que busca diferenciarse de Kast, marcando contrastes en temas como cambio climático, la eliminación del Ministerio de la Mujer, impuestos y el proceso de vacunas en Chile. Pero las intervenciones del presidenciable oficialista contra Kast tensionaron el ambiente, al punto que en el propio oficialismo le pidieron moderar el tono, mientras que Kast aprovechó la oportunidad para hacer gestos al sector resintiendo la arremetida. En la entrevista, el exdiputado incluso dijo que Sichel “falta a la verdad” con sus críticas.

“Las diferencias con Sichel son en temas de crecimiento, o en temas de tamaño del Estado. Nosotros queremos reducir ministerios, él dice que los quiere aumentar, nosotros queremos bajar impuestos, él los quiere aumentar o mantener para sostener el gasto público actual. Tenemos miradas distintas sobre el terrorismo. Nosotros lo queremos ir enfrentando, y él ha ido acogiendo nuestro planteamiento”, partió diciendo Kast al ser consultado sobre el tema.

Luego de ello, el líder de Republicanos abordó el tono que ha tenido Sichel. “Ha ido marcando ciertas diferencias en las últimas semanas y a nosotros no nos parecen correctas en la manera en que lo hace. Ayer en la franja plantea un video donde usa Waze, que dice ‘mantenga la ruta, no doble a la extrema izquierda, no doble a la extrema derecha’. Ahí claramente está cometiendo una falta de verdad, porque nosotros no sentimos que representemos un extremo. Nosotros creemos que actuamos sobre un sentido común”, dijo sobre este punto.

En ese sentido, abordó la propuesta criticada por Sichel de la eliminación del Ministerio de la Mujer, argumentando que lo que ellos quieren hacer es reducir el tamaño del Estado para mayor eficiencia fiscal, y que se abre a conservar el nombre de la cartera fusionándola con el Ministerio de Desarrollo Social, pudiendo llamarse la nueva entidad Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. “Tiene que ver en cómo se administran bien los recursos públicos”, remarcó Kast.

Y en un plano más político, el candidato afirmó que estas críticas de Sichel podrían arriesgar un eventual apoyo en segunda vuelta. “Si él pasa a segunda vuelta, va a requerir de las personas que votaron por nosotros para poder ganar. Si nosotros ganamos, vamos a necesitar las personas que por él votaron para poder ganar”. En ese sentido, argumentó que el tono podría poner en riesgo la relación de cara al balotaje: “A él le va a costar mucho decir: ‘Mire en realidad quiero ahora manifestar mi opinión favorable a un proyecto’. Si yo pasara, a él le va a salir fácil tratar de colaborar con un proyecto de país que es más similar al de él. Nuestras diferencias no son tantas como las que tenemos con el proyecto de Boric”.

Kast también calificó como un “error” que Sichel arremeta en su contra por su postura en los temas valóricos. “Se comete un error porque él quiere marcar el acento en un punto, y las personas tienen una variedad de temas por los cuales votan”, dijo, añadiendo que “más que un error estratégico yo creo uno no puede caer en buscar diferencias solo para alcanzar unos votos más. Nosotros no lo vamos a hacer nunca”.

En medio de la discusión de los temas valóricos, Kast además no entregó una definición sobre si vetaría proyectos en el Congreso como el aborto o el matrimonio igualitario, argumentando que esperaría a ver cómo salen del Parlamento para analizar la definición.

Abierto a cambiar el programa de gobierno

En medio de los guiños que ha hecho Kast al oficialismo, esta mañana volvió a hacerle gestos al sector, argumentando la necesidad de contar con un Parlamento de mayoría, y reconociendo que entre sus adherentes habrá algunos que prefieran a los candidatos del pacto de gobierno por sobre el suyo.

Y al ser consultado si estaría dispuesto a moderar su programa de gobierno -lo que le serviría para reunir más apoyos dentro del oficialismo- Kast se mostró dispuesto a conversar algunas materias. “Un programa de gobierno apunta a políticas públicas, y las políticas públicas trascienden a la política contingente. Obviamente para sacar adelante políticas públicas uno necesita acuerdos parlamentarios. Y ahí hay que sentarse, no solamente con Chile Podemos Más, sino que hay que también conversar con otros referentes políticos. Incluso si está el PC tenemos que conversar con ellos”, dijo.

Junto con añadir que “nosotros no fijamos que este sea solo un gobierno de militantes del Partido Republicano”, afirmó respecto del programa de gobierno que “no tengo problema en conversar de cualquier tema”. Sobre esto último, dijo que “nosotros lo que decimos es que nuestro programa está abierto a la crítica y estamos dispuestos a revisar, si hay algo que hicimos mal, si tuvimos un error, bueno, conversemos”.

