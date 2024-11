Cruje el relato de La Moneda por Monsalve y reabre cuestionamiento oficialista que pide “cirugía mayor”

“Han habido evidentes desprolijidades, también errores de manejo en la situación, la más seria fueron las 48 horas que transcurrieron, que siguiera en su cargo después de la denuncia. Eso ha sido difícil de explicarlo bien, que sea digerido por la opinión pública y tal vez en algún minuto, me imagino que se irá a hacer una mayor autocrítica”.

El martes, en entrevista con radio Infinita, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sorprendió con su reflexión sobre el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. Y aunque luego de su frase defendió a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien ha estado en el foco de las críticas por su manejo en la crisis, de todas maneras insistió en la necesidad de “hacer un reconocimiento público de que hubo actuaciones que no fueron las más adecuadas.

Hasta aquí, pocos representantes del oficialismo habían mostrado una visión tan dura sobre el manejo de La Moneda en la polémica.

La declaración de Lagos Weber derrumbó el intento de orden que buscó el Ejecutivo con sus filas. El malestar en el sector se ha ido agudizando en las últimas horas tras conocerse que el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán (FA); y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), también se enteraron antes de los hechos.

Hasta ayer, en general los partidos se habían mostrado alineados -al menos públicamente, ya que la desazón interna por el manejo del Ejecutivo se tomó rápidamente al sector- al defender la renuncia de Monsalve más allá del tiempo que se tomaron para ello. De hecho, el lunes los timoneles nuevamente defendieron al Presidente Boric tras conocerse su declaración ante la Fiscalía, donde se evidenciaron contrastes respecto al punto de prensa que realizó el viernes 18 de octubre.

En esa línea, La Moneda volvió a llamar al orden durante el comité político ampliado del lunes. Los ministros Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres) enfatizaron ante los jefes de partido que no había ninguna incongruencia entre lo que el Mandatario relató públicamente sobre el caso y su declaración. En la instancia, recalcaron que la filtración no pone nuevos antecedentes sobre la mesa y que era un punto que había que defender.

En el oficialismo replicaron esto públicamente, aunque algunos dirigentes lo interpretaron como un nuevo intento de Palacio por ordenarlos, mientras continúan lidiando con la crisis. Sin embargo, que Crispi y Durán también supieran previamente de la denuncia colmó la paciencia del sector, desde donde transmiten que se requiere de una “cirugía mayor”.

Un cambio mayor y hoja de ruta clara

El malestar en el oficialismo ya no es solo a nivel de parlamentarios, sino que también empezó a permear a los presidentes de los partidos de gobierno. El tema ha sido motivo de conversación en el sector y más de alguno de ellos le ha transmitido esa molestia a los ministros del comité político e, incluso, al Presidente.

El antecedente que se conoció sobre de Durán y Crispi para varios es la gota que rebasó el vaso. Para un dirigente oficialista el problema no es quiénes supieron, sino que, una vez que estuvieron al tanto, no hicieron una asesoría útil al Mandatario y que eso quedó en evidencia debido a que no logran sacar el tema Monsalve de La Moneda.

Además, el malestar se ha ido acumulando por otros factores, entre ellos, que -dentro del comité de crisis que operó para enfrentar el caso Monsalve- algunos de sus integrantes sean quienes supieron del tema anticipadamente y no tomaron medidas.

A eso se suma que creen que no hay un diseño claro para escapar de la crisis ni tampoco para finalizar la recta final de la administración de Boric. “Falta una agenda, ver definitivamente qué proyectos realmente se pueden sacar y cuáles no”, dice, en privado, un presidente de partido.

A eso se suma, sostienen en el Socialismo Democrático, que no ha existido una autocrítica real de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ni tampoco del resto del gobierno, lo que también dificulta, agregan, diseñar una estrategia.

Otro dirigente dice en privado que a pesar de que no cree que haya una intención de ocultar información, los asesores no cumplieron con su rol. Con ello, agrega, es más fácil entender las malas decisiones que ha tenido el gobierno y que han generado crisis.

Para el senador Gastón Saavedra (PS) la continuidad de ambos asesores es insostenible. “Existe una cuestión que hace rato debería haber ocurrido, entonces volvemos a las andanzas, ha pasado una serie de situaciones que en el tiempo han desgastado y quedaron ahí balbuceando y que no se resolvieron. Me recuerdo en este minuto del caso Convenio y otros que, por ejemplo, no se resolvieron de buena forma y las mantenemos vigentes”, asegura.

En el Frente Amplio, el partido de Boric, si bien en privado reconocen que han existido deficiencias en el manejo de La Moneda, en público están por blindar al gobierno.

En esa línea, el jefe de la bancada frentamplista, diputado Jaime Sáez (FA), aseguró que “no me parece que asesores tengan responsabilidad política, de hecho por algo son asesores y no son autoridades y, en ese sentido, es el Presidente de la República el que tiene que evaluar la pertinencia de sus colaboradores más cercanos”.

Sin embargo, la “cirugía mayor” -que mencionan distintos dirigentes de la alianza de gobierno en privado- no se acota solo al Segundo Piso. Todavía algunos resienten el rol de Tohá y que ella haya llevado el problema al Presidente.

Lo mismo ocurre, agregan, con las ministras Camila Vallejo (PC) y Antonia Orellana (FA), quienes -al no ser informadas desde el principio de la situación- quedaron sin piso para ejercer sus cargos. Así, en el oficialismo aunque pocos afirman todavía pueden “apretar los dientes y aguantar sin cambios”, son varios los que reconocen que se encuentran como una “olla a presión” y que es cosa de tiempo que empiecen a desordenarse.