De acuerdo a fuentes del Partido Republicano, durante los últimos días ha surgido un debate al interior de la colectividad de si acaso se debería “moderar” o no el programa de gobierno, de cara a reducir la imagen de “extremo” que tiene Kast. Las mismas fuentes sostienen que se podría elaborar un nuevo documento con las primeras medidas de los primeros días de gobierno, para dar luces sobre ello.

De todas maneras, retrucó que algunos en la derecha lo critiquen públicamente por tener posiciones extremas pero no le hagan saber las opiniones directamente, mencionando el caso de la convencional constituyente Marcela Cubillos. “No usemos la elección presidencial para marcar diferencias que no existen. Las personas que están levantando temas, la mayoría me conoce. No me ha llegado ningún mensaje de las personas que yo conozco y que han salido a hablar en los medios y no han podido contestarme un whatsapp cuando le pregunté a algunos de ellos ‘qué cosas quieres que te aclare’”, dijo.

Orden público: críticas a Abbott y respaldo a Carabineros

Consultado respecto del manejo que está teniendo el fiscal nacional, Jorge Abbott, Kast profundizó en la razón por la que cree que debería dar un paso al lado, cuestión que planteó en un debate presidencial en septiembre. “No ha estado a la altura de lo que requerimos. Hoy día estamos frente a una situación crítica en todo lo que es el orden público, el cumplimiento de la ley. Al mismo fiscal nacional hace cuatro años le hice una propuesta de que nombrara fiscales de dedicación exclusiva para enfrentar el terrorismo. Y en su respuesta dijo: ‘Estamos muy bien, gracias por su opinión, siga participando’”, remarcó Kast.

Para luego agregar que “y miren cómo estamos hoy día. Fiscales que han sido atacados, fiscales a los cuales les han quemado sus viviendas (...) Claramente lo que él ha hecho no ha estado a la altura de lo que esperamos de un fiscal nacional. Y cuando alguien no ha estado a la altura, uno tiene el legítimo derecho como ciudadano a solicitarle que piense y eventualmente presente su renuncia si no se siente capacitado para ejercer el cargo”.

Kast -que ha sido uno de los presidenciables más duros en el tema de La Araucanía- también respaldó la gestión de Carabineros. “Yo creo en las policías chilenas. Nuestra policía siempre ha sido bien valorada a nivel internacional. Es cosa de que cualquier chileno cruce a los países vecinos y se dé cuenta de la diferencia que existe. Lo que pasa es que de un día para otro, después de una situación muy dura en violencia, pareciera ser que todos desconocen lo que ha sido la historia de la institución”, dijo.

De ahí que como solución propuso “volver a recuperar el respeto a Carabineros (...) El pilar es recuperar el estado de derecho, que se aplique la ley. Aquí nadie cumple la ley. Eso es lo que queremos hacer, que se cumpla la ley. Si alguien arroja una bomba molotov, tiene que tener una sanción”.

Reducir el Estado y bajar impuestos

Dentro de su programa de gobierno, Kast sugiere para ahorrarle dinero al Estado la reducción a 12 ministerios (lo que implica retirar 30 mil empleados públicos), bajar los impuestos para las grandes empresas de 27% a 17%, y rebajar el IVA de 19% a 17%. Sobre la reducción del Estado, fue consultado por qué viabilidad podría tener la medida en caso de contar con resistencia de organismos como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

“Si yo le digo a la ANEF que vamos a echar a todos los parientes, me van a aplaudir de pie, si digo que vamos a cuidar a los verdaderos y buenos funcionarios públicos, y vamos a sacar a los operadores políticos, que me ayuden a encontrar a los apitutados, a los parientes y esos recursos lo redestinamos a lo que los funcionarios requieran, aseguro que vamos a llegar a acuerdos. Porque esto es transversal, afecta a la derecha y a la izquierda”, dijo.

Así, como una de las medidas para evitar el nepotismo dentro del Estado, sugirió que las autoridades declaren a sus parientes, así como actualmente para postular a cargos públicos se requiere declarar el patrimonio e intereses.

Además el candidato fue consultado por la viabilidad de que reducir impuestos genere mayor crecimiento económico, retrucándole el ejemplo de que en Estados Unidos no ocurrió así con el gobierno de Donald Trump. “Estamos en Chile, no en Estados Unidos. Y nosotros hemos sido parte de un milagro económico donde participaron varios exalumnos de esta universidad, donde pasamos de ser el país más pobre de Latinoamérica, al país emblemático de Latinoamérica. Y eso se logró, uno, focalizando el gasto público, viendo dónde estaban los pobres (...) Esto es una mirada integral, decimos que vamos a bajar los impuestos al monto que tenía Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, que fueron periodos de crecimiento en Chile”, respondió al respecto.